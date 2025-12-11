Uwaga zgromadzenia publiczne w weekend. Utrudnienia w ruchu

W nadchodzący weekend kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w centrum Warszawy. Zapowiedziano dwa wydarzenia: sobotnie zgromadzenie przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz niedzielny przemarsz sprzed Sejmu do Pałacu Prezydenckiego.



W trakcie zgromadzeń policja może zdecydować o czasowym zamykaniu ulic, w tym Alei Ujazdowskich.

Reklama Reklama

Sobotnie zgromadzenie przed KPRM

W sobotę, 13 grudnia, w godz. 15-21 odbędzie się zgromadzenie przed KPRM przy Alejach Ujazdowskich 1/3. W związku z wydarzeniem policjanci mogą wprowadzić czasowe wyłączenia z ruchu, co może skutkować całkowitym zamknięciem Alei Ujazdowskich.

Zmiany mogą dotyczyć również komunikacji miejskiej. Jeśli dojdzie do zamknięcia ulicy, autobusy linii 116, 166 i 503 w kierunku pętli Wilanów, Os. Kabaty i Natolin Płn. zostaną skierowane na objazdy. Pojadą z placu Na Rozdrożu: