Życie Warszawy
Szybsza kontrola na Lotnisku Chopina. 15 bramek nowej generacji

Publikacja: 25.01.2026 22:54

Bramki ABC zostały zamontowane na Lotnisku Chopina

Foto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Robert Biskupski
Podróżni korzystający z Lotniska Chopina w Warszawie mogą już odprawiać się szybciej i wygodniej dzięki nowym bramkom odprawy granicznej.

Zakończono inwestycję polegającą na uruchomieniu 15 nowych bramek automatycznej odprawy granicznej (ABC - Automated Border Control), sfinansowanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Nowoczesne urządzenia znacząco zwiększają przepustowość na największym lotniczym przejściu granicznym w Polsce i skracają czas kontroli granicznej.

– Lotnisko Chopina jest największym lotniczym przejściem granicznym w Polsce. Tylko w ubiegłym roku odprawiło się tu prawie 25 mln podróżujących w 203 kierunkach. Ta inwestycja o wartości 9,7 mln zł przyspieszy procedury i zwiększy komfort podróżnych. Rząd, Polskie Porty Lotnicze – jako spółka Skarbu Państwa – oraz narodowy przewoźnik zabezpieczają silny potencjał Lotniska Chopina po to, by płynnie przenieść ruch w momencie uruchomienia Portu Polska – powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

15 nowych bramek na Lotnisku Chopina

W ramach projektu zainstalowano 15 bramek nowej generacji – pięć na kierunku wjazdowym do Polski oraz dziesięć na kierunku wyjazdowym. Zastosowane obecnie rozwiązania technologiczne są szybsze, bardziej niezawodne i przystosowane do obsługi znacznie większego ruchu podróżnych.

– To kolejny przykład realnego wsparcia udzielanego Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej przez wojewodę mazowieckiego. Dzięki bardzo dobrej i konsekwentnej współpracy możliwa była realizacja kolejnej inwestycji, która bezpośrednio przekłada się na jakość i sprawność odpraw granicznych na największym lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie. Nowe bramki ABC wzmacniają potencjał operacyjny przejścia granicznego, skracają czas kontroli i podnoszą komfort podróżnych, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa – podkreśla Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Dariusz Lutyński.

Bramka ABC – jak to działa?

Bramki automatycznej odprawy granicznej (ABC) to biometryczne urządzenia umożliwiające samodzielne przejście kontroli granicznej podczas podróży do i z państw spoza strefy Schengen. System pozwala na szybkie zeskanowanie dokumentu tożsamości i automatyczną weryfikację danych.

Z bramek mogą korzystać osoby, które ukończyły 12 lat, mają co najmniej 140 cm wzrostu oraz posiadają biometryczny paszport lub dowód osobisty. System przeznaczony jest dla obywateli państw UE, EWG oraz Szwajcarii.

Nowoczesne systemy weryfikacji dokumentów oraz intuicyjny sposób obsługi bramek sprawiają, że kontrola graniczna przebiega płynniej, a czas oczekiwania w kolejce ulega wyraźnemu skróceniu. To realna poprawa komfortu podróżnych korzystających z warszawskiego portu lotniczego. W tym momencie na terenie Lotniska Chopina działa łącznie 30 bramek ABC, po 10 na każdym poziomie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

