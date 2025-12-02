Nowy rozkład jazdy Kolei Mazowieckich 2025/2026. Najważniejsze zmiany od 14 grudnia

Od 14 grudnia pociągi Kolei Mazowieckich pojadą według nowego rozkładu jazdy
Pierwszy etap organizacji ruchu potrwa do 7 marca 2026 r.
Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach.
Na linii R1 zwiększono liczbę kursów oraz skorygowano godziny odjazdów. W dni robocze wydłużono relacje kilku pociągów do i ze Skierniewic, w tym:
Pojawi się także przyspieszony poranny pociąg nr 91162 z Żyrardowa do Warszawy (przyjazd 8:51), umożliwiający dojazd do pracy i szkoły na godzinę 9:00.
W weekendy pociągi na odcinku Warszawa – Grodzisk Mazowiecki będą kursowały co 30 minut.
W okresie 16–19 grudnia część składów ominie stacje na podmiejskiej linii średnicowej; uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza Warszawa Śródmieście – Pruszków.
Do 7 marca rozkład jazdy pozostanie zbliżony do obecnego. Od 8 marca nastąpi reorganizacja spowodowana przekierowaniem pociągów dalekobieżnych z/do Lublina przez linię nr 2.
Pociąg nr 19801 w czasie 14 grudnia – 7 marca zostanie na odcinku Rembertów – Sulejówek Miłosna zastąpiony autobusami.
Od 2 stycznia ruszają dodatkowe połączenia zastępujące dotychczasowe kursy Polregio. Zmianie ulegną również godziny kursowania bezpośredniego pociągu „Czeremszak” Warszawa – Czeremcha.
Linia R3 zyska dodatkowe pociągi przyspieszone do i z Płocka, m.in.:
Pociąg „Mazovia” nr 91120 będzie kursował codziennie, także w niedziele, umożliwiając dojazd na godz. 8 do Warszawy.
Między 14 a 23 grudnia pociągi nie zatrzymają się na przystanku Warszawa Ursus Północny. Bilety KM będą honorowane w autobusach ZTM (linie 194 i 207).
Zmianie ulegną godziny kursowania pociągów. Dwie pary połączeń przyspieszonych połączą Płock z Warszawą. Od czerwca pojawią się również trzy pary pociągów ŁKA relacji Łódź – Płock.
W dni robocze wydłużony zostanie pociąg nr 19723 do stacji Wołomin Słoneczna. Na odcinku Małkinia – Czyżew liczba par pociągów zwiększy się z 12 do 13.
Ze względu na modernizację linii nr 29 nie zaplanowano dodatkowych kursów. Jedna para połączeń zostanie wydłużona do Warszawy (pociągi 99133 oraz 19116).
Codziennie kursować będzie nowa para pociągów: 10790 (Chorzele – Ostrołęka) oraz 11791 (Ostrołęka – Chorzele).
Godziny odjazdów zostaną skorygowane. Od przełomu lutego i marca spodziewane są znaczne utrudnienia na odcinku Warszawa Wawer – Otwock z powodu intensywnych prac modernizacyjnych.
Godziny kursowania pociągów ulegną zmianie, lecz liczba połączeń pozostanie podobna do obecnej.
Nowością są dodatkowe pociągi na odcinku Radom – Pionki:
Wszystkie pociągi będą zatrzymywały się na przystanku Radom Wschodni.
Od 14 czerwca dwie pary połączeń ŁKA będą kursowały również w dni powszednie, łącząc Radom z Łodzią.
Dwa pociągi – 51402 oraz 15407 – zostaną wydłużone i będą dojeżdżały do Mławy.
Uruchomione zostaną dodatkowe pociągi między Nasielskiem, Płońskiem, Raciążem i Sierpcem, poprawiając komunikację w północnej części Mazowsza.
Wydłużony zostanie pociąg nr 93146 do Lotniska Chopina. Dodatkowo uruchomiony zostanie wieczorny kurs nr 97148 z Lotniska Chopina (odjazd 23:36).
Nowy rozkład jazdy 2025/2026 Kolei Mazowieckich przynosi liczne udogodnienia: więcej pociągów na kluczowych liniach, nowe połączenia przyspieszone, a także łatwiejszy dojazd do dużych ośrodków, w tym do Warszawy i Płocka. Jednocześnie pasażerowie muszą przygotować się na utrudnienia związane z modernizacją infrastruktury, zwłaszcza na linii otwockiej i średnicowej.