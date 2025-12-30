Modernizacja Lotniska Chopina: ogłoszono przetarg na rozbudowę terminala

Polskie Porty Lotnicze rozpoczęły procedurę wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za przebudowę oraz rozbudowę infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie. Inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości portu do 30 milionów pasażerów rocznie.



Przeprowadzenie rozbudowy pozwoli na zaspokojenie prognozowanego wzrostu popytu do końca 2031 roku. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 2 lutego 2026 roku - informuje rynek-lotniczy.pl.

Harmonogram i zakres prac budowlanych

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na kwiecień 2027 roku. Zgodnie z założeniami, prace budowlane oraz procedury odbiorowe powinny zakończyć się do czerwca 2029 roku, tak aby operacyjne uruchomienie nowej infrastruktury nastąpiło w lipcu 2029 roku.

Główne zadanie obejmuje modernizację południowej strony lotniska, w tym przebudowę terminala, pirsu południowego oraz strefy około terminalowej. Wykonawca zajmie się również rozbudową procesora o ok. 7,9 tys. m2 oraz hali odbioru bagażu wraz z nowoczesnym wyposażeniem. W planach jest także rearanżacja gateów, stref kontroli bezpieczeństwa i dokumentów oraz powierzchni komercyjnych.