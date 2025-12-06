Gdzie po prezent świąteczny w Warszawie? Targi i wydarzenia w mikołajkowy weekend

Warszawa w mikołajkowy weekend oferuje prezentową ofertę, która zadowoli każdego
Nadchodzący mikołajkowy weekend (6–7 grudnia 2025 r.) to moment, na który z niecierpliwością czekają wszyscy warszawiacy rozpoczynający świąteczne przygotowania. Stolica proponuje w tym czasie imponujący wachlarz wydarzeń, które zdecydowanie wykraczają poza standardową ofertę galerii handlowych. Niezależnie od tego, czy szukamy unikatowego designu prosto od polskich twórców, modowej perełki z duszą, czy po prostu chcemy spędzić czas z rodziną i poczuć magiczną atmosferę – Warszawa stanie się prawdziwym centrum prezentowych inspiracji. Pora wyruszyć na świąteczny łów.
Dla osób ceniących unikatowe wzornictwo i szukających podarunków, które niosą ze sobą historię lub są efektem pasji lokalnych artystów, ten weekend oferuje aż trzy wyjątkowe wydarzenia, zlokalizowane blisko centrum i na Woli.
Najlepszą propozycją dla łowców piękna będą Targi Ładnych Prezentów, które odbędą się wewnątrz Pałacu Kultury i Nauki. W dniach 6 (12:00–20:00) i 7 grudnia (12:00–18:00) na odwiedzających czekać będzie starannie dobrana selekcja polskich twórców. Wśród stoisk znajdziemy prawdziwe cuda: od ceramiki i plakatów, przez tekstylia i biżuterię, po naturalne kosmetyki i produkty wellness. Poszukiwanie prezentów z pewnością umili fakt, że Targom Ładnych Prezentów towarzyszy kulinarne trio: Festiwal Pierogów Świata oraz Festiwal Kawy, Czekolady i Słodyczy, gwarantując ucztę zarówno dla ducha, jak i dla podniebienia. Co ważne, wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
Z kolei przy ulicy Mysiej 3 miłośnicy luksusowego upcyclingu i mody z historią zbiorą się w sobotę 6 grudnia (10:00–20:00) na Targach Vintage Santa. Oprócz mody, znajdziemy tu design, winyle i książki, a także darmowe warsztaty krawieckie. Wydarzenie uświetni również wyprzedaż szafy influencerów – Miłosza Kuleszy i Laury Matuszczyk.
Uzupełnieniem autorskiej oferty są Świąteczne Targi Emocji w Forcie Wola. Przez cały weekend 6 i 7 grudnia (od 10:00) to doskonałe miejsce, aby kupić prezenty, które mają duszę. Twórcy zaprezentują tu wyroby autorskie, takie jak: biżuteria, ceramika, świece, kosmetyki i dekoracje, umożliwiając odwiedzającym bezpośredni kontakt i rozmowę o pasji, jaka stoi za każdym dziełem.
Świąteczny klimat poczujemy także poza ścisłym centrum, w miejscach idealnych dla szukających tradycji lub ekologicznego podejścia do prezentów.
Na Mokotowie, w Centrum Łowicka (ul. Łowicka 21), w niedzielę 7 grudnia o godzinie 13:00 rozpocznie się Tradycyjny Jarmark Świąteczny. Jak co roku, będzie to doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w regionalne przysmaki, które pięknie udekorują świąteczny stół, a także w ręcznie robione ozdoby i inne oryginalne prezenty. Atmosferę dopełnią towarzyszące wydarzeniu warsztaty rękodzieła, w których można aktywnie wziąć udział.
Zupełnie inny, lecz równie magiczny charakter, ma Świąteczna Wyprzedaż Garażowa na Bazarze Różyckiego na Pradze-Północ. W niedzielę 7 grudnia, od godziny 17:00, kultowy bazar zamieni się w strefę poszukiwania unikalnych "perełek" – od babcinej porcelany i książek, po ręcznie szyte cuda. To idealne miejsce na ekologiczne, niskobudżetowe prezenty i wsparcie sąsiedzkich porządków. Na miejscu czeka prawdziwa magia świąt, ze spotkaniem z Mikołajem, pokazem kulinarnym z darmową degustacją oraz wspólnym ubieraniem choinki przy dźwiękach kolęd granych przez kapelę.
W mikołajkowy weekend nie zabraknie też bezpłatnej rozrywki dla najmłodszych oraz udogodnień, które usprawnią logistykę świątecznych zakupów.
Arena Ursynów (ul. Pileckiego 122) zaprasza w niedzielę 7 grudnia na Ursynowskie Mikołajki z klockami LEGO. Od godziny 11:00 do 16:00 na uczestników czekać będzie bezpłatna strefa świątecznej magii. Główną atrakcją jest wspólna budowa monumentalnej figury Mistrza Yody w strefie LEGO® Star Wars. Ponadto, dzieci mogą spotkać Świętego Mikołaja, obejrzeć spektakl teatralny „Zimowe przygody Iskierki i Mroza” i skorzystać z basenów pełnych klocków DUPLO. Wydarzenie ma również aspekt charytatywny – mieszkańcy będą mogli wesprzeć Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, a Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przeprowadzi szkolenia w ramach programu „Warszawa Chroni”.
W Westfield Arkadia, oprócz szerokiej oferty sklepów, do 23 grudnia działa Stacja Pakowania Prezentów, gdzie członkowie Westfield Club mogą bezpłatnie zapakować dwa podarunki. Gdy zabraknie pomysłów, warto skorzystać z Westfield Gift Card. Na miejscu działa już plenerowe lodowisko, oferujące bezpłatne lekcje dla najmłodszych w weekendy. Ponadto, w wybrane weekendy (6, 7, 13, 14, 20 i 21 grudnia) dzieci mogą spotkać Mikołaja, a na klientów czekają specjalne kawy od Starbucks, w tym Ginger Bread Latte gratis dla członków klubu.