Radni zdecydowali. Zielone światło dla osiedla na działce po Tesco

Gorzka debata na Radzie Warszawy

Entuzjazm urzędników zderzył się z ostrym sprzeciwem grupy mieszkańców i lokalnych społeczników. Podczas sesji padło wiele gorzkich słów pod adresem radnych. Kamil Jurczak, reprezentujący stronę społeczną, zarzucił decydentom bierność i brak dialogu: „Tu nie ma nikogo, kto jest za tym projektem. Jeśli nie jesteście po stronie mieszkańców, to chociaż nie bądźcie przeciwko nim!” – apelował dramatycznie.

Równie sceptyczny był Jeremi Czarnecki, społecznik z Ursynowa, który w ironiczny sposób skomentował obiecywane przez miasto korzyści, takie jak dodatkowe miejsca parkingowe przekazane przez dewelopera: „Jak obiorę ziemniaka i dam państwu obierki, to nie znaczy, że ja coś fajnego zrobiłem, chyba że państwo akurat cenicie obierki, my nie” – kwitował.

Wizualizacja widoku ogólnego osiedla, razem z sąsiednią już istniejącą zabudową mieszkalną Foto: mat. pras.

Spór o parkingi i infrastrukturę

Inwestycja od początku budziła zastrzeżenia dotyczące obciążenia lokalnej infrastruktury. Radni opozycji, w tym Tomasz Herbich z PiS, podnosili, że liczba miejsc parkingowych może być niewystarczająca przy tak dużym węźle przesiadkowym. Z kolei radna Melania Łuczak oceniła krótko: „Głos mieszkańców został kompletnie pominięty”.

W odpowiedzi na te zarzuty burmistrz Ursynowa Robert Kempa apelował o spokój i rzetelność w przekazywaniu informacji, szczególnie w kwestii układu drogowego: „Chciałem poprosić o powstrzymanie się od kłamstw na temat rozwiązań komunikacyjnych i straszenia mieszkańców” – mówił, zapewniając, że nowoczesne rozwiązania uniemożliwią tranzyt aut pod oknami pobliskiej szkoły.

Reklama Reklama

Milionowe korzyści i dalsze kroki

Ratusz broni decyzji, wskazując na twarde dane finansowe. Dyrektor Rozbiewski wyliczał, że dzięki trybowi lex deweloper miasto zyska infrastrukturę o wartości przekraczającej 30 milionów złotych. Według niego, w standardowym trybie planistycznym „można by mówić o wartości kontrybucji rzędu od 6 do kilkunastu milionów złotych”.

Zgoda radnych oznacza, że deweloper może kontynuować prace projektowe. Inwestycja ma być realizowana etapami, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się na Kabaty prawdopodobnie w latach 2027–2028. Choć formalnie droga do budowy jest otwarta, emocje wokół „dziury po Tesco” z pewnością nie opadną jeszcze przez długi czas.

Argumenty za i przeciw inwestycji na Kabatach