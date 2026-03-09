Kosztowny streaming z Lotniska Chopina. Pasażer ukarany grzywną

Mieszkaniec Warszawy, który transmitował na żywo kontrolę bezpieczeństwa na Lotnisku Chopina, musi zapłacić 3 tys. zł kary. Mężczyzna nagrywał pracę służb ukrytą kamerą, a relację w sieci śledziło kilkuset widzów w czasie rzeczywistym.



Do zdarzenia doszło w terminalu warszawskiego portu lotniczego, gdy pasażer oczekiwał na lot do Barcelony. Mężczyzna postanowił urozmaicić czas swoim odbiorcom i przy użyciu kamery nasobnej rozpoczął transmisję live.

Służby stale monitorują popularne platformy streamingowe oraz media społecznościowe pod kątem ujawniania procedur ochronnych.

Relacjonował przebieg odprawy, a w pewnym momencie umieścił włączone urządzenie w kuwecie transportowej. Dzięki temu widzowie mogli zobaczyć obraz prosto z wnętrza skanera RTG, przez który przechodziły bagaże poddawane prześwietleniu.

Reakcja służb i identyfikacja autora

Nagranie nie umknęło uwadze osób odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej. Materiał został zabezpieczony i przekazany funkcjonariuszom ze Straży Granicznej na Okęciu. Dzięki analizie cyfrowej śledczy szybko ustalili tożsamość streamera i wezwali go do złożenia wyjaśnień. Podczas przesłuchania warszawiak przyznał się do winy. Tłumaczył, że działał z myślą o swoich widzach, których w szczytowym momencie było około sześciuset.