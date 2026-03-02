16-latek groził rówieśnikom. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w ośrodku

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali nastolatka, który planował ataki na uczniów i byłą dziewczynę. Chłopiec fascynował się zamachowcami, a dzięki szybkiej reakcji służb i szkoły udało się zapobiec potencjalnej tragedii w jednej z warszawskich placówek.



Cała sprawa zaczęła się od informacji przekazanych przez jedną z warszawskich szkół. Nauczyciele i dyrekcja zwrócili uwagę na niepokojące zachowanie swojego byłego ucznia.

Reklama Reklama

Nastolatek już wcześniej sprawiał problemy wychowawcze, co skutkowało objęciem jego rodziny nadzorem kuratora. Gdy policjanci z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii przeanalizowali zgromadzone dane, uznali, że zagrożenie dla otoczenia jest realne i wymaga natychmiastowego działania.

Nastolatek nie ograniczał się jedynie do ogólnych deklaracji – kilkukrotnie zapowiadał zabójstwo swojej byłej partnerki oraz uczniów konkretnej warszawskiej szkoły. Foto: policja

Niebezpieczne fascynacje, potem konkretne groźby

W toku śledztwa funkcjonariusze ustalili szczegóły dotyczące aktywności 16-latka. Chłopiec w rozmowach z rówieśnikami wielokrotnie groził im śmiercią. Znajomi opisywali go jako osobę skrytą i wycofaną, która otwarcie wyrażała uznanie dla tak zwanych aktywnych strzelców, czyli sprawców masowych zamachów.

Nastolatek nie ograniczał się jedynie do ogólnych deklaracji – kilkukrotnie zapowiadał zabójstwo swojej byłej partnerki oraz uczniów konkretnej warszawskiej szkoły.