Odeszła Bożena Dykiel. Wybitna aktorka miała 77 lat

Bożena Dykiel (1948-2026)
Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. Była absolwentką warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończyła w 1971 roku. Od początku swojej drogi zawodowej związana była ze stolicą, debiutując w Studenckim Teatrze Satyryków. Jej talent szybko dostrzegli najważniejsi twórcy epoki, co zaowocowało angażami do Teatru Narodowego pod dyrekcją Adama Hanuszkiewicza.
W historii polskiego teatru Bożena Dykiel zapisała się przede wszystkim rolą Goplany w Balladynie. Spektakl w reżyserii Hanuszkiewicza zyskał miano rewolucyjnego, a wejście aktorki na scenę na motocyklu marki Honda stało się symbolem nowoczesnego podejścia do klasyki. Artystka występowała również na deskach Teatru Syrena, Teatru Komedia oraz Teatru Nowego, biorąc udział w tak istotnych inscenizacjach jak Dziady czy Wesele.
Szeroka publiczność pokochała ją za role filmowe, w których potrafiła łączyć dramatyzm z unikalnym poczuciem humoru. Współpracowała z największymi reżyserami, tworząc kreacje w „Weselu” i „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy, „Znachorze” Jerzego Hoffmana oraz w kultowych komediach Stanisława Barei, takich jak „Miś” czy „Brunet wieczorową porą”. Niezapomnianymi postaciami w jej dorobku pozostają Miećka Aniołowa z serialu „Alternatywy 4” oraz Haliny Jańczak-Wrotek w arcy warszawskim serialu „Dom” w reżyserii Jana Łomnickiego.
W ostatnich dwudziestu dwóch latach Bożena Dykiel była stale obecna w domach widzów dzięki roli w popularnym serialu „Na Wspólnej”. Choć w ostatnim czasie ograniczyła aktywność zawodową ze względów zdrowotnych, pozostawała ważnym punktem odniesienia dla młodszych pokoleń aktorów.
Za wybitne zasługi dla kultury polskiej została uhonorowana Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jej odejście przedstawiciele świata kultury i polityki określają jako niepowetowaną stratę dla polskiego kina i teatru.