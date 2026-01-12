Powstanie Muzeum Żoliborza? „Stulecie placu Wilsona to dobra okazja”

W 2026 roku mija 100 lat od kiedy główny plac dzielnicy został nazwany imieniem prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.
Jak tłumaczą radni w uzasadnieniu do stanowiska, w 2026 roku mija 100 lat od kiedy główny plac dzielnicy został nazwany imieniem prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.
Dodają, że Żoliborz rok do roku organizuje „Urodziny Placu Wilsona", które przez wielu utożsamiane są z urodzinami całej dzielnicy. „Ta sytuacja stwarza podniosłą, jubileuszową atmosferę, w której Rada Dzielnicy chce zwrócić uwagę na bogatą historię Żoliborza, ukazując jego wielowątkowość i wyjątkowość” – czytamy w dokumencie.
„Historia miejsca, w którym żyjemy, sięga czasów odległych, kiedy mieściły się tu liczne wsie, młyny, pola. Z czasem powstawały pałacyki, rezydencje, zabudowania, kolonie, osiedla. Bawili tu królowie, uczeni, patrioci. Przestrzeń uległa daleko idącym zmianom po upadku I Rzeczpospolitej, w wyniku budowy Cytadeli Warszawskiej” – napisali radni.
Autorzy stanowiska przypominają też, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na przedpolach dawnej twierdzy powstawały liczne spółdzielnie zakładane przez społeczników, którym bliska była idea „Szklanych Domów”. Modernistyczne żoliborskie osiedla projektowali najlepsi architekci.
„Gdy przyszła kolejna wojna, Żoliborzanie stanęli w obronie miasta, stanęli do Powstania Warszawskiego, a później po powrocie z tułaczki do odbudowy z wojennych zniszczeń. Żoliborz, jako najlepsze miejsce do życia, wybierali i wybierają na swoje miejsce zamieszkania liczni twórcy kultury.
Indywidualne historie, opowieści o dawnych czasach, kultowych miejscach, o idei spółdzielczości oraz solidarności społecznej tworzą materiał godny upamiętnienia w formie Muzeum Żoliborza” – konkludują radni.
Ostateczną decyzję w kwestii stanowiska podejmą radni Żoliborza na sesji 14 stycznia.