Nocny napad w Karczewie. Policja zatrzymała sprawców dzięki nagraniom z kamer

Dwaj mężczyźni zaatakowali przechodnia na jednej z ulic Karczewa, używając przedmiotu przypominającego nóż. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość napastników i doprowadzili do ich zatrzymania, a sprawcom grożą teraz surowe kary za rozbój.



Do niebezpiecznego zdarzenia doszło pod osłoną nocy, gdy napastnicy wspólnie i w porozumieniu osaczyli przechodzącą osobę. Gdy ofiara próbowała stawiać opór, jeden z agresorów wyciągnął przedmiot przypominający nóż, czym doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności. Po obezwładnieniu mężczyzny sprawcy ukradli mu telefon komórkowy i uciekli z miejsca zdarzenia.

Mężczyźni odpowiedzą za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Foto: policja

Skuteczna akcja policjantów z Karczewa i Otwocka

Zawiadomienie o przestępstwie trafiło do komisariatu w Karczewie, którego funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania wspólnie z kryminalnymi z komendy w Otwocku. Kluczowym elementem śledztwa okazał się zabezpieczony monitoring.

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych. Jednego z nich rozpoznał karczewski policjant, natomiast tożsamość drugiego ustalili otwoccy kryminalni dzięki działaniom operacyjnym.