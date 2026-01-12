-6.2°C
1016.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Powstanie Muzeum Żoliborza? „Stulecie placu Wilsona to dobra okazja”

Publikacja: 12.01.2026 07:40

W 2026 roku mija 100 lat od kiedy główny plac dzielnicy został nazwany imieniem prezydenta Thomasa W

W 2026 roku mija 100 lat od kiedy główny plac dzielnicy został nazwany imieniem prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

rbi
„Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wnosi stanowisko o rozpoczęcie funkcjonowania w przestrzeni dzielnicy Muzeum Żoliborza” – takie stanowisko planują podjąć na najbliższej sesji radni tej dzielnicy.

Jak tłumaczą radni w uzasadnieniu do stanowiska, w 2026 roku mija 100 lat od kiedy główny plac dzielnicy został nazwany imieniem prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.

Radni Żoliborza o historii dzielnicy

Dodają, że Żoliborz rok do roku organizuje „Urodziny Placu Wilsona", które przez wielu utożsamiane są z urodzinami całej dzielnicy. „Ta sytuacja stwarza podniosłą, jubileuszową atmosferę, w której Rada Dzielnicy chce zwrócić uwagę na bogatą historię Żoliborza, ukazując jego wielowątkowość i wyjątkowość” – czytamy w dokumencie.

Polecane
Wojciech Bogumił Jastrzębowski był wybitnym naukowcem, wynalazcą i dydaktykiem, lecz także autorem p
historia
Żoliborz chce upamiętnić prof. Jastrzębowskiego. Co zrobił dla tej dzielnicy?

„Historia miejsca, w którym żyjemy, sięga czasów odległych, kiedy mieściły się tu liczne wsie, młyny, pola. Z czasem powstawały pałacyki, rezydencje, zabudowania, kolonie, osiedla. Bawili tu królowie, uczeni, patrioci. Przestrzeń uległa daleko idącym zmianom po upadku I Rzeczpospolitej, w wyniku budowy Cytadeli Warszawskiej” – napisali radni.

Żoliborz jako najlepsze miejsce do życia

Autorzy stanowiska przypominają też, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na przedpolach dawnej twierdzy powstawały liczne spółdzielnie zakładane przez społeczników, którym bliska była idea „Szklanych Domów”. Modernistyczne żoliborskie osiedla projektowali najlepsi architekci.

Reklama
Reklama

„Gdy przyszła kolejna wojna, Żoliborzanie stanęli w obronie miasta, stanęli do Powstania Warszawskiego, a później po powrocie z tułaczki do odbudowy z wojennych zniszczeń. Żoliborz, jako najlepsze miejsce do życia, wybierali i wybierają na swoje miejsce zamieszkania liczni twórcy kultury.

Ostateczną decyzję w kwestii stanowiska podejmą radni Żoliborza na sesji 14 stycznia.

Indywidualne historie, opowieści o dawnych czasach, kultowych miejscach, o idei spółdzielczości oraz solidarności społecznej tworzą materiał godny upamiętnienia w formie Muzeum Żoliborza” – konkludują radni.

Ostateczną decyzję w kwestii stanowiska podejmą radni Żoliborza na sesji 14 stycznia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" podczas występu
inwestycje

Nowe inwestycje w siedzibie zespołu Mazowsze zakończone

Miasto pracuje nad kluczowymi dokumentami, które zdecydują o przyszłości Warszawy
konsultacje

Od tych dokumentów zależy przyszłość każdego Warszawiaka. Ostatnia szansa, aby zabrać głos

Władze dzielnicy przypominają o odpowiedzialności rodziców podczas zimowych zabaw w miejskich parkac
ostrzeżenie

„Była karetka”. Niebezpieczna górka saneczkarska

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy ogłosił nabór kandydatów
kadry

Służba dla wybranych. Elitarna jednostka czeka na kandydatów

U podstawy wieżowca zaprojektowano przestronny, dwukondygnacyjny podcień o głębokości ośmiu metrów.
inwestycje

Liberty Residence na Woli z pozwoleniem na budowę

Znikają kolejne zabudowania Fabryki Samochodów Osobowych, powstać ma wielkie nowe miasto
warszawskie historie Szczepańskiego

Fabryka marzeń

Kalendarz Koterii można kupić za 60 złotych.
akcja charytatywna

„Kup kalendarz i pomóż zwierzakom”. Chętnych nie brakuje

O skali bielańskiej instalacji najlepiej świadczy fakt, że dorosły mężczyzna o wzroście blisko 190 c
miasto zimą

Stolica śnieżnej sztuki. Rekordowe opady śniegu zainspirowały mieszkańcow

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama