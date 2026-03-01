Przysmaki w obiektywie. Rusza Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Na Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej zdjęcia prezentujące mazowieckie specjały mogą przysyłać zarówno osoby dorosłe, jak i uczniowie. Na zwycięzców czekać będą nagrody finansowe.



Jak podkreśla urząd marszałkowski, regionalne potrawy Mazowsza są doskonałą inspiracją dla fotografii kulinarnej. Dlatego wszystkich miłośników fotografii władze Mazowsza zapraszają do udziału w „9. Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej”.

Walory kulinarne Mazowsza w obiektywie

Konkurs promuje walory kulinarne Mazowsza wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych oraz produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także upowszechnia modę na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen kolorów, struktur, smaków i kompozycji.

– Mazowsze ma niezwykle bogatą i różnorodną tradycję kulinarną, którą chcemy pokazywać w nowoczesny, atrakcyjny sposób. Zachęcam wszystkich mieszkańców – zarówno dorosłych, jak i młodzież – do uchwycenia na zdjęciach tego, co w naszej regionalnej kuchni najpiękniejsze: autentyczności, smaków i historii przekazywanej z pokolenia na pokolenie – mówi marszałek Adam Struzik.

– Fotografujemy to, co mamy najpiękniejszego, czyli także to co jest związane z naszym dziedzictwem. Na Mazowszu mamy przepyszne, smaczne potrawy wpisane na Listę produktów Tradycyjnych. Warto, żeby pokazywać w odpowiedni sposób – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.