Przedłużona rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice

Ci, którzy chcą studiować na Politechnice Warszawskiej, mają ostatnią szansę w rekrutacji na studia drugiego stopnia na semestr letni 2025/2026.
Dostępne są miejsca na kierunkach:
Zapisy odbywają się online przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Tam, w opisie każdego kierunku, znajduje się termin, do którego jest czas na rejestrację, dokonanie opłaty rekrutacyjnej i inne formalności.
Terminy publikacji wyników rekrutacji są widoczne na koncie kandydata w IRK przy zgłoszeniach na poszczególne kierunki studiów.