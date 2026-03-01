Przysmaki w obiektywie. Rusza Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Wszystkich miłośników fotografii władze Mazowsza zapraszają do udziału w „9. Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej”.
Jak podkreśla urząd marszałkowski, regionalne potrawy Mazowsza są doskonałą inspiracją dla fotografii kulinarnej. Dlatego wszystkich miłośników fotografii władze Mazowsza zapraszają do udziału w „9. Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej”.
Konkurs promuje walory kulinarne Mazowsza wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych oraz produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także upowszechnia modę na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen kolorów, struktur, smaków i kompozycji.
– Mazowsze ma niezwykle bogatą i różnorodną tradycję kulinarną, którą chcemy pokazywać w nowoczesny, atrakcyjny sposób. Zachęcam wszystkich mieszkańców – zarówno dorosłych, jak i młodzież – do uchwycenia na zdjęciach tego, co w naszej regionalnej kuchni najpiękniejsze: autentyczności, smaków i historii przekazywanej z pokolenia na pokolenie – mówi marszałek Adam Struzik.
– Fotografujemy to, co mamy najpiękniejszego, czyli także to co jest związane z naszym dziedzictwem. Na Mazowszu mamy przepyszne, smaczne potrawy wpisane na Listę produktów Tradycyjnych. Warto, żeby pokazywać w odpowiedni sposób – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach: osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Dla dorosłych wyróżniamy podkategorie: produkty nieprzetworzone, produkty przetworzone, potrawy, napoje.
Do konkursu można nadsyłać dwa zdjęcia produktu prezentującego specjały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza lub produktu nagrodzonego Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę w wysokości do 2 tys. zł netto.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 marca 2026 r.