4.5°C
1016.8 hPa
Życie Warszawy

Masz dość jarmarkowych tłumów w Warszawie? Niedaleko stolicy szykuje się kameralny kiermasz

Publikacja: 04.12.2025 13:45

W Konstancinie-Jeziornie już po raz 13. odbędzie się Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym

W Konstancinie-Jeziornie już po raz 13. odbędzie się Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym

Foto: Gmina Konstancin-Jeziorna / facebook

Joanna Kamińska
Dla wszystkich, którzy chcą poczuć magię świąt z dala od zgiełku stolicy, ciekawą propozycją może okazać się konstanciński Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym. Ten odbędzie się już w niedzielę 7 grudnia, a w jego programie jest m.in. kiermasz rękodzieła i ozdób.

O wydarzeniu informuje Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

Konstanciński Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym: Niedziela 7 grudnia

Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym odbędzie się w Konstancinie-Jeziornie już po raz 13. Tym razem jednak bożonarodzeniowy klimat poczuć będzie można w nowej lokalizacji – w okolicy Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15, a więc w miejscu Pikniku Historycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Organizatorzy zapewniają, że na niedzielę 7 grudnia przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych odwiedzających.

Kiermasz i inne atrakcje Jarmarku Świątecznego w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie

Najważniejszym wydarzeniem Jarmarku Świątecznego w Parku Zdrojowym będzie kiermasz rękodzieła i ozdób czynny w godz. 12-19. W alei wzdłuż rzeki Jeziorki działać będą wówczas liczne stoiska m.in. z ozdobami świątecznymi, zabawkami i regionalnymi specjałami oraz ręcznie tworzonymi produktami (biżuterią, ceramiką, tekstyliami i dekoracjami).

Reklama
Reklama

Poza kiermaszem na odwiedzających Jarmark Świąteczny czekać będzie także mnóstwo innych atrakcji:

  • od godz. 12 – występy artystyczne na scenie „Od juniora do seniora" – uczniowie, seniorzy oraz lokalne chóry i zespoły zaprezentują bożonarodzeniowy repertuar;
  • godz. 14:45 – świąteczne spotkanie z władzami gminy – w jego trakcie życzenia złożą Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny oraz Karolina Komar-Osińska, przewodnicząca Rady Miejskiej; następnie na wszystkich odwiedzających czekać będzie świąteczny poczęstunek (pierogi, barszcz i makowiec);
  • godz. 15:30 – magiczny pokaz wesołego Elfa – występ na scenie dla najmłodszych;
  • godz. 16:00 – uroczyste rozświetlenie choinki połączone z pokazem laserowym;
  • godz. 16:30 – „Góralski wieczór kolęd" – na scenie wystąpi Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Bułecka z zespołem;
  • godz. 18 – „Tam gdzie rodzi się zorza" – spotkanie z podróżniczką Dobrochną Frąc w sali widowiskowej KDK Hugonówka.
Polecane
Tłumy warszawiaków przybyły na Stare Miasto, aby celebrować rozpoczęcie świątecznej iluminacji
tradycja
Trakt Królewski i Stare Miasto już lśnią! W Warszawie rozbłysła świąteczna iluminacja 2025

Konstanciński Jarmark Świąteczny w Parku Zdrojowym: Co jeszcze w programie?

Organizatorzy w ramach konstancińskiego Jarmarku Świątecznego w Parku Zdrojowym przygotowali atrakcje nie tylko na scenie. Najmłodsi będą mogli spotkać Mikołaja wraz z pomocnikami oraz wziąć udział w kreatywnych warsztatach świątecznych (m.in. tworzenia ozdób choinkowych, malowania kartek świątecznych czy zdobienia koszulek i kubków).

W ramach świątecznego miasteczka podziwiać będzie można bajkowe postacie (Pana Ciastka i Panią Bombkę) oraz szczudlarzy. Natomiast w żywej zagrodzie ze zwierzętami zobaczyć będzie można alpaki, owce, kozy i osiołka.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wawel Truck już 6 grudnia pojawi się na Jarmarku Warszawskim
sobota

Ciężarówka pełna słodyczy na Jarmarku Warszawskim

Marta Nawrocka zaprasza na Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny
niedziela

Międzynarodowy Kiermasz dobroczynny SHOM na PGE Narodowym

7 grudnia w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Ciuchowiska
niedziela

Zrób przedświąteczne porządki w szafie. Kolejna edycja wymiany ubrań

Grudniowa oferta UrsynLab: Szkolenia i konsultacje
edukacja biznesu

Grudniowa oferta UrsynLab: Szkolenia i konsultacje

Szkółka Morsowa to tylko jedna z wielu zimowych propozycji Dzielnicy Wisła
poradnik „Życia Warszawy”

Dzielnica Wisła z atrakcjami na zimę. Spływy, morsowanie, rejsy

W otoczeniu scenografii, rekwizytów i fotosów ze spektakli uczestnicy przejdą przez wszystkie etapy
wtorek

Spacer po Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Debata odbędzie się w Muzeum Historii Polski
10 grudnia

Czy służba Polaków w obcych mundurach to zdrada?

Konkurs jest organizowany dla młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych.
9 grudnia

XIV Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie. Co warto wiedzieć?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama