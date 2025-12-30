-0.2°C
1008 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Modernizacja Lotniska Chopina: ogłoszono przetarg na rozbudowę terminala

Publikacja: 30.12.2025 14:15

Główne zadanie obejmuje modernizację południowej strony lotniska, w tym przebudowę terminala, pirsu

Główne zadanie obejmuje modernizację południowej strony lotniska, w tym przebudowę terminala, pirsu południowego oraz strefy około terminalowej.

Foto: PPL "Porty Lotnicze", D.Kłosiński

M.B.
Polskie Porty Lotnicze rozpoczęły procedurę wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za przebudowę oraz rozbudowę infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie. Inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości portu do 30 milionów pasażerów rocznie.

Przeprowadzenie rozbudowy pozwoli na zaspokojenie prognozowanego wzrostu popytu do końca 2031 roku. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 2 lutego 2026 roku - informuje rynek-lotniczy.pl.

Harmonogram i zakres prac budowlanych

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na kwiecień 2027 roku. Zgodnie z założeniami, prace budowlane oraz procedury odbiorowe powinny zakończyć się do czerwca 2029 roku, tak aby operacyjne uruchomienie nowej infrastruktury nastąpiło w lipcu 2029 roku.

Główne zadanie obejmuje modernizację południowej strony lotniska, w tym przebudowę terminala, pirsu południowego oraz strefy około terminalowej. Wykonawca zajmie się również rozbudową procesora o ok. 7,9 tys. m2 oraz hali odbioru bagażu wraz z nowoczesnym wyposażeniem. W planach jest także rearanżacja gateów, stref kontroli bezpieczeństwa i dokumentów oraz powierzchni komercyjnych.

Plan modernizacji Lotniska Chopina obejmuje rozbudowanie terminala i zwiększenie liczby miejsc posto

Plan modernizacji Lotniska Chopina obejmuje rozbudowanie terminala i zwiększenie liczby miejsc postosojowych dla samolotów

Foto: Polskie Porty Lotnicze

Reklama
Reklama

Kluczowe zmiany w pirsie południowym i układzie drogowym

Inwestycja zakłada znaczne wydłużenie pirsu południowego – od 230 do nawet 315 metrów. W przypadku maksymalnego wariantu budynek zostanie wyposażony w osiem stałych pomostów pasażerskich z rękawami. Projekt przewiduje konstrukcję dwukondygnacyjną z częściowym podpiwniczeniem, przy czym rozważane jest dodanie trzeciego poziomu na potrzeby strefy VIP Line lub Executive Lounge.

Polecane
Plany rozwoju CPK w długim horyzoncie obejmują możliwość rozbudowy terminala do obsługi ponad 60 mil
komunikacja lotnicza
Lotnisko Chopina a CPK. Czy nowy port też szybko się „zapcha”?

Rozbudowa wymusza zmiany w układzie drogowym. Powstanie nowa rampa zjazdowa na poziom -1 dla dostawców oraz zostaną zreorganizowane parkingi kolidujące z inwestycją. Dotychczasowy terminal autokarowy zostanie zlikwidowany, a jego funkcje zostaną przeniesione w nową lokalizację w ramach odrębnego zadania.

Szeroki program inwestycyjny portu

Modernizacja południowej części terminala to tylko jeden z elementów szerszego programu inwestycyjnego. Polskie Porty Lotnicze planują szereg działań towarzyszących, do których należą:

  • budowa satelitarnej strażnicy dla lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej;
  • wyburzenie dawnego Terminala Etiuda oraz budynków administracyjnych w celu odblokowania terenu pod nowe płyty postojowe;
  • rekonfiguracja płyt postojowych PPS-3, PPS-Cargo oraz PPS-12;
  • montaż 15 stanowisk Self Bag Drop do samodzielnej odprawy bagażowej;
  • przebudowa układu drogowego po północnej stronie lotniska.
Polecane
Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono 2.176.531 osób.
samolot
Lotnisko Chopina na skraju przepustowości. 2 mln pasażerów w miesiąc
Reklama
Reklama

Architektura i estetyka obiektów

Projektanci założyli, że nowo powstające części terminala muszą nawiązywać do dotychczasowej estetyki lotniska. Charakterystyczna forma dachu oraz stalowa konstrukcja pozostaną głównym punktem odniesienia dla architektów. Rozbudowany pirs południowy ma przyjąć formę podłużnej bryły o kształcie przypominającym literę L o rozwartym kącie.

Inwestycja jest traktowana jako rozwiązanie pomostowe, które ma umożliwić płynne funkcjonowanie portu do czasu przeniesienia całego ruchu komercyjnego do CPK – Portu Polska.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku
regulacje

Nowe zasady SCT w Warszawie od 2026 roku. Kto nie wjedzie?

Bilet Wycieczkowy Kolei Mazowieckich to propozycja skierowana przede wszystkim do osób planujących w
kolej

Bilet wycieczkowy. Oferta KM na długi weekend świąteczno-noworoczny

Zimą latarnie włączane są o zachodzie słońca i wyłączane na 15 minut przed wschodem.
ULICE

Ile kosztowało oświetlenie ulic w najdłuższą noc w roku? „Mogło być drożej”

W ciągu 6 miesięcy przystanek Ursus Północny przeszedł kompleksową przebudowę
remont na torach

Modernizacja stacji Ursus Północny. Od Wigilii dwa perony dostępne

W dużą część świątecznych dni w centrum Warszawy można będzie parkować za darmo
parkowanie

Ile zapłacisz za postój w Warszawie w Święta? Szykują się utrudnienia

W komunikacji krajowej bilety na wszystkie połączenia PKP Intercity dostępne są w cenie bazowej oraz
kolej

Pociągiem na święta drożej? „Nie podnieśliśmy cen biletów”

Niemal 60 lat musieliśmy czekać na powrót linii tramwajowej na ten odcinek Rakowieckiej
komunikacja szynowa

Historyczny debiut „dziewiętnastki”. Tramwaje na Rakowieckiej

Mieszkańcy podpisują petycję o przywrócenie stanu ulicy sprzed ustawienia betonowych zapor
infrastruktura drogowa

„Twierdza Bukowiecka”. Zapory za pół miliona podzieliły Targówek

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama