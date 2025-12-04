Masz dość jarmarkowych tłumów w Warszawie? Niedaleko stolicy szykuje się kameralny kiermasz

W Konstancinie-Jeziornie już po raz 13. odbędzie się Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym
O wydarzeniu informuje Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych.
Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym odbędzie się w Konstancinie-Jeziornie już po raz 13. Tym razem jednak bożonarodzeniowy klimat poczuć będzie można w nowej lokalizacji – w okolicy Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15, a więc w miejscu Pikniku Historycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Organizatorzy zapewniają, że na niedzielę 7 grudnia przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych odwiedzających.
Najważniejszym wydarzeniem Jarmarku Świątecznego w Parku Zdrojowym będzie kiermasz rękodzieła i ozdób czynny w godz. 12-19. W alei wzdłuż rzeki Jeziorki działać będą wówczas liczne stoiska m.in. z ozdobami świątecznymi, zabawkami i regionalnymi specjałami oraz ręcznie tworzonymi produktami (biżuterią, ceramiką, tekstyliami i dekoracjami).
Poza kiermaszem na odwiedzających Jarmark Świąteczny czekać będzie także mnóstwo innych atrakcji:
Organizatorzy w ramach konstancińskiego Jarmarku Świątecznego w Parku Zdrojowym przygotowali atrakcje nie tylko na scenie. Najmłodsi będą mogli spotkać Mikołaja wraz z pomocnikami oraz wziąć udział w kreatywnych warsztatach świątecznych (m.in. tworzenia ozdób choinkowych, malowania kartek świątecznych czy zdobienia koszulek i kubków).
W ramach świątecznego miasteczka podziwiać będzie można bajkowe postacie (Pana Ciastka i Panią Bombkę) oraz szczudlarzy. Natomiast w żywej zagrodzie ze zwierzętami zobaczyć będzie można alpaki, owce, kozy i osiołka.