Masz dość jarmarkowych tłumów w Warszawie? Niedaleko stolicy szykuje się kameralny kiermasz

Dla wszystkich, którzy chcą poczuć magię świąt z dala od zgiełku stolicy, ciekawą propozycją może okazać się konstanciński Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym. Ten odbędzie się już w niedzielę 7 grudnia, a w jego programie jest m.in. kiermasz rękodzieła i ozdób.



O wydarzeniu informuje Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

Konstanciński Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym: Niedziela 7 grudnia

Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym odbędzie się w Konstancinie-Jeziornie już po raz 13. Tym razem jednak bożonarodzeniowy klimat poczuć będzie można w nowej lokalizacji – w okolicy Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15, a więc w miejscu Pikniku Historycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Organizatorzy zapewniają, że na niedzielę 7 grudnia przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych odwiedzających.

Kiermasz i inne atrakcje Jarmarku Świątecznego w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie

Najważniejszym wydarzeniem Jarmarku Świątecznego w Parku Zdrojowym będzie kiermasz rękodzieła i ozdób czynny w godz. 12-19. W alei wzdłuż rzeki Jeziorki działać będą wówczas liczne stoiska m.in. z ozdobami świątecznymi, zabawkami i regionalnymi specjałami oraz ręcznie tworzonymi produktami (biżuterią, ceramiką, tekstyliami i dekoracjami).