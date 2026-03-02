11.1°C
Życie Warszawy
Nocny napad w Karczewie. Policja zatrzymała sprawców dzięki nagraniom z kamer

Publikacja: 02.03.2026 16:10

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych.

Foto: policja

M.B.
Dwaj mężczyźni zaatakowali przechodnia na jednej z ulic Karczewa, używając przedmiotu przypominającego nóż. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość napastników i doprowadzili do ich zatrzymania, a sprawcom grożą teraz surowe kary za rozbój.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło pod osłoną nocy, gdy napastnicy wspólnie i w porozumieniu osaczyli przechodzącą osobę. Gdy ofiara próbowała stawiać opór, jeden z agresorów wyciągnął przedmiot przypominający nóż, czym doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności. Po obezwładnieniu mężczyzny sprawcy ukradli mu telefon komórkowy i uciekli z miejsca zdarzenia.

Mężczyźni odpowiedzą za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Foto: policja

Skuteczna akcja policjantów z Karczewa i Otwocka

Zawiadomienie o przestępstwie trafiło do komisariatu w Karczewie, którego funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania wspólnie z kryminalnymi z komendy w Otwocku. Kluczowym elementem śledztwa okazał się zabezpieczony monitoring.

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych. Jednego z nich rozpoznał karczewski policjant, natomiast tożsamość drugiego ustalili otwoccy kryminalni dzięki działaniom operacyjnym.

Jednoczesne zatrzymanie oraz zarzuty prokuratorskie

Policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, zatrzymując obu mężczyzn w tym samym czasie. Jeden z nich wpadł w miejscu pracy, a drugi w swoim mieszkaniu. Podejrzani to obywatele Mołdawii w wieku 25 i 35 lat.

Obaj trafili prosto do policyjnych cel, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi z Otwocka na przedstawienie im zarzutów.

Areszt za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia

Mężczyźni odpowiedzą za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jest to jedno z najpoważniejszych przestępstw, ponieważ uderza nie tylko w mienie, ale również w życie i zdrowie człowieka. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Źródło: zyciewarszawy.pl

