11.1°C
1026 hPa
Życie Warszawy
Reklama

„Mostek Nieudolności” doczeka się remontu po 4 latach. Kładkę w Parku Skaryszewskim naprawi deweloper

Publikacja: 02.03.2026 07:35

Przeprawa łącząca Grochów i Saską Kępę jest zamknięta już od czterech lat

Przeprawa łącząca Grochów i Saską Kępę jest zamknięta już od czterech lat

Foto: facebook.com / Miasto Jest Nasze - Praga-Południe

Kacper Komaiszko
Mieszkańcy Kamionka i Saskiej Kępy po czterech latach odcięcia od kluczowego skrótu poznali konkretne daty, które dają nadzieję na zakończenie komunikacyjnych kłopotów. Nowa kładka nad Kanałem Wystawowym ma powstać do końca 2026 roku dzięki współpracy miasta z prywatnym inwestorem.

Przejście nad Kanałem Wystawowym w Parku Skaryszewskim, zlokalizowane w ciągu ulicy Międzynarodowej, od lat stanowiło naturalny łącznik między dwiema częściami prawobrzeżnej Warszawy. Choć z perspektywy mapy to zaledwie kilkunastometrowy odcinek, dla tysięcy pieszych i rowerzystów był on kluczowy dla codziennej komunikacji.

Sytuacja zmieniła się drastycznie w październiku 2022 roku, kiedy urzędnicy, obawiając się katastrofy budowlanej, zdecydowali o całkowitym wyłączeniu obiektu z użytkowania. Od tego momentu skrót stał się niedostępny, a mieszkańcy zostali zmuszeni do nadkładania drogi .

Skomplikowane fundamenty urzędniczego patu

Problemy z kładką nie zaczęły się jednak w dniu jej zamknięcia. Już lata wcześniej obiekt znajdował się w fatalnym stanie technicznym, co próbowano maskować doraźnymi naprawami. Te prowizoryczne działania, zamiast poprawić sytuację, doprowadziły do pogorszenia stabilności całej konstrukcji.

Kładka zaczęła się niebezpiecznie pochylać i osiadać, co ostatecznie przypieczętowało jej los. Jak się okazało, wyzwanie nie ograniczało się jedynie do wymiany nawierzchni czy barierek. Prawdziwą przeszkodę stanowiła infrastruktura krytyczna ukryta pod dnem kanału. Bezpośrednio pod konstrukcją przebiega bowiem magistrala kanalizacyjna oraz kable elektroenergetyczne, co wymusza przeprowadzenie skomplikowanych i kosztownych prac inżynieryjnych.

Reklama
Reklama

Z oficjalnego harmonogramu wynika, że fizyczne rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić w lipcu 2026 roku

Początkowo mieszkańcy próbowali wziąć sprawy w swoje ręce, zgłaszając remont kładki do Budżetu Obywatelskiego. Projekt został jednak odrzucony przez urzędników, ponieważ realny koszt inwestycji gwałtownie wzrósł. Z pierwotnie zakładanego 1 mln zł kwota urosła do ponad 3 mln zł, co wielokrotnie przekraczało limity przewidziane dla pojedynczych zadań w tym mechanizmie.

Dzielnica Praga-Południe przez długi czas argumentowała, że tak wysoki wydatek na jedną kładkę jest niemożliwy do sfinansowania z lokalnych środków, co doprowadziło do wieloletniego impasu i narastającej frustracji mieszkańców.

Głos ulicy kontra tempo inwestycji

Długotrwały brak działań ze strony miasta spotkał się ze zdecydowaną reakcją strony społecznej. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze oraz lokalne organizacje z Kamionka uczyniły z zamkniętej przeprawy symbol urzędniczej niemocy, nadając jej ironiczną nazwę „Mostek Nieudolności”.

Aktywiści regularnie organizowali happeningi, w tym „urodziny” zamknięcia kładki, aby przypominać władzom o niedotrzymanych obietnicach. W swoich komunikatach mieszkańcy punktowali rażący kontrast między tempem wielkich inwestycji a brakiem postępów przy małym mostku.

Reklama
Reklama

Władze miasta zastrzegły, że z uwagi na skomplikowany proces projektowy, wskazane terminy mogą ulec aneksowaniu. 

Podnoszono argumenty, że w czasie, gdy kładka nad Kanałem Wystawowym pozostaje zagrodzona płotami przez lata, miasto potrafiło w przeszłości w 8 miesięcy odbudować spalony Most Łazienkowski czy postawić od podstaw nowoczesną kładkę pieszo-rowerową przez Wisłę.

