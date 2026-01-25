Szybsza kontrola na Lotnisku Chopina. 15 bramek nowej generacji

– To kolejny przykład realnego wsparcia udzielanego Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej przez wojewodę mazowieckiego. Dzięki bardzo dobrej i konsekwentnej współpracy możliwa była realizacja kolejnej inwestycji, która bezpośrednio przekłada się na jakość i sprawność odpraw granicznych na największym lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie. Nowe bramki ABC wzmacniają potencjał operacyjny przejścia granicznego, skracają czas kontroli i podnoszą komfort podróżnych, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa – podkreśla Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Dariusz Lutyński.

Bramka ABC – jak to działa?

Bramki automatycznej odprawy granicznej (ABC) to biometryczne urządzenia umożliwiające samodzielne przejście kontroli granicznej podczas podróży do i z państw spoza strefy Schengen. System pozwala na szybkie zeskanowanie dokumentu tożsamości i automatyczną weryfikację danych.

Z bramek mogą korzystać osoby, które ukończyły 12 lat, mają co najmniej 140 cm wzrostu oraz posiadają biometryczny paszport lub dowód osobisty. System przeznaczony jest dla obywateli państw UE, EWG oraz Szwajcarii.

Nowoczesne systemy weryfikacji dokumentów oraz intuicyjny sposób obsługi bramek sprawiają, że kontrola graniczna przebiega płynniej, a czas oczekiwania w kolejce ulega wyraźnemu skróceniu. To realna poprawa komfortu podróżnych korzystających z warszawskiego portu lotniczego. W tym momencie na terenie Lotniska Chopina działa łącznie 30 bramek ABC, po 10 na każdym poziomie.