Remont kamienicy na Mokotowie z szacunkiem dla historii

Budynek przy ulicy Pływackiej 3 na Mokotowie odzyskał swój blask dzięki zakończonemu remontowi elewacji. Prace, zostały wsparte przez miasto stołeczne Warszawę kwotą ponad 210 tys. zł.



Przeprowadzone działania, dofinansowane przez Warszawę w ponad 50 procentach, nie tylko odtworzyły pierwotną strukturę tynków, ale także celowo zachowały ślady po kulach z czasów II wojny światowej, będące świadectwem historii.

Modernizm na osiedlu oficerskim

Jednorodzinny dom, usytuowany przy ul. Pływackiej 3 w sąsiedztwie Fortu Mokotów, jest częścią „Osiedla Oficerskiego SBM DOM” powstałego w latach 30. XX wieku. Architektura obiektu, z cokołem, schodkowym portalem i obramieniami okien licowanymi szarą cegłą cementową, wpisuje się w nurt warszawskiego modernizmu. Materiał ten, będący symbolem nowoczesności i zerwania z historyzmem, był charakterystycznym elementem warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Mimo przetrwania wojny bez większego uszczerbku, na elewacji budynku pozostały widoczne ślady po kulach.

Dom przy ul. Pływackiej 3 w sąsiedztwie Fortu Mokotów, jest częścią „Osiedla Oficerskiego SBM DOM” powstałego w latach 30. XX wieku Foto: mat. pras.

Ślady historii w centrum uwagi konserwatorów

Przed rozpoczęciem remontu elewacje znajdowały się w złym stanie technicznym, widoczne były skutki upływu czasu i brak gruntownych napraw. Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowało renowację zewnętrznych elewacji.