Gdzie po prezent świąteczny w Warszawie? Targi i wydarzenia w mikołajkowy weekend

Z kolei przy ulicy Mysiej 3 miłośnicy luksusowego upcyclingu i mody z historią zbiorą się w sobotę 6 grudnia (10:00–20:00) na Targach Vintage Santa. Oprócz mody, znajdziemy tu design, winyle i książki, a także darmowe warsztaty krawieckie. Wydarzenie uświetni również wyprzedaż szafy influencerów – Miłosza Kuleszy i Laury Matuszczyk.

Uzupełnieniem autorskiej oferty są Świąteczne Targi Emocji w Forcie Wola. Przez cały weekend 6 i 7 grudnia (od 10:00) to doskonałe miejsce, aby kupić prezenty, które mają duszę. Twórcy zaprezentują tu wyroby autorskie, takie jak: biżuteria, ceramika, świece, kosmetyki i dekoracje, umożliwiając odwiedzającym bezpośredni kontakt i rozmowę o pasji, jaka stoi za każdym dziełem.

Klimatyczne jarmarki i poszukiwanie skarbów

Świąteczny klimat poczujemy także poza ścisłym centrum, w miejscach idealnych dla szukających tradycji lub ekologicznego podejścia do prezentów.

Na Mokotowie, w Centrum Łowicka (ul. Łowicka 21), w niedzielę 7 grudnia o godzinie 13:00 rozpocznie się Tradycyjny Jarmark Świąteczny. Jak co roku, będzie to doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w regionalne przysmaki, które pięknie udekorują świąteczny stół, a także w ręcznie robione ozdoby i inne oryginalne prezenty. Atmosferę dopełnią towarzyszące wydarzeniu warsztaty rękodzieła, w których można aktywnie wziąć udział.

Zupełnie inny, lecz równie magiczny charakter, ma Świąteczna Wyprzedaż Garażowa na Bazarze Różyckiego na Pradze-Północ. W niedzielę 7 grudnia, od godziny 17:00, kultowy bazar zamieni się w strefę poszukiwania unikalnych "perełek" – od babcinej porcelany i książek, po ręcznie szyte cuda. To idealne miejsce na ekologiczne, niskobudżetowe prezenty i wsparcie sąsiedzkich porządków. Na miejscu czeka prawdziwa magia świąt, ze spotkaniem z Mikołajem, pokazem kulinarnym z darmową degustacją oraz wspólnym ubieraniem choinki przy dźwiękach kolęd granych przez kapelę.

Rodzinna zabawa

W mikołajkowy weekend nie zabraknie też bezpłatnej rozrywki dla najmłodszych oraz udogodnień, które usprawnią logistykę świątecznych zakupów.

Arena Ursynów (ul. Pileckiego 122) zaprasza w niedzielę 7 grudnia na Ursynowskie Mikołajki z klockami LEGO. Od godziny 11:00 do 16:00 na uczestników czekać będzie bezpłatna strefa świątecznej magii. Główną atrakcją jest wspólna budowa monumentalnej figury Mistrza Yody w strefie LEGO® Star Wars. Ponadto, dzieci mogą spotkać Świętego Mikołaja, obejrzeć spektakl teatralny „Zimowe przygody Iskierki i Mroza” i skorzystać z basenów pełnych klocków DUPLO. Wydarzenie ma również aspekt charytatywny – mieszkańcy będą mogli wesprzeć Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, a Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa przeprowadzi szkolenia w ramach programu „Warszawa Chroni”.

W Westfield Arkadia, oprócz szerokiej oferty sklepów, do 23 grudnia działa Stacja Pakowania Prezentów, gdzie członkowie Westfield Club mogą bezpłatnie zapakować dwa podarunki. Gdy zabraknie pomysłów, warto skorzystać z Westfield Gift Card. Na miejscu działa już plenerowe lodowisko, oferujące bezpłatne lekcje dla najmłodszych w weekendy. Ponadto, w wybrane weekendy (6, 7, 13, 14, 20 i 21 grudnia) dzieci mogą spotkać Mikołaja, a na klientów czekają specjalne kawy od Starbucks, w tym Ginger Bread Latte gratis dla członków klubu.