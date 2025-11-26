Rusza remont kamienicy przy Stalowej. Będą nowe mieszkania komunalne

Wpisana do rejestru zbytków kamienica przy Stalowej 54 odzyska swoją urodę i zostanie dostosowana do współczesnych potrzeb mieszkaniowych
Inwestycja, której koszt przekracza 12 mln zł, jest kolejnym etapem działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Kamienica przejdzie pełną modernizację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W budynku powstanie 11 nowych mieszkań komunalnych oraz lokal usługowy, którego wnętrza wzbogacą oryginalny piec kaflowy i zachowane sztukaterie. Prace obejmują również remont klatek schodowych, piwnic, montaż windy oraz odnowienie dachu.
Szczególną uwagę poświęcono elewacji. Odtworzony zostanie pierwotny wygląd fasady, wraz z fryzem, gzymsami i stolarką okienną. Modernizacji poddane zostaną również elementy metaloplastyki, w tym żeliwne balkony i pozostałości haków do przedwojennej trakcji tramwajowej.
Kamienica z lat 1898–1899, wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków, modernizowana jest we współpracy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jak podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, odtworzenie detali będzie możliwe dzięki dokumentacji fotograficznej z lat 70. XX wieku.
Podczas prac zachowane zostaną także „postrzeliny” z okresu II wojny światowej, które znajdują się w centralnej części elewacji. W wielu pomieszczeniach przeanalizowano zachowane warstwy wykończeniowe – tam, gdzie ustalono historyczną kolorystykę, zostanie ona przywrócona. Na pierwszym piętrze odkryto również polichromię – dekorację w odcieniach czerwieni i niebieskiego – która trafi pod opiekę konserwatorów.
Prace obejmą również modernizację podwórka. Przywrócony zostanie m.in. zdrój podwórkowy, który w przeszłości służył mieszkańcom, a dziś może stać się elementem zielonej przestrzeni wspólnej.
Modernizacja budynku przy Stalowej 54 jest kolejnym projektem realizowanym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W ostatnich latach dzielnica intensywnie inwestuje w swoje zasoby komunalne i zabytkowe.
W latach 2018–2024 na Pradze-Północ odnowiono 13 budynków wyłączonych z eksploatacji za ok. 82 mln zł, a także 15 budynków zamieszkałych. Dzielnica pozostaje również liderem w doposażaniu nieruchomości w windy, poprawiając komfort życia mieszkańców.