1.3°C
1008.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Idealna oferta Kolei Mazowieckich na długi weekend świąteczno-noworoczny. Bilet wycieczkowy dłużej

Publikacja: 29.12.2025 14:30

Bilet Wycieczkowy Kolei Mazowieckich to propozycja skierowana przede wszystkim do osób planujących w

Bilet Wycieczkowy Kolei Mazowieckich to propozycja skierowana przede wszystkim do osób planujących weekendowe wyjazdy

Foto: mat. pras.

M.B.
Koleje Mazowieckie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podróżnych i przedłużają obowiązywanie popularnej oferty Bilet Wycieczkowy. Dzięki tej decyzji pasażerowie będą mogli skorzystać z atrakcyjnych przejazdów również w piątek 2 stycznia oraz w poniedziałek 5 stycznia, które zostaną potraktowane jak dni wolne od pracy.

To doskonała wiadomość dla osób planujących podróże w czasie długiego, świąteczno-noworocznego weekendu.

Dłuższy okres obowiązywania biletu

W związku z przedłużeniem oferty Bilet Wycieczkowy będzie ważny od środy 31 grudnia od godz. 18 aż do wtorku 6 stycznia do północy. Oznacza to niemal tydzień możliwości komfortowego i korzystnego cenowo podróżowania pociągami Kolei Mazowieckich.

Dla kogo jest Bilet Wycieczkowy?

Bilet Wycieczkowy to propozycja skierowana przede wszystkim do osób planujących weekendowe wyjazdy, krótkie wycieczki lub odwiedziny u rodziny i znajomych. Na jego podstawie pasażerowie mogą odbywać przejazdy pociągami KM na trasach do 200 km.

Bilet można kupić:

  • w jedną stronę,
  • w relacji „tam i z powrotem”, pod warunkiem że powrót odbywa się tą samą trasą.
Reklama
Reklama
Polecane
Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
kolej
Największa flota w Polsce o krok. Flirty w Kolejach Mazowieckich

Ważne zasady korzystania z biletu

Termin ważności Biletu Wycieczkowego – zarówno w opcji „tam”, jak i „tam i z powrotem” – wynosi jeden dzień, niezależnie od długości trasy. Podróż musi zostać zakończona najpóźniej do północy w dniu ważności biletu.

Z oferty można skorzystać od godz. 18

  • w każdy piątek,
  • w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy,
  • w sobotę, niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
  • a także w inne dni wskazane przez Koleje Mazowieckie i podane do publicznej wiadomości.
Polecane
Od 14 grudnia pociągi Kolei Mazowieckich pojadą według nowego rozkładu jazdy
kolej
Zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich. Już od 14 grudnia

Ograniczenia i ważne informacje

Należy pamiętać, że Bilet Wycieczkowy nie obowiązuje w relacjach położonych w I strefie KM. W tych przypadkach pasażerowie powinni skorzystać z biletów strefowych czasowych.

Oferta:

Reklama
Reklama
  • nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi ani specjalnymi,
  • nie podlega ulgom i opustom.

Idealny wybór na weekendowy wyjazd

Jeśli planujesz podróż pociągiem Kolei Mazowieckich w weekend lub podczas długiego świątecznego wolnego, Bilet Wycieczkowy to wygodne i opłacalne rozwiązanie. Przedłużenie oferty pozwala jeszcze lepiej zaplanować zimowy wypoczynek i skorzystać z atrakcyjnej propozycji przewoźnika.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zimą latarnie włączane są o zachodzie słońca i wyłączane na 15 minut przed wschodem.
ULICE

Ile kosztowało oświetlenie ulic w najdłuższą noc w roku? „Mogło być drożej”

W ciągu 6 miesięcy przystanek Ursus Północny przeszedł kompleksową przebudowę
remont na torach

Modernizacja stacji Ursus Północny. Od Wigilii dwa perony dostępne

W dużą część świątecznych dni w centrum Warszawy można będzie parkować za darmo
parkowanie

Ile zapłacisz za postój w Warszawie w Święta? Szykują się utrudnienia

W komunikacji krajowej bilety na wszystkie połączenia PKP Intercity dostępne są w cenie bazowej oraz
kolej

Pociągiem na święta drożej? „Nie podnieśliśmy cen biletów”

Niemal 60 lat musieliśmy czekać na powrót linii tramwajowej na ten odcinek Rakowieckiej
komunikacja szynowa

Historyczny debiut „dziewiętnastki”. Tramwaje na Rakowieckiej

Mieszkańcy podpisują petycję o przywrócenie stanu ulicy sprzed ustawienia betonowych zapor
infrastruktura drogowa

„Twierdza Bukowiecka”. Zapory za pół miliona podzieliły Targówek

Jak często pojedzie WKD od Nowego Roku?
kolej

Jak często pojedzie WKD od Nowego Roku?

Kierowcy muszą przygotować się w piątek na utrudnienia w ruchu. Płynnej jeździe będą stać na przeszk
utrudnienia w ruchu

Zełenski w Warszawie. Zamknięte ulice i utrudnienia podczas wizyty prezydenta Ukrainy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama