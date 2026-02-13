Przedłużona rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice

Bezpieczeństwo Logistyczne, studia stacjonarne drugiego stopnia,

Transport, studia stacjonarne drugiego stopnia,

Inżynieria Materiałowa, studia stacjonarne drugiego stopnia, 3 semestralne,

Inżynieria Materiałowa, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim.

Rejestracja na studia na Politechnice Warszawskiej

Zapisy odbywają się online przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Tam, w opisie każdego kierunku, znajduje się termin, do którego jest czas na rejestrację, dokonanie opłaty rekrutacyjnej i inne formalności.

Terminy publikacji wyników rekrutacji są widoczne na koncie kandydata w IRK przy zgłoszeniach na poszczególne kierunki studiów.