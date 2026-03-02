16-latek groził rówieśnikom. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w ośrodku

Funkcjonariusze zabezpieczyli laptopa oraz telefon komórkowy, których zawartość jest obecnie szczegółowo badana przez ekspertów.
Cała sprawa zaczęła się od informacji przekazanych przez jedną z warszawskich szkół. Nauczyciele i dyrekcja zwrócili uwagę na niepokojące zachowanie swojego byłego ucznia.
Nastolatek już wcześniej sprawiał problemy wychowawcze, co skutkowało objęciem jego rodziny nadzorem kuratora. Gdy policjanci z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii przeanalizowali zgromadzone dane, uznali, że zagrożenie dla otoczenia jest realne i wymaga natychmiastowego działania.
Nastolatek nie ograniczał się jedynie do ogólnych deklaracji – kilkukrotnie zapowiadał zabójstwo swojej byłej partnerki oraz uczniów konkretnej warszawskiej szkoły.
W toku śledztwa funkcjonariusze ustalili szczegóły dotyczące aktywności 16-latka. Chłopiec w rozmowach z rówieśnikami wielokrotnie groził im śmiercią. Znajomi opisywali go jako osobę skrytą i wycofaną, która otwarcie wyrażała uznanie dla tak zwanych aktywnych strzelców, czyli sprawców masowych zamachów.
Nastolatek nie ograniczał się jedynie do ogólnych deklaracji – kilkukrotnie zapowiadał zabójstwo swojej byłej partnerki oraz uczniów konkretnej warszawskiej szkoły.
Podczas zatrzymania 16-latka, policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania. Funkcjonariusze zabezpieczyli laptopa oraz telefon komórkowy, których zawartość jest obecnie szczegółowo badana przez ekspertów.
Chłopiec trafił najpierw do policyjnej izby dziecka, a następnie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Rejonowy w Legionowie, biorąc pod uwagę powagę sytuacji, wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nastolatka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Przy okazji tej sprawy policja przypomina, jak ważna jest rola rodziców i opiekunów w monitorowaniu aktywności dzieci, zwłaszcza w Internecie. To właśnie tam młodzi ludzie często szukają inspiracji lub dają upust swoim frustracjom.
Służby zachęcają do stanowczego reagowania na wszelkie sygnały świadczące o fascynacji przemocą lub agresywnym zachowaniu. W sytuacjach kryzysowych warto szukać wsparcia u specjalistów oraz w instytucjach powołanych do pomocy rodzinie, aby zapobiec eskalacji niebezpiecznych postaw.