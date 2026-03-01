6.3°C
1026 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Przysmaki w obiektywie. Rusza Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Publikacja: 01.03.2026 16:45

Wszystkich miłośników fotografii władze Mazowsza zapraszają do udziału w „9. Mazowieckim Konkursie F

Wszystkich miłośników fotografii władze Mazowsza zapraszają do udziału w „9. Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej”.

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

rbi
Na Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej zdjęcia prezentujące mazowieckie specjały mogą przysyłać zarówno osoby dorosłe, jak i uczniowie. Na zwycięzców czekać będą nagrody finansowe.

Jak podkreśla urząd marszałkowski, regionalne potrawy Mazowsza są doskonałą inspiracją dla fotografii kulinarnej. Dlatego wszystkich miłośników fotografii władze Mazowsza zapraszają do udziału w „9. Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej”.

Walory kulinarne Mazowsza w obiektywie

Konkurs promuje walory kulinarne Mazowsza wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych oraz produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także upowszechnia modę na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen kolorów, struktur, smaków i kompozycji.

– Mazowsze ma niezwykle bogatą i różnorodną tradycję kulinarną, którą chcemy pokazywać w nowoczesny, atrakcyjny sposób. Zachęcam wszystkich mieszkańców – zarówno dorosłych, jak i młodzież – do uchwycenia na zdjęciach tego, co w naszej regionalnej kuchni najpiękniejsze: autentyczności, smaków i historii przekazywanej z pokolenia na pokolenie – mówi marszałek Adam Struzik.

Polecane
Do BOM-u można zgłosić projekt inwestycyjny o wartości do 1,2 mln zł brutto lub nieinwestycyjny, któ
budżet obywatelski
Jak zmieni się oblicze Mazowsza? Decyzja po raz siódmy

– Fotografujemy to, co mamy najpiękniejszego, czyli także to co jest związane z naszym dziedzictwem. Na Mazowszu mamy przepyszne, smaczne potrawy wpisane na Listę produktów Tradycyjnych. Warto, żeby pokazywać w odpowiedni sposób – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Reklama
Reklama

Jak zgłosić fotografie do Mazowieckiego Konkursiu Fotografii Kulinarnej?

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach: osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Dla dorosłych wyróżniamy podkategorie: produkty nieprzetworzone, produkty przetworzone, potrawy, napoje.

Polecane
Jednym z partonów Mazowsza na przyszły rok został Mieczysław Fogg
PATRONI
Patroni Mazowsza w 2026 roku. Kogo uhonorował samorząd województwa?

Do konkursu można nadsyłać dwa zdjęcia produktu prezentującego specjały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza lub produktu nagrodzonego Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę w wysokości do 2 tys. zł netto.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 marca 2026 r.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Od wczesnych godzin porannych policjanci z różnych dzielnic, oddziałów prewencji oraz wydziału ruchu
bezpieczeństwo

Fala kontroli przewozu osób po incydencie na Woli

Narodowy przewoźnik, dbając o bezpieczeństwo załóg i pasażerów, podjął ważne decyzje dotyczące klucz
samolot

Lotnisko Chopina odwołuje rejsy. Co muszą wiedzieć pasażerowie w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie?

Projekt FSO Park opiera się na idei dzielnicy wielofunkcyjnej, gdzie większość potrzeb można zaspoko
urbanistyka

Zielony kierunek na Żeraniu. Jak budowa na terenie dawnej fabryki FSO wyznacza standardy

Na terenie inwestycji pojawił się pierwszy, specjalistyczny sprzęt budowlany
infrastruktura sportowa

Pierwszy żuraw na placu budowy pływalni przy ul. Ostródzkiej. Kiedy inwestycja będzie gotowa?

Po przewiezieniu na Wolę okazało się, że obaj mężczyźni byli już wcześniej poszukiwani.
bezpieczeństwo

Kradzież w warszawskim apartamencie. Wpadka we Wrocławiu i 22 zarzuty

Efektem współpracy wielu sił policyjnych było zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. W
bezpieczeństwo

Nocne pobicie na stacji paliw na Woli. Zatrzymano trzech podejrzanych

Kamienica przy ulicy Strzeleckiej 8, w któej podziemiach istniała sowiecko-ubecka katowania tuż po I
warszawskie historie...

Śmierć naszym wybawieniem

Biuro prasowe stołecznego ratusza przekazało, że urząd nie prowadzi monitoringu populacji gołębi mie
zwierzę warszawskie

Warszawskie gołębie bez antykoncepcji

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA