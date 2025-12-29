Koleje Mazowieckie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podróżnych i przedłużają obowiązywanie popularnej oferty Bilet Wycieczkowy. Dzięki tej decyzji pasażerowie będą mogli skorzystać z atrakcyjnych przejazdów również w piątek 2 stycznia oraz w poniedziałek 5 stycznia, które zostaną potraktowane jak dni wolne od pracy.



To doskonała wiadomość dla osób planujących podróże w czasie długiego, świąteczno-noworocznego weekendu.

Dłuższy okres obowiązywania biletu

W związku z przedłużeniem oferty Bilet Wycieczkowy będzie ważny od środy 31 grudnia od godz. 18 aż do wtorku 6 stycznia do północy. Oznacza to niemal tydzień możliwości komfortowego i korzystnego cenowo podróżowania pociągami Kolei Mazowieckich.

Dla kogo jest Bilet Wycieczkowy?

Bilet Wycieczkowy to propozycja skierowana przede wszystkim do osób planujących weekendowe wyjazdy, krótkie wycieczki lub odwiedziny u rodziny i znajomych. Na jego podstawie pasażerowie mogą odbywać przejazdy pociągami KM na trasach do 200 km.

Bilet można kupić: