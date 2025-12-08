9.4°C
Życie Warszawy

Rafał Trzaskowski zadłuża Warszawę. M.in. na „pokrycie wydatków po inwazji Rosji na Ukrainę”

Publikacja: 08.12.2025 15:10

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chce, by miasto zaciągnęło kredyty na sumę 2,05 mld zł

Na najbliższej sesji radni Warszawy będą dyskutować nad zgodą na zaciągnięcie przez ratusz dwóch kredytów. W Europejskim Banku Inwestycyjnym miasto zamierza się zadłużyć na 1,05 mld zł, a w Banku Gospodarstwa Krajowego – na 1 mld zł.

Jeśli radni się zgodzą, miasto zaciągnie długoterminowy kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 1,05 mld zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2027 roku.

Rozbudowa infrastruktury związanej ze zwiększeniem liczby ludności Warszawy

Ratusz chce w pełni sfinansować z tej umowy inwestycje, które są potrzebne, aby sprostać większej liczbie mieszkańców. Jak czytamy w uzasadnieniu, obecnie władze miasta są w trakcie negocjacji umowy finansowej z EBI.

„W ramach przyszłej umowy możliwe będzie pokrycie 100% wydatków przeznaczonych na rozbudowę niezbędnej infrastruktury związanej ze zwiększeniem liczby ludności Warszawy po inwazji Rosji na Ukrainę" – czytamy w uzasadnieniu.

W ten sposób ratusz planuje sfinansować projekty m.in. z zakresu zrównoważonej mobilności, efektywności energetycznej czy energii odnawialnej. Planowane są też inwestycje w takich obszarach jak modernizacja dróg, tereny zielone czy budynki użyteczności publicznej, m.in. obiekty socjalne, sportowe i rekreacyjne, a także kulturalne.

Spłata przewidziana jest na okres 25 lat, a ostateczne warunki finansowe zostaną ustalone z chwilą uruchomienia kredytu.

„Mając na uwadze realizację zapisów WPF [Wieloletniego Planu Finansowego – przyp. red.] oraz korzystną dla Miasta ofertę Banku, uzasadnione jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w EBI” – twierdzą urzędnicy.

Kredyt dla Warszawy z Banku Gospodarstwa Krajowego

Administracja Rafała Trzaskowskiego planuje zaciągnąć jeszcze jedną długoterminową pożyczkę – w Banku Gospodarstwa Krajowego. Stamtąd chce zdobyć miliard złotych, z czego 600 mln zł ma być przeznaczone na „finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2026 r.”, a 400 mln zł – na „spłatę w 2026 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 400.000.000 zł”. Spłata zaciągniętej pożyczki ma nastąpić do 2045 roku.

Jak tłumaczą urzędnicy w uzasadnieniu, Bank Gospodarstwa Krajowego „przedstawił korzystną ofertę długoterminowego finansowania zwrotnego dla m.st. Warszawa w formie pożyczki w kwocie 1 mld zł. Pożyczka oferowana przez BGK udzielana jest na okres 20 lat, z karencją do 31.12.2030 r. Okres karencji wliczany jest do okresu kredytowania. Przy wykorzystaniu maksymalnego okresu karencji, spłata pożyczki nastąpi w latach 2031-2045”.

Działania związane z kredytem z BGK można podsumować najprościej tak: Warszawa bierze 1 miliard złotych na 20 lat, aby w części zbilansować budżet w 2026 roku i spłacić fragment starych długów. Płatności rat kapitałowych zaczną się za około 5 lat.

