Czy służba Polaków w obcych mundurach musi być jednoznaczna ze zdradą? Odpowiedzą historycy

Debata odbędzie się w Muzeum Historii Polski
Czy służba w obcym mundurze musi być jednoznaczna ze zdradą? Jaki los spotkał Polaków, którzy buli zmuszeni do walki pod sztandarami zaborców i okupantów? Jak współcześnie opowiadać o tych trudnych wyborach? Debata pomoże odpowiedzieć na te pytania.
Debata odbędzie się 10 grudnia 2025 roku w Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej przy ul. Gwardii 1 w sali konferencyjnej 1A–B na poziomie 0.
Aby uczestniczyć w debacie, należy posiadać bezpłatną wejściówkę. Można ją pobrać na stronie internetowej lub w kasie Muzeum.
W czasie debaty rozwinięty zostanie temat historii udziału Polaków w armiach państw zaborczych w XIX wieku oraz służbie obywateli II Rzeczypospolitej w Wehrmachcie podczas II wojny światowej.
Tematami poruszanymi przez uczestników mają być między innymi zasady poboru na ziemiach polskich, społeczna ocena podejmowanych decyzji czy sposoby na współczesne upamiętnianie losów takich osób.
Debatę moderował będzie prof. Michał Kopczyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto uczestnikami będą: