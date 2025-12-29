Bilet Wycieczkowy Kolei Mazowieckich to propozycja skierowana przede wszystkim do osób planujących weekendowe wyjazdy
To doskonała wiadomość dla osób planujących podróże w czasie długiego, świąteczno-noworocznego weekendu.
W związku z przedłużeniem oferty Bilet Wycieczkowy będzie ważny od środy 31 grudnia od godz. 18 aż do wtorku 6 stycznia do północy. Oznacza to niemal tydzień możliwości komfortowego i korzystnego cenowo podróżowania pociągami Kolei Mazowieckich.
Bilet Wycieczkowy to propozycja skierowana przede wszystkim do osób planujących weekendowe wyjazdy, krótkie wycieczki lub odwiedziny u rodziny i znajomych. Na jego podstawie pasażerowie mogą odbywać przejazdy pociągami KM na trasach do 200 km.
Bilet można kupić:
Termin ważności Biletu Wycieczkowego – zarówno w opcji „tam”, jak i „tam i z powrotem” – wynosi jeden dzień, niezależnie od długości trasy. Podróż musi zostać zakończona najpóźniej do północy w dniu ważności biletu.
Należy pamiętać, że Bilet Wycieczkowy nie obowiązuje w relacjach położonych w I strefie KM. W tych przypadkach pasażerowie powinni skorzystać z biletów strefowych czasowych.
Oferta:
Jeśli planujesz podróż pociągiem Kolei Mazowieckich w weekend lub podczas długiego świątecznego wolnego, Bilet Wycieczkowy to wygodne i opłacalne rozwiązanie. Przedłużenie oferty pozwala jeszcze lepiej zaplanować zimowy wypoczynek i skorzystać z atrakcyjnej propozycji przewoźnika.