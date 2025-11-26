3.2°C
1006.7 hPa
Życie Warszawy

Czy służba Polaków w obcych mundurach musi być jednoznaczna ze zdradą? Odpowiedzą historycy

Publikacja: 26.11.2025 11:45

Debata odbędzie się w Muzeum Historii Polski

Foto: yarekm / Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W środę 10 grudnia 2025 roku o godz. 17.30 w Muzeum Historii Polski odbędzie się otwarta debata „Służba Polaków w obcych mundurach”. Wstęp jest wolny, ale konieczna jest wejściówka.

Czy służba w obcym mundurze musi być jednoznaczna ze zdradą? Jaki los spotkał Polaków, którzy buli zmuszeni do walki pod sztandarami zaborców i okupantów? Jak współcześnie opowiadać o tych trudnych wyborach? Debata pomoże odpowiedzieć na te pytania.

Kiedy i gdzie odbędzie się debata?

Debata odbędzie się 10 grudnia 2025 roku w Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej przy ul. Gwardii 1 w sali konferencyjnej 1A–B na poziomie 0.

Bilety na debatę w Muzeum Historii Polski

Aby uczestniczyć w debacie, należy posiadać bezpłatną wejściówkę. Można ją pobrać na stronie internetowej lub w kasie Muzeum.

Temat debaty „Służba Polaków w obcych mundurach”

W czasie debaty rozwinięty zostanie temat historii udziału Polaków w armiach państw zaborczych w XIX wieku oraz służbie obywateli II Rzeczypospolitej w Wehrmachcie podczas II wojny światowej.

Tematami poruszanymi przez uczestników mają być między innymi zasady poboru na ziemiach polskich, społeczna ocena podejmowanych decyzji czy sposoby na współczesne upamiętnianie losów takich osób.

Kto będzie uczestniczył w debacie?

Debatę moderował będzie prof. Michał Kopczyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto uczestnikami będą:

  • prof. Jarosław Czubaty, historyk, profesor Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista dziejów epoki napoleońskiej, autor książek (m.in. „Zasada dwóch sumień”), laureat Nagrody Klio i Nagrody m.st. Warszawy;
  • prof. Mariusz Kulik, historyk, profesor w Instytucie Historii PAN, badacz losów Polaków w Cesarstwie Rosyjskim, relacji polsko-rosyjskich w XIX wieku, a także służby Polaków w armii rosyjskiej. Autor książek (m.in. „Armii rosyjskiej w Królestwie Polskim w latach 1815–1856”);
  • prof. Ryszard Kaczmarek, historyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, autor publikacji o dziejach Śląska i relacjach polsko-niemieckich (m.in. „Polacy w Wehrmachcie” „Powstania śląskie 1919–1921”).
