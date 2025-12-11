9.4°C
Życie Warszawy

Prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy. Utrudnienia i objazdy w czasie wizyty

Publikacja: 11.12.2025 12:45

Prezydent Ukrainy wkrótce złoży wizytę w Warszawie

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział na zaproszenie Prezydenta Karola Nawrockiego i ma wkrótce przybyć do Warszawy. Choć data wizyty pozostaje tajemnicą, mieszkańcy stolicy muszą już dziś przygotować się na ogromne utrudnienia komunikacyjne, które nieodłącznie towarzyszą przyjazdom ukraińskiego przywódcy.

Oficjalne potwierdzenie przyjazdu Prezydenta Zełenskiego przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, informując, że spotkanie obu głów państw odbędzie się w Warszawie. Decyzja ta, choć kluczowa z punktu widzenia dyplomacji i bezpieczeństwa, niesie ze sobą niemal pewność powtórki ze scenariuszy komunikacyjnych, jakie obserwowaliśmy przy okazji poprzednich wizyt. Szczególne środki bezpieczeństwa, konieczne dla głowy ukraińskiego państwa, każdorazowo skutkowały paraliżem najważniejszych arterii komunikacyjnych w centrum stolicy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chce, by miasto zaciągnęło kredyty na sumę 2,05 mld zł
finanse
Rafał Trzaskowski zadłuża Warszawę. M.in. na „pokrycie wydatków po inwazji Rosji na Ukrainę"

Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Ustalenia dyplomatyczne

Data wizyty prezydenta Ukrainy w Warszawie pozostaje jeszcze w trakcie negocjacji. Niemniej jednak, zarys przyszłych rozmów jest już znany. Prezydenci Nawrocki i Zełenski mają omawiać przede wszystkim kwestie strategiczne, w tym sytuację bezpieczeństwa regionalnego oraz bieżącą sytuację na froncie. Równie istotne będą tematy gospodarcze oraz sprawy dwustronne, kluczowe dla budowania i utrzymywania dobrosąsiedzkich stosunków między Warszawą a Kijowem. Minister Przydacz wyraźnie podkreślił, że rozmowy mają być również platformą do poruszenia kwestii historycznych, w tym ważnej dla Polski sprawy rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu. Wizyta ma być także okazją dla Prezydenta Zełenskiego do spotkania z liczną społecznością ukraińską zamieszkującą stolicę.

Utrudnienia i objazdy podczas wizyty prezydenta Zełenskiego

Każdy poprzedni pobyt Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce wiązał się z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, co z kolei oznaczało dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany w ruchu oraz stołecznej komunikacji miejskiej. Trasy przejazdu kolumn limuzyn są z oczywistych względów niejawne, co uniemożliwia wcześniejsze przygotowanie się kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Analiza poprzednich wizyt wskazuje, że paraliż będzie koncentrował się głównie w Śródmieściu, w rejonie Traktu Królewskiego, a także na arteriach prowadzących do Lotniska Chopina oraz do budynków administracji rządowej, takich jak Pałac Prezydencki, Belweder czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Spotkanie zgromadziło szerokie grono odbiorców służb mundurowych
bezpieczeństwo
Jak zarządzać miastem w czasie wojny? Warszawa uczy się od Ukrainy

Zełenski w Warszawie. Gdzie występowały utrudnienia?

Mieszkańcy Warszawy doskonale pamiętają skalę utrudnień z poprzednich wizyt.

Podczas oficjalnej wizyty 5 kwietnia 2023 roku, związanej z publicznym wystąpieniem na Placu Zamkowym, doszło do całkowitego zamknięcia Traktu Królewskiego. Utrudnienia objęły wówczas kluczowe ciągi komunikacyjne, w tym Most Poniatowskiego oraz Aleje Jerozolimskie na odcinku od Ronda Waszyngtona w kierunku centrum. Spowodowało to masowe kierowanie linii autobusowych na trasy objazdowe, generując ogromne opóźnienia.

Podczas kolejnych wizyt utrudnienia koncentrowały się na trasach prowadzących do gmachów administracji rządowej oraz lotniska. Scenariusz ten powtórzył się ponownie podczas ostatniej wizyty prezydenta Ukrainy w Warszawie, 15 stycznia 2025 roku. Wówczas największe utrudnienia występowały w ciągu komunikacyjnym: Rondo de Gaulle’a – Aleje Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina.

Warszawski Transport Publiczny (WTP) w godzinach porannego szczytu musiał awaryjnie przekierować kilkanaście linii autobusowych. Linie jadące Traktem Królewskim (116, 166, 180, 503) zmuszone były wybrać okrężną drogę przez Marszałkowską, Puławską i Waryńskiego.

Tymczasowy Krzyż Wołyński na Powązkach Wojskowych
pomniki
Pamięć o Wołyniu utknęła w warszawskim ratuszu. Dlaczego władza zwleka z decyzją?
Jak poruszać się po sparaliżowanej stolicy?

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, w dniu planowanej wizyty Prezydenta Zełenskiego należy spodziewać się masowych i dynamicznych objazdów w kursowaniu komunikacji miejskiej, szczególnie autobusowej, a także poważnych zatorów drogowych w Śródmieściu, na Ochocie i Mokotowie.

Dlatego kluczową radą dla wszystkich mieszkańców jest unikanie podróży samochodem w godzinach wizyty, szczególnie w rejonach centrum. Służby oraz Warszawski Transport Publiczny niezmiennie zalecają korzystanie z transportu szynowego – metra i pociągów SKM/KM, jako środków transportu najmniej narażonych na zamknięcia ulic.

Wszyscy podróżujący powinni na bieżąco śledzić komunikaty WTP, ponieważ wszelkie trasy objazdowe i komunikaty o utrudnieniach będą podawane w czasie rzeczywistym, często z minimalnym wyprzedzeniem.

