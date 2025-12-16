0.7°C
Remont kamienicy na Mokotowie z szacunkiem dla historii

Publikacja: 16.12.2025 10:00

Cegła cementowa, ze względu na swoją porowatą powierzchnię, jest bardziej narażona na destrukcyjne działanie wilgoci i czynników atmosferycznych niż cegła ceramiczna.

Foto: mat. pras.

M.B.
Budynek przy ulicy Pływackiej 3 na Mokotowie odzyskał swój blask dzięki zakończonemu remontowi elewacji. Prace, zostały wsparte przez miasto stołeczne Warszawę kwotą ponad 210 tys. zł.

Przeprowadzone działania, dofinansowane przez Warszawę w ponad 50 procentach, nie tylko odtworzyły pierwotną strukturę tynków, ale także celowo zachowały ślady po kulach z czasów II wojny światowej, będące świadectwem historii.

Modernizm na osiedlu oficerskim

Jednorodzinny dom, usytuowany przy ul. Pływackiej 3 w sąsiedztwie Fortu Mokotów, jest częścią „Osiedla Oficerskiego SBM DOM” powstałego w latach 30. XX wieku. Architektura obiektu, z cokołem, schodkowym portalem i obramieniami okien licowanymi szarą cegłą cementową, wpisuje się w nurt warszawskiego modernizmu. Materiał ten, będący symbolem nowoczesności i zerwania z historyzmem, był charakterystycznym elementem warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Mimo przetrwania wojny bez większego uszczerbku, na elewacji budynku pozostały widoczne ślady po kulach.

Foto: mat. pras.

Ślady historii w centrum uwagi konserwatorów

Przed rozpoczęciem remontu elewacje znajdowały się w złym stanie technicznym, widoczne były skutki upływu czasu i brak gruntownych napraw. Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowało renowację zewnętrznych elewacji.

Najważniejszym wyzwaniem dla konserwatorów była naprawa lica cegły cementowej, szczególnie w miejscach występowania postrzelin. Z dużą ostrożnością przeprowadzono prace w ich obrębie, aby ślady po kulach zostały zachowane i uwidocznione.

Cegła cementowa, ze względu na swoją porowatą powierzchnię, jest bardziej narażona na destrukcyjne działanie wilgoci i czynników atmosferycznych niż cegła ceramiczna. W trakcie prac usunięto ciemne nawarstwienia atmosferyczne, a także wtórne uzupełnienia i przemalowania cegły. Następnie powierzchnię wzmocniono, a liczne ubytki uzupełniono specjalnie dobranymi kolorystycznie zaprawami. Dzięki temu zabiegowi, z zachowaniem autentyzmu zabytku, odtworzono pierwotną strukturę i kolorystykę tynków, zabezpieczając budynek przed dalszą degradacją.

