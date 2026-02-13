5°C
Życie Warszawy
Radni zdecydowali. Zielone światło dla osiedla na działce po Tesco

13.02.2026

Wizualizacja projektowanego osiedla, które ma powstać na terenach po supermarkecie Tesco

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawscy radni przegłosowali w czwartek uchwałę lokalizacyjną, która otwiera drogę do budowy osiedla na Kabatach w miejscu dawnego marketu Tesco. Inwestycja budzi skrajne emocje: od zachwytu nad miejską architekturą po poczucie zignorowania głosu mieszkańców.

Teren u zbiegu alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Iwanowa-Szajnowicza przez dekady kojarzony był z handlem. Po wyburzeniu starego supermarketu działka stała pusta, stając się jednym z najbardziej pożądanych gruntów inwestycyjnych na Ursynowie. Podczas sesji 12 lutego Rada Warszawy, głosami 34 za do 23 przeciw, poparła wniosek dewelopera w trybie specustawy mieszkaniowej, znanej jako lex deweloper.

Co powstanie w miejscu dawnego marketu

Zatwierdzona koncepcja zakłada budowę zespołu budynków o zróżnicowanej wysokości. Od strony alei KEN powstanie pierzeja licząca 6–7 kondygnacji, natomiast najwyższym punktem osiedla będzie 10-piętrowa wieża w narożniku ulicy Wąwozowej. Łącznie zaplanowano około 410 mieszkań oraz lokale usługowe, w tym publiczną przychodnię lekarską.

Przedstawiciele ratusza nie szczędzili projektowi pochwał. Bartosz Rozbiewski, pełniący obowiązki dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, nazwał koncepcję niemal wzorcową. Porównał planowaną skalę usług do prestiżowych inwestycji w centrum miasta: „Chciałoby się, żeby takich inwestycji w mieście powstawało więcej, o tak dużym udziale powierzchni usługowej” – zachwalał podczas obrad.

Plan osiedla na Kabatach, którego budowę zatwierdziła w czwartek Rada Warszawy, według koncepcji dew

Foto: mat. pras.

Gorzka debata na Radzie Warszawy

Entuzjazm urzędników zderzył się z ostrym sprzeciwem grupy mieszkańców i lokalnych społeczników. Podczas sesji padło wiele gorzkich słów pod adresem radnych. Kamil Jurczak, reprezentujący stronę społeczną, zarzucił decydentom bierność i brak dialogu: „Tu nie ma nikogo, kto jest za tym projektem. Jeśli nie jesteście po stronie mieszkańców, to chociaż nie bądźcie przeciwko nim!” – apelował dramatycznie.

Równie sceptyczny był Jeremi Czarnecki, społecznik z Ursynowa, który w ironiczny sposób skomentował obiecywane przez miasto korzyści, takie jak dodatkowe miejsca parkingowe przekazane przez dewelopera: „Jak obiorę ziemniaka i dam państwu obierki, to nie znaczy, że ja coś fajnego zrobiłem, chyba że państwo akurat cenicie obierki, my nie” – kwitował.

Wizualizacja widoku ogólnego osiedla, razem z sąsiednią już istniejącą zabudową mieszkalną

Foto: mat. pras.

Spór o parkingi i infrastrukturę

Inwestycja od początku budziła zastrzeżenia dotyczące obciążenia lokalnej infrastruktury. Radni opozycji, w tym Tomasz Herbich z PiS, podnosili, że liczba miejsc parkingowych może być niewystarczająca przy tak dużym węźle przesiadkowym. Z kolei radna Melania Łuczak oceniła krótko: „Głos mieszkańców został kompletnie pominięty”.

W odpowiedzi na te zarzuty burmistrz Ursynowa Robert Kempa apelował o spokój i rzetelność w przekazywaniu informacji, szczególnie w kwestii układu drogowego: „Chciałem poprosić o powstrzymanie się od kłamstw na temat rozwiązań komunikacyjnych i straszenia mieszkańców” – mówił, zapewniając, że nowoczesne rozwiązania uniemożliwią tranzyt aut pod oknami pobliskiej szkoły.

Milionowe korzyści i dalsze kroki

Ratusz broni decyzji, wskazując na twarde dane finansowe. Dyrektor Rozbiewski wyliczał, że dzięki trybowi lex deweloper miasto zyska infrastrukturę o wartości przekraczającej 30 milionów złotych. Według niego, w standardowym trybie planistycznym „można by mówić o wartości kontrybucji rzędu od 6 do kilkunastu milionów złotych”.

Zgoda radnych oznacza, że deweloper może kontynuować prace projektowe. Inwestycja ma być realizowana etapami, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się na Kabaty prawdopodobnie w latach 2027–2028. Choć formalnie droga do budowy jest otwarta, emocje wokół „dziury po Tesco” z pewnością nie opadną jeszcze przez długi czas.

Argumenty za i przeciw inwestycji na Kabatach

Obszar sporny Stanowisko Miasta i Inwestora Obiekcje Mieszkańców i Opozycji
Finanse i infrastruktura Kontrybucja dewelopera wyniesie ponad 30 mln zł. Miasto zyska m.in. nową przychodnię i przebudowę dróg. Korzyści są przeceniane. "Obierki", a nie realny benefit (zdaniem J. Czarneckiego). Niewystarczający wkład w rozwój szkół.
Komunikacja i parkingi Parking P&R na 150 miejsc odciąży uliczki. Inwestor spełnił normy i odda miastu część miejsc w garażu. Współczynnik 0,87 miejsca na lokal to zbyt mało. Obawy o paraliż komunikacyjny przy węźle przesiadkowym.
Urbanistyka i architektura Projekt jest "wzorcowy". Duża liczba usług (do 20 proc.) ma ożywić okolicę na wzór Browarów Warszawskich. Skala zabudowy jest zbyt intensywna. Istnieje ryzyko stworzenia "przelotówki" pod oknami szkoły i przedszkola.
Dialog społeczny Inwestor skorygował projekt (zmniejszenie liczby mieszkań z 500 do 410) po konsultacjach. "Głos mieszkańców został kompletnie pominięty". Brak poparcia oddolnego dla projektu w tej formie.
Bezpieczeństwo Projekt jest poprawny pod względem technicznym i drogowym. Organizacja ruchu uniemożliwi tranzyt. Brak jasnych informacji o schronach i miejscach doraźnego schronienia dla ludności w nowej zabudowie.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

