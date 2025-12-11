Uwaga zgromadzenia publiczne w weekend. Utrudnienia w ruchu

W trakcie zgromadzeń policja może zdecydować o czasowym zamykaniu ulic, w tym Alei Ujazdowskich.
W sobotę, 13 grudnia, w godz. 15-21 odbędzie się zgromadzenie przed KPRM przy Alejach Ujazdowskich 1/3. W związku z wydarzeniem policjanci mogą wprowadzić czasowe wyłączenia z ruchu, co może skutkować całkowitym zamknięciem Alei Ujazdowskich.
Zmiany mogą dotyczyć również komunikacji miejskiej. Jeśli dojdzie do zamknięcia ulicy, autobusy linii 116, 166 i 503 w kierunku pętli Wilanów, Os. Kabaty i Natolin Płn. zostaną skierowane na objazdy. Pojadą z placu Na Rozdrożu:
W przeciwnym kierunku autobusy pojadą:
Szczegółowe informacje i bieżące komunikaty dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
W niedzielę, 14 grudnia, odbędzie się zgłoszony przemarsz ulicami Śródmieścia. Początek zaplanowano na godz. 13 przed Sejmem RP przy ul. Wiejskiej. Trasa pochodu poprowadzi uczestników przez:
aż przed Pałac Prezydencki.
W czasie przemarszu policjanci mogą czasowo zatrzymywać ruch pojazdów na poszczególnych odcinkach trasy. Kierowcy powinni uwzględnić możliwe opóźnienia i wybierać trasy alternatywne.
Weekendowe wydarzenia mogą spowodować poważne utrudnienia w ruchu drogowym oraz opóźnienia komunikacji miejskiej w ścisłym centrum Warszawy. Zarówno kierowcom, jak i pasażerom ZTM zaleca się zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem i śledzenie bieżących komunikatów miejskich służb.