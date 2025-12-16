0.3°C
Życie Warszawy

Budżet Mazowsza na 2026 rok. Administracja pochłonie więcej niż zdrowie

Publikacja: 16.12.2025 09:30

Największy udział w dochodach Mazowsza mają podatki trafiające do budżetu państwa – to 5,08 mld zł.

Foto: Adobe Stock

Robert Biskupski
W przyszłym roku deficyt budżetowy Mazowsza ma zwiększyć się z 1,24 mld zł do 1,95 mld zł. Największe wydatki przeznaczone są na komunikację. We wtorek 16 grudnia radni województwa będą dyskutować o budżecie.

Dochody budżetu Mazowsza zaplanowano na 6,13 mld zł. Największy udział w nich mają podatki trafiające do budżetu państwa – to 5,08 mld zł. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ma przynieść urzędowi marszałkowskiemu 3,72 mld zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 1,36 mld zł.

Skąd płyną pieniądze do budżetu Mazowsza?

Mazowsze zarobi jeszcze m.in. na płatnościach z UE (303,4 mln zł), dotacjach celowych (294,4 mln zł) i dotacjach celowych na programy operacyjne (208,7 mln zł).

Wśród mniejszych pozycji dochodowych urząd zaplanował m.in. dochody z tytułu wpływu kar wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (np. opóźnienie w realizacji umowy) – na 60 tys. zł czy dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (10 tys. zł).

Zaplanowano również dochody w tytułu zwrotu opłat komorniczych, które mają wynieść 150 zl, dochody celowe z tytułu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów – 3500 zł, a dochody z tytułu not księgowych wystawionych za nieterminową i/lub nieprawidłową realizację umów – 3,04 mln zł.

8 mld zł na wydatki Mazowsza

Wydatki mają w przyszłym roku wynieść 8,08 mld zł. Najwięcej urząd marszałkowski wyda na transport i łączność (3,53 mld zł) i na własną administrację (840,5 mln zł). Ochrona zdrowia będzie kosztowała 775,1 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa – 716,7 mln zł, a oświata i wychowania – 422,4 mln zł.

Na rekompensatę kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich dla spółki „Koleje Mazowieckie - KM” zaplanowano 1,065 mld zł, zaś Warszawska Kolej Dojazdowa ma otrzymać 75,6 mln zł. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do lotniska w Modlinie oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin ma w przyszłym roku kosztować 16,4 mln zł. Władze Mazowsza chcą też dokapitalizować samo lotnisko kwotą 7,75 mln zł.

„Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego” ma kosztować w przyszłym roku 200 tys. zł, współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu – 995,5 tys. zł, a funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 55 tys. zł.

Władze województwa, aby uzupełnić niedobory w kasie planują zaciągnąć kredyt długoterminowy na rynku zagranicznym w wysokości 2,17 mld zł.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

