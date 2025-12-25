-7.2°C
Życie Warszawy
Patroni Mazowsza w 2026 roku. Kogo uhonorował samorząd województwa?

Publikacja: 25.12.2025 16:35

Jednym z partonów Mazowsza na przyszły rok został Mieczysław Fogg

Foto: Wikipedia

rbi
Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił nazwiska wybitnych Polaków, którzy obejmą patronat nad nadchodzącym rokiem. W przyszłym roku uczcimy też ważny jubileusz – 500-lecia przyłączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.

Sejmik Województwa Mazowieckiego od 2012 r. ustanawia patronów na dany rok kalendarzowy, a od 2016 r. upamiętnia także wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego regionu. 2026 r. ogłoszono rokiem trzech wybitnych postaci i jednego wydarzenia.

– Mazowsze będzie mogło uczcić pamięć osób, które tu tworzyły i dzięki którym region jest dziś promowany. W ten sposób możemy oddać im hołd i zachować o nich pamięć – podkreśla Katarzyna Bornowska, przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronami 2026 roku na Mazowszu zostali:

Andrzej Strug (właśc. Tadeusz Gałecki), ps. Borsza, Towarzysz August, Kudłaty – pisarz i publicysta, społecznik, polityk, działacz niepodległościowy (w 155. rocznicę urodzin);

Pola Gojawiczyńska (właśc. Apolonia Gojawiczyńska z Koźniewskich) – jedna z najpoczytniejszych polskich pisarek niepodległościowych okresu międzywojennego (w 130. rocznicę urodzin);

Mieczysław Fogg (właśc. Mieczysław Fogiel) – piosenkarz obdarzony barytonem lirycznym (w 125. rocznicę urodzin)

oraz wydarzenie – Mazowsze dla Korony. Jubileusz 500-lecia przyłączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.

Mazowsze zostało włączone do Korony Rzeczpospolitej w 1526 r. Wcześniej, po rozbiciu dzielnicowym, uzyskało pewną samodzielność i dzięki rządom książąt mazowieckich przez trzy wieki rozwijały się na jego terenie handel i rzemiosło. Powstały takie miasta jak Ciechanów, Czersk i Liw, a w nich zamki warowne stanowiące ochronę dla miejscowej ludności. Po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich Stanisława i Janusza III księstwo na prawie lennym zostało włączone do Królestwa Polskiego.

– W przyszłym roku planujemy cykl wydarzeń kulturalnych i artystycznych, wystaw, koncertów czy wydawnictw związanych z patronami. W ich organizację będą zaangażowane m.in. nasze instytucje kultury – mówi Agnieszka Kuźmińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego.

Upamiętnienie ks. Władysława Skierkowskiego

Oprócz wyboru patronów sejmik przyjął także stanowisko, którego celem jest upamiętnienie wyjątkowej postaci – ks. Władysława Skierkowskiego. W 2026 r. przypada 140. rocznica jego urodzin i 85. rocznica śmierci. Duchowny był odkrywcą, badaczem i promotorem muzyki i kultury kurpiowskiej.

W czasie swojej pracy duszpasterskiej z niezwykłą pasją i wrażliwością dokumentował codzienne życie mieszkańców Puszczy Zielonej, ich mowę, obrzędy, pieśni i zwyczaje. Utrwalił w ten sposób bezcenne dziedzictwo kulturowe regionu.

Jego wkład w dokumentowanie, promowanie i zachowanie dziedzictwa kultury ludowej Kurpiów jest nieoceniony. To on zapisał słowa i melodie ponad 2 tys. pieśni kurpiowskich, które inspirowały wybitnych kompozytorów polskich.

Wśród nich są m.in. Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Stanisław Moryto czy Karol Szymanowski. Ten ostatni korzystał z motywów kurpiowskich w swoich utworach wokalnych, zwłaszcza w cyklach „Sześć pieśni kurpiowskich” i „Dwanaście pieśni kurpiowskich”.

Źródło: zyciewarszawy.pl

