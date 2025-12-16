Remont kamienicy na Mokotowie z szacunkiem dla historii

Cegła cementowa, ze względu na swoją porowatą powierzchnię, jest bardziej narażona na destrukcyjne działanie wilgoci i czynników atmosferycznych niż cegła ceramiczna.
Przeprowadzone działania, dofinansowane przez Warszawę w ponad 50 procentach, nie tylko odtworzyły pierwotną strukturę tynków, ale także celowo zachowały ślady po kulach z czasów II wojny światowej, będące świadectwem historii.
Jednorodzinny dom, usytuowany przy ul. Pływackiej 3 w sąsiedztwie Fortu Mokotów, jest częścią „Osiedla Oficerskiego SBM DOM” powstałego w latach 30. XX wieku. Architektura obiektu, z cokołem, schodkowym portalem i obramieniami okien licowanymi szarą cegłą cementową, wpisuje się w nurt warszawskiego modernizmu. Materiał ten, będący symbolem nowoczesności i zerwania z historyzmem, był charakterystycznym elementem warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Mimo przetrwania wojny bez większego uszczerbku, na elewacji budynku pozostały widoczne ślady po kulach.
Przed rozpoczęciem remontu elewacje znajdowały się w złym stanie technicznym, widoczne były skutki upływu czasu i brak gruntownych napraw. Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowało renowację zewnętrznych elewacji.
Najważniejszym wyzwaniem dla konserwatorów była naprawa lica cegły cementowej, szczególnie w miejscach występowania postrzelin. Z dużą ostrożnością przeprowadzono prace w ich obrębie, aby ślady po kulach zostały zachowane i uwidocznione.
Cegła cementowa, ze względu na swoją porowatą powierzchnię, jest bardziej narażona na destrukcyjne działanie wilgoci i czynników atmosferycznych niż cegła ceramiczna. W trakcie prac usunięto ciemne nawarstwienia atmosferyczne, a także wtórne uzupełnienia i przemalowania cegły. Następnie powierzchnię wzmocniono, a liczne ubytki uzupełniono specjalnie dobranymi kolorystycznie zaprawami. Dzięki temu zabiegowi, z zachowaniem autentyzmu zabytku, odtworzono pierwotną strukturę i kolorystykę tynków, zabezpieczając budynek przed dalszą degradacją.