Prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy. Utrudnienia i objazdy w czasie wizyty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział na zaproszenie Prezydenta Karola Nawrockiego i ma wkrótce przybyć do Warszawy. Choć data wizyty pozostaje tajemnicą, mieszkańcy stolicy muszą już dziś przygotować się na ogromne utrudnienia komunikacyjne, które nieodłącznie towarzyszą przyjazdom ukraińskiego przywódcy.



Oficjalne potwierdzenie przyjazdu Prezydenta Zełenskiego przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, informując, że spotkanie obu głów państw odbędzie się w Warszawie. Decyzja ta, choć kluczowa z punktu widzenia dyplomacji i bezpieczeństwa, niesie ze sobą niemal pewność powtórki ze scenariuszy komunikacyjnych, jakie obserwowaliśmy przy okazji poprzednich wizyt. Szczególne środki bezpieczeństwa, konieczne dla głowy ukraińskiego państwa, każdorazowo skutkowały paraliżem najważniejszych arterii komunikacyjnych w centrum stolicy.

Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Ustalenia dyplomatyczne

Data wizyty prezydenta Ukrainy w Warszawie pozostaje jeszcze w trakcie negocjacji. Niemniej jednak, zarys przyszłych rozmów jest już znany. Prezydenci Nawrocki i Zełenski mają omawiać przede wszystkim kwestie strategiczne, w tym sytuację bezpieczeństwa regionalnego oraz bieżącą sytuację na froncie. Równie istotne będą tematy gospodarcze oraz sprawy dwustronne, kluczowe dla budowania i utrzymywania dobrosąsiedzkich stosunków między Warszawą a Kijowem. Minister Przydacz wyraźnie podkreślił, że rozmowy mają być również platformą do poruszenia kwestii historycznych, w tym ważnej dla Polski sprawy rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu. Wizyta ma być także okazją dla Prezydenta Zełenskiego do spotkania z liczną społecznością ukraińską zamieszkującą stolicę.

Utrudnienia i objazdy podczas wizyty prezydenta Zełenskiego

Każdy poprzedni pobyt Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce wiązał się z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, co z kolei oznaczało dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany w ruchu oraz stołecznej komunikacji miejskiej. Trasy przejazdu kolumn limuzyn są z oczywistych względów niejawne, co uniemożliwia wcześniejsze przygotowanie się kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Analiza poprzednich wizyt wskazuje, że paraliż będzie koncentrował się głównie w Śródmieściu, w rejonie Traktu Królewskiego, a także na arteriach prowadzących do Lotniska Chopina oraz do budynków administracji rządowej, takich jak Pałac Prezydencki, Belweder czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.