Nowy rozkład jazdy Kolei Mazowieckich 2025/2026. Najważniejsze zmiany od 14 grudnia

W weekendy pociągi na odcinku Warszawa – Grodzisk Mazowiecki będą kursowały co 30 minut.

W okresie 16–19 grudnia część składów ominie stacje na podmiejskiej linii średnicowej; uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza Warszawa Śródmieście – Pruszków.

R2 Warszawa – Łuków: stabilny układ, duże zmiany od marca

Do 7 marca rozkład jazdy pozostanie zbliżony do obecnego. Od 8 marca nastąpi reorganizacja spowodowana przekierowaniem pociągów dalekobieżnych z/do Lublina przez linię nr 2.

Pociąg nr 19801 w czasie 14 grudnia – 7 marca zostanie na odcinku Rembertów – Sulejówek Miłosna zastąpiony autobusami.

R21 Siedlce – Czeremcha: nowe pociągi w dni robocze

Od 2 stycznia ruszają dodatkowe połączenia zastępujące dotychczasowe kursy Polregio. Zmianie ulegną również godziny kursowania bezpośredniego pociągu „Czeremszak” Warszawa – Czeremcha.

R3 Warszawa – Łowicz Główny: więcej kursów i nowe połączenia do Płocka

Linia R3 zyska dodatkowe pociągi przyspieszone do i z Płocka, m.in.:

19121 „Wiślanin” (Warszawa – Płock),

91124 „Wiślanin” (Płock – Warszawa).

Pociąg „Mazovia” nr 91120 będzie kursował codziennie, także w niedziele, umożliwiając dojazd na godz. 8 do Warszawy.

Między 14 a 23 grudnia pociągi nie zatrzymają się na przystanku Warszawa Ursus Północny. Bilety KM będą honorowane w autobusach ZTM (linie 194 i 207).

R31 Kutno – Sierpc: nowe połączenia przyspieszone

Zmianie ulegną godziny kursowania pociągów. Dwie pary połączeń przyspieszonych połączą Płock z Warszawą. Od czerwca pojawią się również trzy pary pociągów ŁKA relacji Łódź – Płock.

R6 Warszawa – Czyżew: więcej kursów na północ

W dni robocze wydłużony zostanie pociąg nr 19723 do stacji Wołomin Słoneczna. Na odcinku Małkinia – Czyżew liczba par pociągów zwiększy się z 12 do 13.

R61 Tłuszcz – Ostrołęka: ograniczenia z powodu remontu

Ze względu na modernizację linii nr 29 nie zaplanowano dodatkowych kursów. Jedna para połączeń zostanie wydłużona do Warszawy (pociągi 99133 oraz 19116).

R62 Ostrołęka – Chorzele: nowa para pociągów

Codziennie kursować będzie nowa para pociągów: 10790 (Chorzele – Ostrołęka) oraz 11791 (Ostrołęka – Chorzele).

R7 Warszawa – Dęblin: stabilna siatka połączeń, duże utrudnienia od marca

Godziny odjazdów zostaną skorygowane. Od przełomu lutego i marca spodziewane są znaczne utrudnienia na odcinku Warszawa Wawer – Otwock z powodu intensywnych prac modernizacyjnych.

R8 Warszawa – Radom: korekty godzin

Godziny kursowania pociągów ulegną zmianie, lecz liczba połączeń pozostanie podobna do obecnej.

R81 Dęblin – Radom: nowy takt w weekendy

Nowością są dodatkowe pociągi na odcinku Radom – Pionki:

1 para w dni robocze,

2 pary w weekendy, co pozwoli na kursy co 60 minut.

Wszystkie pociągi będą zatrzymywały się na przystanku Radom Wschodni.

R82 Radom – Drzewica: zmiany godzin i nowe połączenia od czerwca

Od 14 czerwca dwie pary połączeń ŁKA będą kursowały również w dni powszednie, łącząc Radom z Łodzią.

R9 Warszawa – Działdowo: wydłużone kursy do Mławy

Dwa pociągi – 51402 oraz 15407 – zostaną wydłużone i będą dojeżdżały do Mławy.

R91 Nasielsk – Sierpc: nowe kursy w dni robocze

Uruchomione zostaną dodatkowe pociągi między Nasielskiem, Płońskiem, Raciążem i Sierpcem, poprawiając komunikację w północnej części Mazowsza.

RL Lotnisko Chopina – Modlin: łatwiejszy dojazd po 23:00

Wydłużony zostanie pociąg nr 93146 do Lotniska Chopina. Dodatkowo uruchomiony zostanie wieczorny kurs nr 97148 z Lotniska Chopina (odjazd 23:36).

Będzie wygodniej, choć nie bez komplikacji

Nowy rozkład jazdy 2025/2026 Kolei Mazowieckich przynosi liczne udogodnienia: więcej pociągów na kluczowych liniach, nowe połączenia przyspieszone, a także łatwiejszy dojazd do dużych ośrodków, w tym do Warszawy i Płocka. Jednocześnie pasażerowie muszą przygotować się na utrudnienia związane z modernizacją infrastruktury, zwłaszcza na linii otwockiej i średnicowej.