Warszawa utworzy Społeczną Sieć Kryzysową. Miasto uczy pierwszej pomocy i opracowuje sieć schronów

1. Zadbaj o własne bezpieczeństwo – zanim podejdziesz, upewnij się, że nic Ci nie grozi (np. ruch uliczny, ogień, prąd).

2. Sprawdź stan poszkodowanego – podejdź, zapytaj głośno „Czy wszystko w porządku?”. Delikatnie potrząśnij ramieniem.

3. Wezwij pomoc – jeśli poszkodowany nie reaguje, zadzwoń pod numer 112 i podaj: miejsce zdarzenia, co się stało, ilu jest poszkodowanych i w jakim są stanie.

4. Sprawdź oddech – odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, przyłóż ucho i policz oddechy przez 10 sekund. Jeśli brak oddechu lub jest on nieregularny – działaj natychmiast.

5. RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa):

- Ułóż dłonie na środku klatki piersiowej.

- Uciskaj mocno i szybko: 30 uciśnięć (tempo ok. 100–120/min).

- Następnie 2 wdechy ratownicze (jeśli potrafisz i czujesz się bezpiecznie).

• Powtarzaj cykl 30:2 aż do przyjazdu pomocy lub powrotu oddechu.

6. Użyj AED (defibrylatora), jeśli jest dostępny – postępuj zgodnie z poleceniami urządzenia.

7. W przypadku utraty przytomności z zachowanym oddechem – ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

Społeczna Sieć Kryzysowa – program dla wolontariuszy

W ramach programu „Warszawa chroni” , miasto stołeczne Warszawa powołuje do życia Społeczną Sieć Kryzysową. Ma ona być systemowym narzędziem koordynacji współpracy między miastem a organizacjami pozarządowymi. Jej głównym celem jest wzmocnienie odporności społecznej stolicy w sytuacjach kryzysowych. Sieć ma łączyć wyszkolonych liderów, zasoby organizacji oraz spontanicznych wolontariuszy, a także wspierać i odciążać służby w realizacji podstawowych działań.

Aby przedstawić szczegóły projektu i zachęcić do udziału, Urząd m.st. Warszawy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono 18 września 2025 r. w centrum Warszawy w godz. 17-19. Adres zostanie przekazany zarejestrowanym uczestnikom po potwierdzeniu udziału. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się do 16 września 2025 r. za pomocą formularza. W spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

Schrony i Miejsca Doraźnego Schronienia. Wyzwania prawne i finansowe

Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się miasto, jest wdrożenie ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. W odpowiedzi na zapytanie radnego Filipa Frąckowiaka, Prezydent Trzaskowski wyjaśnił, że miasto posługuje się literalną interpretacją przepisów, które odróżniają budowle ochronne (schrony i ukrycia) od miejsc doraźnego schronienia (MDS).

Zgodnie z tą interpretacją, budowle ochronne to obiekty spełniające rygorystyczne normy techniczne, natomiast MDS to pomieszczenia przeznaczone do tymczasowego ukrycia, które nie muszą spełniać tak wysokich wymagań. Pismo prezydenta precyzuje, że obowiązek organizowania MDS spoczywa na właścicielach budynków, takich jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Rola miasta, jako organu ochrony ludności, to przede wszystkim koordynacja i udzielanie wsparcia, a nie zastępowanie właścicieli w realizacji ich obowiązków.

Obecnie miasto, we współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Państwową Strażą Pożarną, prowadzi weryfikację stanu technicznego istniejących schronów i ukryć, które powstały przed wejściem w życie ustawy. W pierwszej kolejności prace te obejmują placówki oświatowe i ochrony zdrowia.

Miasto podkreśla, że wdrażanie nowych przepisów to proces długofalowy i kosztowny, zwłaszcza w zakresie ekspertyz budowlanych. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa wystąpiło o środki z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r., a także zaplanowało środki w swoim budżecie na 2026 rok.