Miasto polega na deweloperze

Polecane
Mieszkańcy otrzymali 48 godzin na usunięcie swoich aut z parkingu
parkowanie
Parkingowy popłoch na Pradze. Ryszyła budowa basenu, mieszkańcy tracą miejsca

Przełom w sprawie nastąpił dopiero dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego. Pod koniec 2024 roku miasto sfinalizowało porozumienie z firmą Moderna Holding, która w sąsiedztwie parku realizuje inwestycję mieszkaniową Kanwa. Na mocy przepisów ustawy o drogach publicznych, deweloper został zobowiązany do sfinansowania i przeprowadzenia modernizacji kładki w ramach tak zwanego offsetu inwestycyjnego.

To rozwiązanie pozwoliło odciążyć budżet dzielnicy i dało nadzieję na realne zakończenie problemu. Nowa konstrukcja ma być znacznie bardziej funkcjonalna niż jej poprzedniczka – zaplanowano zwiększenie szerokości do pięciu metrów, co ma pozwolić na bezkolizyjne współistnienie ruchu pieszego i rowerowego.

Grudzień 2026 roku nie jest datą ostateczną, a kolejne problemy techniczne mogą ponownie przesunąć otwarcie „Mostka Nieudolności”. 

Reklama
Reklama

Mimo podpisanego porozumienia, proces przygotowawczy nie przebiegał gładko. Pod koniec 2025 roku aktywiści alarmowali, że mimo upływu roku od zawarcia umowy, projekt techniczny wciąż nie został ukończony.

Inwestycja musi bowiem pogodzić interesy wielu stron, w tym MPWiK, Wód Polskich oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który sprawuje pieczę nad historycznym układem Parku Skaryszewskiego. To właśnie te skomplikowane uzgodnienia projektowe stały się oficjalnym powodem dalszego przesuwania terminów.

Ostatnia prosta i nowe ryzyko

Najnowsze informacje w sprawie kładki przyniosła interpelacja radnego Damiana Kowalczyka z lutego 2026 roku. W odpowiedzi na zapytania o brak widocznych prac, wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina potwierdził, że modernizacja zostanie przeprowadzona przez dewelopera, a obecnie wciąż trwają prace projektowe.

Polecane
Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać i wiosna nie okaże się zbyt deszczowa, roboty potrwają do maja.
remonty
Po zimowej przerwie wracają prace na Moście Poniatowskiego

Z oficjalnego harmonogramu wynika, że fizyczne rozpoczęcie robót budowlanych ma nastąpić w lipcu 2026 roku, a ich zakończenie zaplanowano na grudzień tego samego roku.

Reklama
Reklama

Choć wyznaczenie konkretnych dat wydaje się sukcesem, w dokumentach pojawiła się istotna uwaga, która studzi optymizm mieszkańców. Władze miasta zastrzegły, że z uwagi na skomplikowany proces projektowy, wskazane terminy mogą ulec aneksowaniu.

Oznacza to, że grudzień 2026 roku nie jest datą ostateczną, a kolejne problemy techniczne mogą ponownie przesunąć otwarcie „Mostka Nieudolności”. Na ten moment ciężar finansowy i realizacyjny spoczywa w całości na deweloperze, a mieszkańcom pozostaje baczne obserwowanie placu budowy w nadchodzących miesiącach letnich.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych.
bezpieczeństwo

Nocny napad w Karczewie. Sprawcy zatrzymani dzięki monitoringowi

Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają d
zwierzę warszawskie

Ruszyła nowa warszawska kampania kastracji i czipowania pupili

Według wstępnych szacunków w kampanii Rowerowy Maj może wziąć udział niemal 190 tysięcy osób
z perpsektywy siodełka

Rekordowy Rowerowy Maj. Pojedzie ponad pół tysiąca stołecznych placówek

Ukraiński 26-latek widniał w systemach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w Modlinie. Wpadł poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Dzięki działaniom operacyjnym mundurowi dowiedzieli się o planowanej wypłacie środków pochodzących z
bezpieczeństwo

Zasadzka w banku na Ochocie. Policja zatrzymała oszustów

W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO, IT czy R&D wzrosło o ponad 66 pro
badania rynku

Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu

Mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem
bezpieczeństwo ruch drogowego

Recydywista na skuterze zatrzymany na Żoliborzu. Grozi mu deportacja

Procedury „Niebieskiej Karty” są coraz częściej zakładane w sytuacjach konfliktów związanych z rozst
społeczeństwo

Coraz więcej przemocy domowej w Warszawie. Liczba niebieskich kart rośnie lawinowo

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA