9°C
1026.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Defibrylatory ratują życie. Ale gdzie można znaleźć takie urządzenia?

Publikacja: 03.03.2026 17:20

Za instalację AED w przestrzeni publicznej odpowiadają władze samorządowe, zarządcy obiektów oraz in

Za instalację AED w przestrzeni publicznej odpowiadają władze samorządowe, zarządcy obiektów oraz instytucje działające w imieniu miasta

Foto: Shutterstock

blik
Czy w razie potrzeby w samym centrum turystycznym stolicy – na Placu Zamkowym – można skorzystać z publicznego defibrylatora AED? To pytanie zadaliśmy w „Życiu Warszawy” w obliczu niespodziewanego zgonu jednego ze znanych fotoreporterów podczas wystawy w galerii ZPAF. Odpowiedź w obliczu poniedziałkowych wydarzeń jest zaskakująca – Można! Tylko Zamek Królewski w Warszawie ma ich siedem.

Poza tym – według deklaracji biura prasowego stołecznej Straży Miejskiej – można też liczyć na pomoc służb mundurowych. – Strażnicy miejscy pełniący służbę w rejonach turystycznych, takich jak Stare Miasto, są w pełni przygotowani do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bezpieczeństwo w obszarze zapewnia m.in. referat do spraw Starego i Nowego Miasta przy Placu Zamkowym 1. Pracuje w nim dwudziestu dwóch strażników, a czworo z nich posiada zaawansowane uprawnienia kwalifikowanego ratownika medycznego – przekazało biuro prasowe SM. 

Co więc się stało, że doszło do tragedii - pytamy.

Nagła śmierć na pożegnalnej imprezie

Nie tylko branżowe media we wtorek rano doniosły o nagłej śmierci 50-letniego Adama Chełstowskiego, cenionego fotoreportera, który od lat dokumentował najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce.

Jak napisał  w mediach społecznościowych inny znany fotograf, Jan Wojciech Łaski, zmarły w poniedziałek brał udział w uroczystości pożegnania zasłużonego kolegi Cezarego Sokołowskiego w galerii Związku Polskich Artystów Fotografików na Placu Zamkowym.

Reklama
Reklama

– Nagle zasłabł. Natychmiast rozpoczęliśmy reanimację i wezwaliśmy karetkę, a przeszkoleni koledzy podzielili się rolami, walcząc o jego życie, podczas gdy inni bezskutecznie szukali automatycznego defibrylatora AED w okolicy – napisał Jan Wojciech Łaski. 

Aktualna mapa defibrylatorów AED dostępnych na terenie Warszawy znajduje się na stronie „Urządzenia AED – Warszawa 19115”.

Karetka pogotowia – według służb prasowych wojewody – dotarła na miejsce po prawie ośmiu minutach od zgłoszenia. Fotografa jednak nie udało się uratować.

Jak dodał w swoim wpisie Jan Wojciech Łaski, w centrum europejskiej stolicy, w miejscu odwiedzanym codziennie przez tysiące ludzi, nie było dostępnego urządzenia, które mogłoby zwiększyć szanse mężczyzny na przeżycie.

– Ktoś pobiegł do Zamku Królewskiego, lecz wszystko było zamknięte. Stał wprawdzie samochód straży miejskiej, ale bez załogi, więc i stamtąd nie mogliśmy liczyć na pomoc – opisał Łaski.

Dodał również, że podobna tragedia może dotknąć każdego z nas. – Ogarnia mnie gniew, że w tak reprezentacyjnym miejscu nie zadbano o całodobowo dostępny defibrylator, choć za instalację AED w przestrzeni publicznej odpowiadają władze samorządowe, zarządcy obiektów oraz instytucje działające w imieniu miasta – napisał Jan Wojciech Łaski.

Reklama
Reklama
Polecane
Przenośne urządzenia AED są obecnie zamontowane między innymi na peronach stacji metra, a teraz poja
pierwsza pomoc
Nowe defibrylatory AED w Warszawie. Gdzie można je znaleźć?

Swój wpis fotograf zakończył słowami: – Być może takie urządzenie pojawi się przed Zamkiem Królewskim, lecz szkoda, że nie pomyślano o tym wcześniej – być może dziś Adam nadal byłby z nami – podkreślił.

Mapa pełna urządzeń. Łatwo sprawdzić, gdzie one są 

Czy rzeczywiście w samym centrum turystycznym Warszawy – na Plac Zamkowy w Warszawie – brakuje defibrylatora AED? Okazuje się, że jednak nie.

Jak przekazała nam Anna Łobko, rzeczniczka prasowa dzielnicy Śródmieście, na Placu Zamkowym dostępny jest defibrylator AED zlokalizowany pod adresem Plac Zamkowy 4.

– Aktualna mapa defibrylatorów AED dostępnych na terenie Warszawy znajduje się na stronie „Urządzenia AED – Warszawa 19115”. Tam również zamieszczono szczegółowe informacje o lokalizacji oraz dostępności poszczególnych urządzeń – poinformowała urzędniczka. Jak sprawdziliśmy, na mapie można znaleźć dokładny adres urządzenia oraz godziny jego dostępności.

Defibrylatory znajdują się w widocznych miejscach w całej Warszawie, np. w metrze. Na zdjęciu stacji

Defibrylatory znajdują się w widocznych miejscach w całej Warszawie, np. w metrze. Na zdjęciu stacji linii M2 Płocka

Foto: Shutterstock

Reklama
Reklama

Paulina Szwed-Piestrzeniewicz z Działu Promocji i Komunikacji Zamku Królewskiego mówi, że w samym muzeum dostępnych jest siedem defibrylatorów AED. – Poniedziałki są dniem, w którym muzeum jest zamknięte dla zwiedzających. Otwarte pozostaje wyłącznie wejście dla pracowników – Brama Senatorska (od strony Pałacu Ślubów) – przyznaje Paulina Szwed-Piestrzeniewicz.

Jednak administracja Zamku Królewskiego przeanalizowała sprawę pomocy dla fotografa. Po rozmowach z dyżurującymi pracownikami oraz analizie zapisów monitoringu okazało się, że strażnik, zgodnie z procedurą, zadzwonił po defibrylator niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

– W tym samym czasie na miejscu zjawił się zespół ratownictwa medycznego, w związku z czym osoby proszące o pomoc zrezygnowały z dalszych działań. Traktujemy tę sytuację priorytetowo. Obecnie analizujemy nasze procedury i organizację dostępu do sprzętu ratującego życie, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa w nagłych wypadkach – zapewnia Paulina Szwed-Piestrzeniewicz.

Polecane
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa inwestuje w szkolenia z pierwszej pomocy podczas spotkań z mieszkań
bezpieczeństwo
Warszawa utworzy Społeczną Sieć Kryzysową. Miasto uczy pierwszej pomocy

W razie potrzeby mundurowi też ruszą na ratunek

Okazuje się, że w razie potrzeby pomocą mogą służyć także strażnicy miejscy, których referat znajduje się przy Placu Zamkowym.

Reklama
Reklama

– Podczas służby ratownicy dysponują profesjonalnymi plecakami medycznymi z niezbędnym wyposażeniem. Każdy funkcjonariusz przechodzi regularne, profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach kursów techniki podejmowania interwencji – przekazały nam służby prasowe formacji.

W mailu do naszej redakcji podkreślono również, że patrole zmotoryzowane są wyposażone w sprzęt wykraczający poza standardową apteczkę – w każdym pojeździe służbowym znajduje się przenośny defibrylator AED, a także maski do sztucznego oddychania lub worki samorozprężalne AMBU.

– Mimo że w tym rejonie defibrylatory nie musiały być dotąd wykorzystywane w sytuacjach krytycznych, sprzęt jest zawsze gotowy do użycia, a strażnicy są przeszkoleni w zakresie jego obsługi – zapewnia stołeczna straż miejska.

I podkreśla także, że w praktyce funkcjonariusze wielokrotnie interweniują w przypadkach wymagających wsparcia medycznego, udzielając pomocy osobom z urazami lub nagłymi dolegliwościami zdrowotnymi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Protestujący przygotowali listę sześciu kluczowych postulatów, które zostaną przekazane premierowi o
polityka

Czarny marsz dyrektorów przed Ministerstwem Zdrowia o przyszłość szpitali

Dla urzędu miasta zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i  młodzieży, również w wymiarze wsparcia psychi
społeczeństwo

Depresja i skłonności samobójcze. Jak Warszawa wspiera zdrowie psychiczne młodzieży?

Mazowiecki Szpital Bródnowski rusza z prekursorskim projektem terapii genowych w leczeniu chorób móz
leczenie

Szpital Bródnowski przeciw chorobie Parkinsona. Prawie 140 mln zł na terapię genową

Urządzenie zwiększa precyzję i bezpieczeństwo zabiegów wewnątrznaczyniowych, pozwala ograniczyć dawk
terapia

Angiograf w Szpitalu Bródnowskim. Jak poprawi jakość operacji?

Operacja wiązała się z 30-procentowym ryzykiem niepowodzenia, mimo to pani Małgorzata zdecydowała si
terapia

Pacjentka była jednocześnie dawcą i biorcą. Pierwsza w Polsce taka operacja

Oddanie krwi trwa kilkanaście minut, a może komuś podarować całe życie
krwiodawstwo

Zbiórka krwi na Ursynowie. Potrzebna zwłaszcza grupa 0Rh-

Analiza danych NFZ pokazuje, że warszawiacy coraz skuteczniej walczą z chorobami, które przez lata b
raport

Zdrowie warszawiaków. Dekada zmian, sukcesów i nowych wyzwań

Najbliższa akcja krwiodawstwa na warszawskim Mokotowie zaplanowana jest na czwartek, 19 lutego 2026
krwiodawstwo

Podziel się krwią na Mokotowie. Akcja ratowania życia w DK Kadr

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA