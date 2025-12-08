Rafał Trzaskowski zadłuża Warszawę. M.in. na „pokrycie wydatków po inwazji Rosji na Ukrainę”

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chce, by miasto zaciągnęło kredyty na sumę 2,05 mld zł
Jeśli radni się zgodzą, miasto zaciągnie długoterminowy kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 1,05 mld zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2027 roku.
Ratusz chce w pełni sfinansować z tej umowy inwestycje, które są potrzebne, aby sprostać większej liczbie mieszkańców. Jak czytamy w uzasadnieniu, obecnie władze miasta są w trakcie negocjacji umowy finansowej z EBI.
„W ramach przyszłej umowy możliwe będzie pokrycie 100% wydatków przeznaczonych na rozbudowę niezbędnej infrastruktury związanej ze zwiększeniem liczby ludności Warszawy po inwazji Rosji na Ukrainę" – czytamy w uzasadnieniu.
W ten sposób ratusz planuje sfinansować projekty m.in. z zakresu zrównoważonej mobilności, efektywności energetycznej czy energii odnawialnej. Planowane są też inwestycje w takich obszarach jak modernizacja dróg, tereny zielone czy budynki użyteczności publicznej, m.in. obiekty socjalne, sportowe i rekreacyjne, a także kulturalne.
Spłata przewidziana jest na okres 25 lat, a ostateczne warunki finansowe zostaną ustalone z chwilą uruchomienia kredytu.
„Mając na uwadze realizację zapisów WPF [Wieloletniego Planu Finansowego – przyp. red.] oraz korzystną dla Miasta ofertę Banku, uzasadnione jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w EBI” – twierdzą urzędnicy.
Administracja Rafała Trzaskowskiego planuje zaciągnąć jeszcze jedną długoterminową pożyczkę – w Banku Gospodarstwa Krajowego. Stamtąd chce zdobyć miliard złotych, z czego 600 mln zł ma być przeznaczone na „finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2026 r.”, a 400 mln zł – na „spłatę w 2026 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 400.000.000 zł”. Spłata zaciągniętej pożyczki ma nastąpić do 2045 roku.
Jak tłumaczą urzędnicy w uzasadnieniu, Bank Gospodarstwa Krajowego „przedstawił korzystną ofertę długoterminowego finansowania zwrotnego dla m.st. Warszawa w formie pożyczki w kwocie 1 mld zł. Pożyczka oferowana przez BGK udzielana jest na okres 20 lat, z karencją do 31.12.2030 r. Okres karencji wliczany jest do okresu kredytowania. Przy wykorzystaniu maksymalnego okresu karencji, spłata pożyczki nastąpi w latach 2031-2045”.
Działania związane z kredytem z BGK można podsumować najprościej tak: Warszawa bierze 1 miliard złotych na 20 lat, aby w części zbilansować budżet w 2026 roku i spłacić fragment starych długów. Płatności rat kapitałowych zaczną się za około 5 lat.