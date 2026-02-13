Odeszła Bożena Dykiel. Wybitna aktorka miała 77 lat

Polska kultura żegna jedną z najbardziej wyrazistych postaci sceny i ekranu. Bożena Dykiel, znana z ról u Wajdy i Barei oraz wieloletniej obecności w serialu Na Wspólnej, zmarła w wieku 77 lat. Informację o jej śmierci przekazał ks. Andrzej Luter.



Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie. Była absolwentką warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończyła w 1971 roku. Od początku swojej drogi zawodowej związana była ze stolicą, debiutując w Studenckim Teatrze Satyryków. Jej talent szybko dostrzegli najważniejsi twórcy epoki, co zaowocowało angażami do Teatru Narodowego pod dyrekcją Adama Hanuszkiewicza.

Ikona teatru i rewolucyjna Goplana

W historii polskiego teatru Bożena Dykiel zapisała się przede wszystkim rolą Goplany w Balladynie. Spektakl w reżyserii Hanuszkiewicza zyskał miano rewolucyjnego, a wejście aktorki na scenę na motocyklu marki Honda stało się symbolem nowoczesnego podejścia do klasyki. Artystka występowała również na deskach Teatru Syrena, Teatru Komedia oraz Teatru Nowego, biorąc udział w tak istotnych inscenizacjach jak Dziady czy Wesele.

Niezapomniane kreacje filmowe u mistrzów kina

Szeroka publiczność pokochała ją za role filmowe, w których potrafiła łączyć dramatyzm z unikalnym poczuciem humoru. Współpracowała z największymi reżyserami, tworząc kreacje w „Weselu” i „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy, „Znachorze” Jerzego Hoffmana oraz w kultowych komediach Stanisława Barei, takich jak „Miś” czy „Brunet wieczorową porą”. Niezapomnianymi postaciami w jej dorobku pozostają Miećka Aniołowa z serialu „Alternatywy 4” oraz Haliny Jańczak-Wrotek w arcy warszawskim serialu „Dom” w reżyserii Jana Łomnickiego.