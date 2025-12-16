Budżet Mazowsza na 2026 rok. Administracja pochłonie więcej niż zdrowie

W przyszłym roku deficyt budżetowy Mazowsza ma zwiększyć się z 1,24 mld zł do 1,95 mld zł. Największe wydatki przeznaczone są na komunikację. We wtorek 16 grudnia radni województwa będą dyskutować o budżecie.



Dochody budżetu Mazowsza zaplanowano na 6,13 mld zł. Największy udział w nich mają podatki trafiające do budżetu państwa – to 5,08 mld zł. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ma przynieść urzędowi marszałkowskiemu 3,72 mld zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 1,36 mld zł.

Reklama Reklama

Skąd płyną pieniądze do budżetu Mazowsza?

Mazowsze zarobi jeszcze m.in. na płatnościach z UE (303,4 mln zł), dotacjach celowych (294,4 mln zł) i dotacjach celowych na programy operacyjne (208,7 mln zł).

Wśród mniejszych pozycji dochodowych urząd zaplanował m.in. dochody z tytułu wpływu kar wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (np. opóźnienie w realizacji umowy) – na 60 tys. zł czy dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (10 tys. zł).

Zaplanowano również dochody w tytułu zwrotu opłat komorniczych, które mają wynieść 150 zl, dochody celowe z tytułu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów – 3500 zł, a dochody z tytułu not księgowych wystawionych za nieterminową i/lub nieprawidłową realizację umów – 3,04 mln zł.