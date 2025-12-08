45. rocznica śmierci Johna Lennona. Wieczne wołanie o pokój

Warszawa wspomni dziś jedną z najważniejszych postaci XX wieku. 8 grudnia przypada 45. rocznica tragicznej śmierci Johna Lennona. Artysta, który na zawsze zmienił oblicze muzyki popularnej jako filar The Beatles oraz ikona pokoju, zginął z ręki szaleńca w 1980 roku.



Z tej smutnej okazji warszawscy fani artysty, kultywując coroczną tradycję, spotkają się po godzinie 18 na stołecznym Jazdowie. Miejscem zbiórki jest ulica Johna Lennona. Jak sugerują wpisy animatorów spotkania bliżej Trasy Łazienkowskiej. To nieformalne zgromadzenie będzie momentem refleksji i wspólnego uczczenia pamięci wielkiego Beatlesa.

Uczestnicy spotkania będą recytować jego teksty, a przede wszystkim śpiewać piosenki, na czele z hymnem „Give Peace a Chance”. To wołanie o pokój, niezależnie od aktualnego politycznego kontekstu i globalnych konfliktów, pozostaje obecnie boleśnie istotne i aktualne.

Geniusz muzyczny i rewolucjonista popkultury

Rola Johna Lennona w świecie muzyki jest nie do przecenienia. Jako współzałożyciel i jeden z głównych twórców The Beatles, Lennon stał się współodpowiedzialny za rewolucję w muzyce pop i rock, która zdefiniowała lata 60. XX wieku. Jego partnerstwo kompozytorskie z Paulem McCartneyem jest uznawane za jedno z najbardziej wpływowych w historii, tworząc utwory odzwierciedlające ewolucję społeczną, od prostych piosenek miłosnych po ambitne, psychodeliczne kompozycje.

Po rozpadzie The Beatles, Lennon rozpoczął niezwykle ważną karierę solową, eksplorując bardziej osobiste i politycznie zaangażowane tematy. Albumy takie jak „John Lennon/Plastic Ono Band” oraz utwory takie jak „Imagine” udowodniły jego dojrzałość artystyczną i chęć wykorzystania muzyki jako środka do głębszej komunikacji ze światem.