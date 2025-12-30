Modernizacja Lotniska Chopina: ogłoszono przetarg na rozbudowę terminala

Główne zadanie obejmuje modernizację południowej strony lotniska, w tym przebudowę terminala, pirsu południowego oraz strefy około terminalowej.
Przeprowadzenie rozbudowy pozwoli na zaspokojenie prognozowanego wzrostu popytu do końca 2031 roku. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 2 lutego 2026 roku - informuje rynek-lotniczy.pl.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na kwiecień 2027 roku. Zgodnie z założeniami, prace budowlane oraz procedury odbiorowe powinny zakończyć się do czerwca 2029 roku, tak aby operacyjne uruchomienie nowej infrastruktury nastąpiło w lipcu 2029 roku.
Główne zadanie obejmuje modernizację południowej strony lotniska, w tym przebudowę terminala, pirsu południowego oraz strefy około terminalowej. Wykonawca zajmie się również rozbudową procesora o ok. 7,9 tys. m2 oraz hali odbioru bagażu wraz z nowoczesnym wyposażeniem. W planach jest także rearanżacja gateów, stref kontroli bezpieczeństwa i dokumentów oraz powierzchni komercyjnych.
Plan modernizacji Lotniska Chopina obejmuje rozbudowanie terminala i zwiększenie liczby miejsc postosojowych dla samolotów
Inwestycja zakłada znaczne wydłużenie pirsu południowego – od 230 do nawet 315 metrów. W przypadku maksymalnego wariantu budynek zostanie wyposażony w osiem stałych pomostów pasażerskich z rękawami. Projekt przewiduje konstrukcję dwukondygnacyjną z częściowym podpiwniczeniem, przy czym rozważane jest dodanie trzeciego poziomu na potrzeby strefy VIP Line lub Executive Lounge.
Rozbudowa wymusza zmiany w układzie drogowym. Powstanie nowa rampa zjazdowa na poziom -1 dla dostawców oraz zostaną zreorganizowane parkingi kolidujące z inwestycją. Dotychczasowy terminal autokarowy zostanie zlikwidowany, a jego funkcje zostaną przeniesione w nową lokalizację w ramach odrębnego zadania.
Modernizacja południowej części terminala to tylko jeden z elementów szerszego programu inwestycyjnego. Polskie Porty Lotnicze planują szereg działań towarzyszących, do których należą:
Projektanci założyli, że nowo powstające części terminala muszą nawiązywać do dotychczasowej estetyki lotniska. Charakterystyczna forma dachu oraz stalowa konstrukcja pozostaną głównym punktem odniesienia dla architektów. Rozbudowany pirs południowy ma przyjąć formę podłużnej bryły o kształcie przypominającym literę L o rozwartym kącie.
Inwestycja jest traktowana jako rozwiązanie pomostowe, które ma umożliwić płynne funkcjonowanie portu do czasu przeniesienia całego ruchu komercyjnego do CPK – Portu Polska.