Życie Warszawy

45. rocznica śmierci Johna Lennona. Wieczne wołanie o pokój

Publikacja: 08.12.2025 07:45

John Lennon i Yoko Ono podczas nagrywania "Give peace a chance" (1969)

John Lennon i Yoko Ono podczas nagrywania "Give peace a chance" (1969)

Foto: Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 2.5 Generic license, fot. Roy Kenwood

M.B.
Warszawa wspomni dziś jedną z najważniejszych postaci XX wieku. 8 grudnia przypada 45. rocznica tragicznej śmierci Johna Lennona. Artysta, który na zawsze zmienił oblicze muzyki popularnej jako filar The Beatles oraz ikona pokoju, zginął z ręki szaleńca w 1980 roku.

Z tej smutnej okazji warszawscy fani artysty, kultywując coroczną tradycję, spotkają się po godzinie 18 na stołecznym Jazdowie. Miejscem zbiórki jest ulica Johna Lennona. Jak sugerują wpisy animatorów spotkania bliżej Trasy Łazienkowskiej. To nieformalne zgromadzenie będzie momentem refleksji i wspólnego uczczenia pamięci wielkiego Beatlesa.

Uczestnicy spotkania będą recytować jego teksty, a przede wszystkim śpiewać piosenki, na czele z hymnem „Give Peace a Chance”. To wołanie o pokój, niezależnie od aktualnego politycznego kontekstu i globalnych konfliktów, pozostaje obecnie boleśnie istotne i aktualne.

Geniusz muzyczny i rewolucjonista popkultury

Rola Johna Lennona w świecie muzyki jest nie do przecenienia. Jako współzałożyciel i jeden z głównych twórców The Beatles, Lennon stał się współodpowiedzialny za rewolucję w muzyce pop i rock, która zdefiniowała lata 60. XX wieku. Jego partnerstwo kompozytorskie z Paulem McCartneyem jest uznawane za jedno z najbardziej wpływowych w historii, tworząc utwory odzwierciedlające ewolucję społeczną, od prostych piosenek miłosnych po ambitne, psychodeliczne kompozycje.

Po rozpadzie The Beatles, Lennon rozpoczął niezwykle ważną karierę solową, eksplorując bardziej osobiste i politycznie zaangażowane tematy. Albumy takie jak „John Lennon/Plastic Ono Band” oraz utwory takie jak „Imagine” udowodniły jego dojrzałość artystyczną i chęć wykorzystania muzyki jako środka do głębszej komunikacji ze światem.

Ikona aktywizmu i globalny głos pacyfizmu

Lennon nie był ważny tylko dla muzyki; stał się także globalnym symbolem kontrkultury i pacyfizmu. Wraz ze swoją żoną, Yoko Ono, wykorzystywał swoją sławę, by promować ideę pokoju na świecie. Najbardziej pamiętną akcją była „Bed-In for Peace” (Pokój w Łóżku) przeprowadzona w 1969 roku w Amsterdamie i Montrealu.

Zamiast tradycyjnej podróży poślubnej, para spędziła dwa tygodnie w łóżku hotelowym, zapraszając media, aby dyskutować o wojnie w Wietnamie i promować pokój, używając hasła: „Wszystko, co mówimy, to dajcie szansę pokojowi” („All we are saying is give peace a chance”). Akcja ta, choć początkowo wyśmiewana, stała się potężnym narzędziem aktywizmu, udowadniając, że protest może być prowadzony w sposób kreatywny i nieagresywny. Piosenka „Give Peace a Chance”, nagrana podczas Bed-In w Montrealu, szybko stała się nieformalnym hymnem ruchu antywojennego.

Tragiczny koniec legendy

Życie Johna Lennona zostało przerwane w sposób niespodziewany i brutalny 8 grudnia 1980 roku. Artysta został zastrzelony przed swoim domem, budynkiem Dakota na Manhattanie w Nowym Jorku, przez psychofana, Marka Davida Chapmana. Okoliczności jego śmierci były wstrząsem dla świata i natychmiastowo wyniosły Lennona do rangi męczennika pokoju. To dramatyczne wydarzenie na zawsze zaciążyło na historii muzyki, przypominając o kruchości życia nawet największych ikon.

Warszawscy fani nie zapominają o swoim idolu

Foto: Mateusz Opasiński

Dziś, 45 lat po tej tragedii, dziedzictwo Lennona jest bardziej żywe niż kiedykolwiek. Jego muzyka i przesłanie pacyfistyczne, koncentrujące się na wyobrażeniu sobie lepszego świata, inspirują kolejne pokolenia do walki o tolerancję i globalne braterstwo, co czyni jego postać nieśmiertelną. Spotkanie fanów w Warszawie jest dowodem na to, że jego wołanie o pokój wciąż rezonuje na całym świecie.

