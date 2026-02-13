5°C
986.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Odeszła Bożena Dykiel. Wybitna aktorka miała 77 lat

Publikacja: 13.02.2026 09:00

Bożena Dykiel (1948-2026)

Bożena Dykiel (1948-2026)

Foto: Marian Zubrzycki

M.B.
Polska kultura żegna jedną z najbardziej wyrazistych postaci sceny i ekranu. Bożena Dykiel, znana z ról u Wajdy i Barei oraz wieloletniej obecności w serialu Na Wspólnej, zmarła w wieku 77 lat. Informację o jej śmierci przekazał ks. Andrzej Luter.

Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. Była absolwentką warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończyła w 1971 roku. Od początku swojej drogi zawodowej związana była ze stolicą, debiutując w Studenckim Teatrze Satyryków. Jej talent szybko dostrzegli najważniejsi twórcy epoki, co zaowocowało angażami do Teatru Narodowego pod dyrekcją Adama Hanuszkiewicza.

Ikona teatru i rewolucyjna Goplana

W historii polskiego teatru Bożena Dykiel zapisała się przede wszystkim rolą Goplany w Balladynie. Spektakl w reżyserii Hanuszkiewicza zyskał miano rewolucyjnego, a wejście aktorki na scenę na motocyklu marki Honda stało się symbolem nowoczesnego podejścia do klasyki. Artystka występowała również na deskach Teatru Syrena, Teatru Komedia oraz Teatru Nowego, biorąc udział w tak istotnych inscenizacjach jak Dziady czy Wesele.

Niezapomniane kreacje filmowe u mistrzów kina

Szeroka publiczność pokochała ją za role filmowe, w których potrafiła łączyć dramatyzm z unikalnym poczuciem humoru. Współpracowała z największymi reżyserami, tworząc kreacje w „Weselu” i „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy, „Znachorze” Jerzego Hoffmana oraz w kultowych komediach Stanisława Barei, takich jak „Miś” czy „Brunet wieczorową porą”. Niezapomnianymi postaciami w jej dorobku pozostają Miećka Aniołowa z serialu „Alternatywy 4” oraz Haliny Jańczak-Wrotek w arcy warszawskim serialu „Dom” w reżyserii Jana Łomnickiego.

Polecane
Spod ręki Józefa Piusa Dziekońskiego wyszedł zespół zabudowań Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
warszawskie historie...
Józef Pius Dziekoński. Prekursor stylu narodowego, miłośnik łuków
Reklama
Reklama

Dekady na małym ekranie i pożegnanie artystki

W ostatnich dwudziestu dwóch latach Bożena Dykiel była stale obecna w domach widzów dzięki roli w popularnym serialu „Na Wspólnej”. Choć w ostatnim czasie ograniczyła aktywność zawodową ze względów zdrowotnych, pozostawała ważnym punktem odniesienia dla młodszych pokoleń aktorów.

Za wybitne zasługi dla kultury polskiej została uhonorowana Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jej odejście przedstawiciele świata kultury i polityki określają jako niepowetowaną stratę dla polskiego kina i teatru.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Największe ochłodzenie w stolicy przewidywane jest na poniedziałek, kiedy to temperatura w nocy może
prognoza pogody

Kolejny zimowy paraliż? Śnieżyce i oblodzenia wrócą?

Ci, którzy chcą studiować na Politechnice Warszawskiej, mają ostatnią szansę w rekrutacji na studia
nabór

Przedłużona rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice

Poszukiwany mężczyzna podjął szybką próbę uniknięcia spotkania z mundurowymi, wybierając na swoją kr
bezpieczeństwo

Pies i wystające stopy. Nieudana kryjówka 44-latka na Woli

Wizualizacja projektowanego osiedla, które ma powstać na terenach po supermarkecie Tesco
lex deweloper

Radni zdecydowali. Zielone światło dla osiedla na działce po Tesco

Warszawa uczci bohaterów z Armii Krajowej Defiladą Szacunku
pamięć

Warszawa uczci bohaterów z Armii Krajowej Defiladą Szacunku

Radni planują wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście
nocna prohibicja

Podsumowanie programu „Bezpieczna Noc”. Incydenty przeniosły się

Mazowsze liderem w sięganiu po unijne miliardy
pieniądze z Unii

Mazowsze liderem w sięganiu po unijne miliardy

Obecnie 70 proc. składów posiada WiFi
kolej

Pociągi pełne sygnału. PKP Intercity stawia na Internet i komfort

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA