Nocny napad w Karczewie. Policja zatrzymała sprawców dzięki nagraniom z kamer

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło pod osłoną nocy, gdy napastnicy wspólnie i w porozumieniu osaczyli przechodzącą osobę. Gdy ofiara próbowała stawiać opór, jeden z agresorów wyciągnął przedmiot przypominający nóż, czym doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności. Po obezwładnieniu mężczyzny sprawcy ukradli mu telefon komórkowy i uciekli z miejsca zdarzenia.
Mężczyźni odpowiedzą za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Zawiadomienie o przestępstwie trafiło do komisariatu w Karczewie, którego funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania wspólnie z kryminalnymi z komendy w Otwocku. Kluczowym elementem śledztwa okazał się zabezpieczony monitoring.
Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych. Jednego z nich rozpoznał karczewski policjant, natomiast tożsamość drugiego ustalili otwoccy kryminalni dzięki działaniom operacyjnym.
Policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, zatrzymując obu mężczyzn w tym samym czasie. Jeden z nich wpadł w miejscu pracy, a drugi w swoim mieszkaniu. Podejrzani to obywatele Mołdawii w wieku 25 i 35 lat.
Obaj trafili prosto do policyjnych cel, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi z Otwocka na przedstawienie im zarzutów.
Mężczyźni odpowiedzą za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jest to jedno z najpoważniejszych przestępstw, ponieważ uderza nie tylko w mienie, ale również w życie i zdrowie człowieka. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.