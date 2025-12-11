9.4°C
Życie Warszawy

Uwaga zgromadzenia publiczne w weekend. Utrudnienia w ruchu

Publikacja: 11.12.2025 14:15

Foto: Adobe Stock

M.B.
W nadchodzący weekend kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w centrum Warszawy. Zapowiedziano dwa wydarzenia: sobotnie zgromadzenie przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz niedzielny przemarsz sprzed Sejmu do Pałacu Prezydenckiego.

W trakcie zgromadzeń policja może zdecydować o czasowym zamykaniu ulic, w tym Alei Ujazdowskich.

Sobotnie zgromadzenie przed KPRM 

W sobotę, 13 grudnia, w godz. 15-21 odbędzie się zgromadzenie przed KPRM przy Alejach Ujazdowskich 1/3. W związku z wydarzeniem policjanci mogą wprowadzić czasowe wyłączenia z ruchu, co może skutkować całkowitym zamknięciem Alei Ujazdowskich.

Zmiany mogą dotyczyć również komunikacji miejskiej. Jeśli dojdzie do zamknięcia ulicy, autobusy linii 116, 166 i 503 w kierunku pętli Wilanów, Os. Kabaty i Natolin Płn. zostaną skierowane na objazdy. Pojadą z placu Na Rozdrożu:

  • al. Szucha,
  • przez plac Unii Lubelskiej,
  • ul. Boya-Żeleńskiego,
  • Waryńskiego,
  • Goworka,
  • Spacerową.
W przeciwnym kierunku autobusy pojadą:

  • Spacerową,
  • Goworka,
  • Puławską,
  • przez plac Unii Lubelskiej,
  • al. Szucha.

Szczegółowe informacje i bieżące komunikaty dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Niedzielny przemarsz z Wiejskiej do Pałacu Prezydenckiego

W niedzielę, 14 grudnia, odbędzie się zgłoszony przemarsz ulicami Śródmieścia. Początek zaplanowano na godz. 13 przed Sejmem RP przy ul. Wiejskiej. Trasa pochodu poprowadzi uczestników przez:

  • ul. Wiejską,
  • plac Trzech Krzyży,
  • ul. Nowy Świat,
  • Krakowskie Przedmieście,
aż przed Pałac Prezydencki.

W czasie przemarszu policjanci mogą czasowo zatrzymywać ruch pojazdów na poszczególnych odcinkach trasy. Kierowcy powinni uwzględnić możliwe opóźnienia i wybierać trasy alternatywne.

