Było Tesco, będą bloki. Co dokładnie deweloper chce wybudować na warszawskich Kabatach?

„Średnia wysokość projektowanej zabudowy wynosi od I do VII kondygnacji nadziemnych, z jedną dominantą (najwyższym blokiem – red.) o wysokości XI kondygnacji i maks. 40 m zlokalizowaną w rejonie ul. Wąwozowej i Komisji Edukacji Narodowej” – czytamy dalej.

We wniosku złożonym do urzędu deweloper wskazuje, że planowana minimalna liczba mieszkań w nowych blokach ma wynieść 380, planowana maksymalna liczba to 410. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) wyniesie minimum 24,5 tys. mkw., a maksimum – 25 750 mkw.

Jeśli chodzi o część handlowo-usługową, jej planowana powierzchnia wyniesie minimum 3 tys. mkw., maksimum 5 tys. mkw. Z wniosku wynika, że nie przewiduje się działalności handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.

Oprócz części mieszkalnej deweloper wykona również korektę układu komunikacyjnego w sąsiedztwie nowych bloków. W ramach tzw. części niemieszkaniowej inwestycji wykona przebudowę al. KEN od ul. Wąwozowej do ul. Na Przyzbie. W tym miejscu powstanie rondo oraz stanowiska parkingowe w zatokach. Planowana jest też m.in.: budowa chodników i ścieżek rowerowych, zjazdu na teren nowego osiedla z al. KEN, elementów małej architektury.

Nowe osiedle będzie otwarte

Wniosek dewelopera przewiduje, że nowe osiedle nie będzie ogrodzone – stanowić ma przestrzeń otwartą dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Dopuszczone ma być jedynie wydzielenie przydomowych ogródków lokatorskich oraz placów zabaw i grodzenie zieleni.

Na miejscu powstać ma również ogólnodostępny, nieogrodzony, urządzony teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu. Projekt przewiduje też powstanie placu miejskiego ze strefami zieleni oraz wypoczynku, ogólnodostępnych placów zabaw, ciągów pieszych i rowerowych oraz zadaszonych i niezadaszonych miejsc postojowych dla rowerów. We wniosku wymienione są również „zróżnicowane formy małej architektury” (ławki, elementy oświetlenia itp.), zieleń na stropodachach garaży podziemnych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, pnącza na elewacjach budynków.

Co w ramach lex deweloper dostanie miasto?

W zamian za zgodę na wybudowanie osiedla na podstawie lex deweloper inwestor zobowiązał się do:

przekazania miastu lokalu niemieszkalnego o powierzchni 96 mkw. oraz 145 miejsc postojowych w garażu podziemnym,

przekazania lokalu niemieszkalnego o powierzchni 355 mkw. oraz 5 miejsc postojowych.

Jak podaje portal Halo Ursynów, jeden ze wspomnianych lokali będzie przeznaczony dla ZOZ Ursynów, w drugim ma powstać Miejsce Aktywności Lokalnej.

Deweloper wykonać ma również „przebudowę i budowę” odcinka ulicy Jerzego Iwanowa-Szajnowicza na wysokości SP nr 399 i Przedszkola Integracyjnego nr 394. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza uczniów.

Na inwestycję musi się zgodzić Rada Miasta

Wniosek złożony przez Projekt Echo-143 Sp. z o.o. będzie teraz analizowany przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Ursynów. Przed wydaniem decyzji muszą odbyć się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi i wnioski.

Wnioski można składać już dziś na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie, można wysyłać je również elektronicznie na [email protected]. Ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej podejmie Rada Warszawy.

Na kolejnym etapie deweloper będzie mógł wystąpić o pozwolenie na budowę.