Życie Warszawy

Lotnisko Chopina na skraju przepustowości. 2 mln pasażerów w miesiąc

Publikacja: 15.11.2025 09:00

Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono 2.176.531 osób.

W październiku na Lotnisku Chopina po raz pierwszy w historii odprawiono ponad 2 miliony pasażerów. W ciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku ze stołecznego portu skorzystało już prawie 20,5 miliona osób.

Tegoroczny październik był rekordowy na Lotnisku Chopina – w tym miesiącu odprawiono 2 176 531 osób. Wzrost w odniesieniu do ubiegłego roku był również wysoki i wyniósł 14,7 proc. Łącznie, w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy odprawiono 20 495 463 osoby.

W ruchu tradycyjnym pasażerowie najchętniej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Kopenhagi

Październik 2025 na Lotnisku Chopina

Rekordowym dniem w październiku była niedziela, 5 października. Tego dnia z lotniska skorzystało 79 867 osób. Liczba operacji pasażerskich wyniosła 16 704, a liczba wszystkich operacji 17 919.

- Dziś wzmacniamy połączenia z Warszawy, a ten model zwiększając skalę przeniesiemy do CPK. Nasz kierunek jest długofalowy: nowoczesny, odporny i przyjazny pasażerom system lotniczy, który nadaje tempo rozwojowi, zamiast tylko za nim podążać - mówi Marcin Danił, członek zarządu PPL S.A. ds. finansowo-handlowych.

Maksymalna przepustowość Lotniska Chopina to około 24 mln mln pasażerów rocznie, co oznacza, że utrzymując październikowe statystyki na koniec roku osiągnie ono maksymalny pułap.

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy w ruchu Schengen podróżowały 13 416 153 osoby. Kierunki poza Schengen wybrało 7 079 310 podróżnych. Obecnie maksymalna przepustowość Lotniska Chopina to około 24 mln mln pasażerów rocznie, co oznacza, że utrzymując październikowe statystyki na koniec roku osiągnie ono maksymalny pułap.

Odsetek pasażerów tranzytowych był w październiku na poziomie 23,5 proc. W okresie od stycznia do października br. udział przewoźników tradycyjnych w rynku spadł o jeden punkt procentowy i wyniósł 59 proc. Również o jeden pp. spadł udział przewoźników czarterowych. Wzrost z kolei (w odniesieniu do tego samego okresu 2024 r.) – do poziomu 26 proc. zanotowali przewoźnicy niskokosztowi.

W ruchu tradycyjnym pasażerowie najchętniej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Kopenhagi. W ruchu czarterowym najpopularniejsze były: Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Sharm el Sheikh i Rodos.

Cargo na Lotnisku Chopina

W minionym miesiącu tonaż cargo po raz trzeci w tym roku przekroczył poziom 12 tys. i wyniósł dokładnie 12 224 ton. Łączny tonaż cargo od początku roku wynosi 111 900 ton. Głównymi przewoźnikami według tonażu są PLL LOT (tzw. belly cargo) i Qatar Airways (belly cargo i all cargo) oraz DHL (all cargo).

W październiku, już w zimowej siatce połączeń, PLL LOT uruchomił nowy kierunek do Marrakeszu i tym samym został drugim przewoźnikiem, obok Wizz Air, na tej trasie. Jeszcze w listopadzie planowane jest uruchomienie nowego połączenia rozkładowego do Rovaniemi, siedziby św. Mikołaja. Na tej trasie rejsy będzie obsługiwać również PLL LOT.

