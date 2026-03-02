11.9°C
1026.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

16-latek groził rówieśnikom. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w ośrodku

Publikacja: 02.03.2026 07:40

Funkcjonariusze zabezpieczyli laptopa oraz telefon komórkowy, których zawartość jest obecnie szczegó

Funkcjonariusze zabezpieczyli laptopa oraz telefon komórkowy, których zawartość jest obecnie szczegółowo badana przez ekspertów.

Foto: policja

M.B.
Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali nastolatka, który planował ataki na uczniów i byłą dziewczynę. Chłopiec fascynował się zamachowcami, a dzięki szybkiej reakcji służb i szkoły udało się zapobiec potencjalnej tragedii w jednej z warszawskich placówek.

Cała sprawa zaczęła się od informacji przekazanych przez jedną z warszawskich szkół. Nauczyciele i dyrekcja zwrócili uwagę na niepokojące zachowanie swojego byłego ucznia.

Nastolatek już wcześniej sprawiał problemy wychowawcze, co skutkowało objęciem jego rodziny nadzorem kuratora. Gdy policjanci z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii przeanalizowali zgromadzone dane, uznali, że zagrożenie dla otoczenia jest realne i wymaga natychmiastowego działania.

Nastolatek nie ograniczał się jedynie do ogólnych deklaracji – kilkukrotnie zapowiadał zabójstwo swo

Nastolatek nie ograniczał się jedynie do ogólnych deklaracji – kilkukrotnie zapowiadał zabójstwo swojej byłej partnerki oraz uczniów konkretnej warszawskiej szkoły.

Foto: policja

Niebezpieczne fascynacje, potem konkretne groźby

W toku śledztwa funkcjonariusze ustalili szczegóły dotyczące aktywności 16-latka. Chłopiec w rozmowach z rówieśnikami wielokrotnie groził im śmiercią. Znajomi opisywali go jako osobę skrytą i wycofaną, która otwarcie wyrażała uznanie dla tak zwanych aktywnych strzelców, czyli sprawców masowych zamachów.

Nastolatek nie ograniczał się jedynie do ogólnych deklaracji – kilkukrotnie zapowiadał zabójstwo swojej byłej partnerki oraz uczniów konkretnej warszawskiej szkoły.

Reklama
Reklama
Polecane
Znęcał się nad matką i groził dziecku. Jest już w areszcie
bezpieczeństwo
Znęcał się nad matką i groził dziecku. Jest już w areszcie

Zabezpieczone dowody i decyzja sądu

Podczas zatrzymania 16-latka, policjanci przeszukali jego miejsce zamieszkania. Funkcjonariusze zabezpieczyli laptopa oraz telefon komórkowy, których zawartość jest obecnie szczegółowo badana przez ekspertów.

Chłopiec trafił najpierw do policyjnej izby dziecka, a następnie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Rejonowy w Legionowie, biorąc pod uwagę powagę sytuacji, wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nastolatka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Apel do rodziców o czujność w sieci

Przy okazji tej sprawy policja przypomina, jak ważna jest rola rodziców i opiekunów w monitorowaniu aktywności dzieci, zwłaszcza w Internecie. To właśnie tam młodzi ludzie często szukają inspiracji lub dają upust swoim frustracjom.

Służby zachęcają do stanowczego reagowania na wszelkie sygnały świadczące o fascynacji przemocą lub agresywnym zachowaniu. W sytuacjach kryzysowych warto szukać wsparcia u specjalistów oraz w instytucjach powołanych do pomocy rodzinie, aby zapobiec eskalacji niebezpiecznych postaw.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych.
bezpieczeństwo

Nocny napad w Karczewie. Sprawcy zatrzymani dzięki monitoringowi

Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają d
zwierzę warszawskie

Ruszyła nowa warszawska kampania kastracji i czipowania pupili

Według wstępnych szacunków w kampanii Rowerowy Maj może wziąć udział niemal 190 tysięcy osób
z perpsektywy siodełka

Rekordowy Rowerowy Maj. Pojedzie ponad pół tysiąca stołecznych placówek

Ukraiński 26-latek widniał w systemach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w Modlinie. Wpadł poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Dzięki działaniom operacyjnym mundurowi dowiedzieli się o planowanej wypłacie środków pochodzących z
bezpieczeństwo

Zasadzka w banku na Ochocie. Policja zatrzymała oszustów

W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO, IT czy R&D wzrosło o ponad 66 pro
badania rynku

Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu

Mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem
bezpieczeństwo ruch drogowego

Recydywista na skuterze zatrzymany na Żoliborzu. Grozi mu deportacja

Procedury „Niebieskiej Karty” są coraz częściej zakładane w sytuacjach konfliktów związanych z rozst
społeczeństwo

Coraz więcej przemocy domowej w Warszawie. Liczba niebieskich kart rośnie lawinowo

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA