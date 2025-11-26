3°C
Życie Warszawy

Rusza remont kamienicy przy Stalowej. Będą nowe mieszkania komunalne

Publikacja: 26.11.2025 14:30

Wpisana do rejestru zbytków kamienica przy Stalowej 54 odzyska swoją urodę i zostanie dostosowana do współczesnych potrzeb mieszkaniowych

Foto: mat. pras.

M.B.
Rozpoczęła się kompleksowa modernizacja kamienicy przy ul. Stalowej 54 na Pradze-Północ. Zabytkowy budynek z końca XIX wieku zyska odrestaurowaną elewację, nowe mieszkania komunalne oraz odnowione części wspólne.

Inwestycja, której koszt przekracza 12 mln zł, jest kolejnym etapem działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gruntowny remont z poszanowaniem historii

Kamienica przejdzie pełną modernizację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W budynku powstanie 11 nowych mieszkań komunalnych oraz lokal usługowy, którego wnętrza wzbogacą oryginalny piec kaflowy i zachowane sztukaterie. Prace obejmują również remont klatek schodowych, piwnic, montaż windy oraz odnowienie dachu.

Szczególną uwagę poświęcono elewacji. Odtworzony zostanie pierwotny wygląd fasady, wraz z fryzem, gzymsami i stolarką okienną. Modernizacji poddane zostaną również elementy metaloplastyki, w tym żeliwne balkony i pozostałości haków do przedwojennej trakcji tramwajowej.

Konserwatorskie detale i zachowanie śladów historii

Kamienica z lat 1898–1899, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków, modernizowana jest we współpracy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jak podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, odtworzenie detali będzie możliwe dzięki dokumentacji fotograficznej z lat 70. XX wieku.

Podczas prac zachowane zostaną także „postrzeliny” z okresu II wojny światowej, które znajdują się w centralnej części elewacji. W wielu pomieszczeniach przeanalizowano zachowane warstwy wykończeniowe – tam, gdzie ustalono historyczną kolorystykę, zostanie ona przywrócona. Na pierwszym piętrze odkryto również polichromię – dekorację w odcieniach czerwieni i niebieskiego – która trafi pod opiekę konserwatorów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

