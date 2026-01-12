Powstanie Muzeum Żoliborza? „Stulecie placu Wilsona to dobra okazja”

„Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wnosi stanowisko o rozpoczęcie funkcjonowania w przestrzeni dzielnicy Muzeum Żoliborza” – takie stanowisko planują podjąć na najbliższej sesji radni tej dzielnicy.



Jak tłumaczą radni w uzasadnieniu do stanowiska, w 2026 roku mija 100 lat od kiedy główny plac dzielnicy został nazwany imieniem prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.

Radni Żoliborza o historii dzielnicy

Dodają, że Żoliborz rok do roku organizuje „Urodziny Placu Wilsona", które przez wielu utożsamiane są z urodzinami całej dzielnicy. „Ta sytuacja stwarza podniosłą, jubileuszową atmosferę, w której Rada Dzielnicy chce zwrócić uwagę na bogatą historię Żoliborza, ukazując jego wielowątkowość i wyjątkowość” – czytamy w dokumencie.

„Historia miejsca, w którym żyjemy, sięga czasów odległych, kiedy mieściły się tu liczne wsie, młyny, pola. Z czasem powstawały pałacyki, rezydencje, zabudowania, kolonie, osiedla. Bawili tu królowie, uczeni, patrioci. Przestrzeń uległa daleko idącym zmianom po upadku I Rzeczpospolitej, w wyniku budowy Cytadeli Warszawskiej” – napisali radni.

Żoliborz jako najlepsze miejsce do życia

Autorzy stanowiska przypominają też, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na przedpolach dawnej twierdzy powstawały liczne spółdzielnie zakładane przez społeczników, którym bliska była idea „Szklanych Domów”. Modernistyczne żoliborskie osiedla projektowali najlepsi architekci.