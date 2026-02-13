5°C
986.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Przedłużona rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice

Publikacja: 13.02.2026 08:30

Ci, którzy chcą studiować na Politechnice Warszawskiej, mają ostatnią szansę w rekrutacji na studia

Ci, którzy chcą studiować na Politechnice Warszawskiej, mają ostatnią szansę w rekrutacji na studia drugiego stopnia na semestr letni 2025/2026.

Foto: Adobe Stock

Robert Biskupski
To już ostatni dzwonek, żeby zapisać się na studia na Politechnice Warszawskiej. Przedłużona została rekrutacja na studia II stopnia na 7 kierunkach na 3 wydziałach: geodezji i kartografii, inżynierii materiałowej oraz transportu.

Ci, którzy chcą studiować na Politechnice Warszawskiej, mają ostatnią szansę w rekrutacji na studia drugiego stopnia na semestr letni 2025/2026.

Miejsca na studiach na Politechnice Warszawskiej

Dostępne są miejsca na kierunkach:

  • Geodezja i Kartografia, studia stacjonarne drugiego stopnia,
  • Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne drugiego stopnia,
  • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w transporcie, studia stacjonarne drugiego stopnia,
Reklama
Reklama
  • Bezpieczeństwo Logistyczne, studia stacjonarne drugiego stopnia,
Polecane
Porozumienie intencyjne w sprawie realizacji projektu „Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej”
porozumienie
Bezpieczny Kampus PW. Nauka i schronienie w jednym
  • Transport, studia stacjonarne drugiego stopnia,
  • Inżynieria Materiałowa, studia stacjonarne drugiego stopnia, 3 semestralne,
  • Inżynieria Materiałowa, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim.

Rejestracja na studia na Politechnice Warszawskiej

Zapisy odbywają się online przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Tam, w opisie każdego kierunku, znajduje się termin, do którego jest czas na rejestrację, dokonanie opłaty rekrutacyjnej i inne formalności.

Reklama
Reklama
Polecane
Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z Politechniką Warszawską umożliwia budowanie realnego efektu
UCZELNIE
Uniwersytet i Politechnika łączą siły. Inauguracja projektu „Nauka dla Biznesu”

Terminy publikacji wyników rekrutacji są widoczne na koncie kandydata w IRK przy zgłoszeniach na poszczególne kierunki studiów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Do zatrzymania 43-letniego mieszkańca gminy Pomiechówek doszło w niedzielny wieczór.
bezpieczeństwo

43-latek trafił do aresztu za przemoc domową

Największe ochłodzenie w stolicy przewidywane jest na poniedziałek, kiedy to temperatura w nocy może
prognoza pogody

Kolejny zimowy paraliż? Śnieżyce i oblodzenia wrócą?

Bożena Dykiel (1948-2026)
pożegnanie

Odeszła Bożena Dykiel. Wybitna aktorka miała 77 lat

Poszukiwany mężczyzna podjął szybką próbę uniknięcia spotkania z mundurowymi, wybierając na swoją kr
bezpieczeństwo

Pies i wystające stopy. Nieudana kryjówka 44-latka na Woli

Wizualizacja projektowanego osiedla, które ma powstać na terenach po supermarkecie Tesco
lex deweloper

Radni zdecydowali. Zielone światło dla osiedla na działce po Tesco

Warszawa uczci bohaterów z Armii Krajowej Defiladą Szacunku
pamięć

Warszawa uczci bohaterów z Armii Krajowej Defiladą Szacunku

Radni planują wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście
nocna prohibicja

Podsumowanie programu „Bezpieczna Noc”. Incydenty przeniosły się

Mazowsze liderem w sięganiu po unijne miliardy
pieniądze z Unii

Mazowsze liderem w sięganiu po unijne miliardy

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA