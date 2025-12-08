3.8°C
Życie Warszawy

„Sabotaż”, „dywersja”, „prohibicja”? Jakie będzie Słowo Roku 2025?

Publikacja: 08.12.2025 08:00

Głosować można do końca roku pod adresem https://sloworoku.uw.edu.pl/

Foto: Shutterstock

rbi
„Kosmos”, „głosy”, „dron”, „zbrodnia” (wojenna) i „weto” – to tylko niektóre z propozycji, które mają szansę stać się Słowem Roku 2025. Rozpoczęło się głosowanie na wyraz, który najbardziej charakteryzuje ostatnie 12 miesięcy.

Plebiscyt Słowo Roku organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundację Języka Polskiego. Do 31 grudnia każdy może zgłosić własną propozycję lub wybrać spośród słów i wyrażeń przygotowanych przez organizatorów.

Plebiscyt Słowo Roku

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich 12 miesięcy składa się z głosowania internetowego oraz wyboru kapituły językoznawców. Głosować można do 31 grudnia, do godz. 23.59 pod adresem: https://sloworoku.uw.edu.pl/.

Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 8 stycznia 2026 r.

Podpisy można składać do 7 grudnia 2025 r. w księgarni SGH, w siedzibie Samorządu Studentów i na por
metro
Stacja Pole Mokotowskie zmieni nazwę? Jest petycja

Na stronie plebiscytu znajduje się 21 słów do wyboru, których częstość względna była w polskiej prasie w 2025 roku wyraźnie większa niż w kilku ostatnich latach. Wśród propozycji słów w tym roku znajdują się m.in. „astronauta”, „dron”, „głosy”, „kosmos”, „mieszkanie”, „rozejm”, „sąd”.

Uczestnicy plebiscytu mogą oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji (jednostki leksykalnej jedno- lub dwuwyrazowej).

Słowa Roku w poprzednich latach

Uczestnicy plebiscytu mogą także zaproponować odrębne słowo studenckie, najważniejsze dla wspólnoty akademickiej.

Kapituła konkursu nie będzie brała pod uwagę nazwisk, imion, nazw miejscowych ani innych nazw własnych, słów obraźliwych, elementów mowy nienawiści lub kampanii hejtu.

Równolegle z głosowaniem internetowym Słowo Roku wybierze ogólnopolska kapituła językoznawców pod patronatem Rady Języka Polskiego, do której należą: prof. Andrzej Blikle, prof. Jerzy Bralczyk, red. Bartek Chaciński, prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Ewa Kołodziejek, red. Teresa Kruszona, red. Agnieszka Kunikowska, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Podracki, prof. Renata Przybylska, prof. Michał Rusinek, prof. Barbara Sobczak, red. Małgorzata Tułowiecka. Sekretarzem kapituły plebiscytu jest prof. Marek Łaziński z Wydziału Polonistyki UW.

Uniwersytet Warszawski przygotował 15 890 miejsc na studiach stacjonarnych i 5672 miejsca na niestac
statystyka
Najpopularniejsze uczelnie i kierunki w kraju

Plebiscyt organizowany jest od 2011 roku. W tym roku odbywa się jego XV edycja. Jakie były słowa poprzednich lat?

  • 2011 – prezydencja;
  • 2012 – parabank;
  • 2013 – gender;
  • 2014 – kilometrówka;
  • 2015 – uchodźca;
  • 2016 – trybunał, pięćset plus;
  • 2017 – puszcza, rezydent;
  • 2018 – konstytucja;
  • 2019 – klimat, LGBT;
  • 2020 – koronawirus;
  • 2021 – szczepienie;
  • 2022 – wojna;
  • 2023 – sztuczna inteligencja, wybory;
  • 2024 – koalicja, słowo studenckie: stołówka.
