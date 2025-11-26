Rusza remont kamienicy przy Stalowej. Będą nowe mieszkania komunalne

Rozpoczęła się kompleksowa modernizacja kamienicy przy ul. Stalowej 54 na Pradze-Północ. Zabytkowy budynek z końca XIX wieku zyska odrestaurowaną elewację, nowe mieszkania komunalne oraz odnowione części wspólne.



Inwestycja, której koszt przekracza 12 mln zł, jest kolejnym etapem działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Reklama Reklama

Gruntowny remont z poszanowaniem historii

Kamienica przejdzie pełną modernizację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W budynku powstanie 11 nowych mieszkań komunalnych oraz lokal usługowy, którego wnętrza wzbogacą oryginalny piec kaflowy i zachowane sztukaterie. Prace obejmują również remont klatek schodowych, piwnic, montaż windy oraz odnowienie dachu.

Szczególną uwagę poświęcono elewacji. Odtworzony zostanie pierwotny wygląd fasady, wraz z fryzem, gzymsami i stolarką okienną. Modernizacji poddane zostaną również elementy metaloplastyki, w tym żeliwne balkony i pozostałości haków do przedwojennej trakcji tramwajowej.

Konserwatorskie detale i zachowanie śladów historii

Kamienica z lat 1898–1899, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków, modernizowana jest we współpracy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jak podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, odtworzenie detali będzie możliwe dzięki dokumentacji fotograficznej z lat 70. XX wieku.