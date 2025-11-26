Czy służba Polaków w obcych mundurach musi być jednoznaczna ze zdradą? Odpowiedzą historycy

W środę 10 grudnia 2025 roku o godz. 17.30 w Muzeum Historii Polski odbędzie się otwarta debata „Służba Polaków w obcych mundurach”. Wstęp jest wolny, ale konieczna jest wejściówka.



Czy służba w obcym mundurze musi być jednoznaczna ze zdradą? Jaki los spotkał Polaków, którzy buli zmuszeni do walki pod sztandarami zaborców i okupantów? Jak współcześnie opowiadać o tych trudnych wyborach? Debata pomoże odpowiedzieć na te pytania.

Kiedy i gdzie odbędzie się debata?

Debata odbędzie się 10 grudnia 2025 roku w Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej przy ul. Gwardii 1 w sali konferencyjnej 1A–B na poziomie 0.

Bilety na debatę w Muzeum Historii Polski

Aby uczestniczyć w debacie, należy posiadać bezpłatną wejściówkę. Można ją pobrać na stronie internetowej lub w kasie Muzeum.

Temat debaty „Służba Polaków w obcych mundurach”

W czasie debaty rozwinięty zostanie temat historii udziału Polaków w armiach państw zaborczych w XIX wieku oraz służbie obywateli II Rzeczypospolitej w Wehrmachcie podczas II wojny światowej.