„Sabotaż”, „dywersja”, „prohibicja”? Jakie będzie Słowo Roku 2025?

„Kosmos”, „głosy”, „dron”, „zbrodnia” (wojenna) i „weto” – to tylko niektóre z propozycji, które mają szansę stać się Słowem Roku 2025. Rozpoczęło się głosowanie na wyraz, który najbardziej charakteryzuje ostatnie 12 miesięcy.



Plebiscyt Słowo Roku organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundację Języka Polskiego. Do 31 grudnia każdy może zgłosić własną propozycję lub wybrać spośród słów i wyrażeń przygotowanych przez organizatorów.

Plebiscyt Słowo Roku

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich 12 miesięcy składa się z głosowania internetowego oraz wyboru kapituły językoznawców. Głosować można do 31 grudnia, do godz. 23.59 pod adresem: https://sloworoku.uw.edu.pl/.

Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 8 stycznia 2026 r.

Na stronie plebiscytu znajduje się 21 słów do wyboru, których częstość względna była w polskiej prasie w 2025 roku wyraźnie większa niż w kilku ostatnich latach. Wśród propozycji słów w tym roku znajdują się m.in. „astronauta”, „dron”, „głosy”, „kosmos”, „mieszkanie”, „rozejm”, „sąd”.