Rafał Trzaskowski zadłuża Warszawę. M.in. na „pokrycie wydatków po inwazji Rosji na Ukrainę”

Na najbliższej sesji radni Warszawy będą dyskutować nad zgodą na zaciągnięcie przez ratusz dwóch kredytów. W Europejskim Banku Inwestycyjnym miasto zamierza się zadłużyć na 1,05 mld zł, a w Banku Gospodarstwa Krajowego – na 1 mld zł.



Jeśli radni się zgodzą, miasto zaciągnie długoterminowy kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 1,05 mld zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2027 roku.

Rozbudowa infrastruktury związanej ze zwiększeniem liczby ludności Warszawy

Ratusz chce w pełni sfinansować z tej umowy inwestycje, które są potrzebne, aby sprostać większej liczbie mieszkańców. Jak czytamy w uzasadnieniu, obecnie władze miasta są w trakcie negocjacji umowy finansowej z EBI.

„W ramach przyszłej umowy możliwe będzie pokrycie 100% wydatków przeznaczonych na rozbudowę niezbędnej infrastruktury związanej ze zwiększeniem liczby ludności Warszawy po inwazji Rosji na Ukrainę" – czytamy w uzasadnieniu.

W ten sposób ratusz planuje sfinansować projekty m.in. z zakresu zrównoważonej mobilności, efektywności energetycznej czy energii odnawialnej. Planowane są też inwestycje w takich obszarach jak modernizacja dróg, tereny zielone czy budynki użyteczności publicznej, m.in. obiekty socjalne, sportowe i rekreacyjne, a także kulturalne.