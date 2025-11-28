-1.1°C
1022 hPa
Życie Warszawy

Było Tesco, będą bloki. Co dokładnie deweloper chce wybudować na warszawskich Kabatach?

Publikacja: 28.11.2025 16:15

Na działce po Tesco na Kabatach powstanie od 380 do 410 mieszkań. Zdjęcie ilustracyjne

Na działce po Tesco na Kabatach powstanie od 380 do 410 mieszkań. Zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
Do urzędu m. st. Warszawy wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej dotyczący działki, na której kiedyś stał hipermarket Tesco. W ramach specustawy mieszkaniowej (tzw. lex deweloper) mają na niej powstać bloki mieszkalne. Jak będą wyglądać? Co miasto uzyskało w zamian za zgodę na budowę niezgodną z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Kompletny wniosek od dewelopera, spółki Projekt Echo-143 Sp. z o.o. z grupy Echo Investment-Archicom, wpłynął Urzędu m.st. Warszawy 27 listopada. To kolejny etap procedury, która umożliwia budowę mieszkań na terenach, dla których plan miejscowy przewiduje inne przeznaczenie. W przypadku planu dla działki po Tesco Kabaty (zlokalizowanej przy al. KEN 14) plan przyjęty w 2008 r. zakłada, że jest to teren przewidziany pod usługi i handel wielkopowierzchniowy.

W ramach lex deweloper samorząd, w zamian za zgodę wbrew zapisom planu, może domagać się od dewelopera dodatkowych inwestycji (np. wybudowania szkoły czy drogi). Firma ma również obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Na Kabatach takie konsultacje odbyły się w 2024 r. Portal Halo Ursynów przypomina, że okoliczni mieszkańcy domagali się wtedy zmniejszenia planowanej liczby mieszkań oraz większej liczby miejsc postojowych.

Osiem bloków, nie więcej niż 410 mieszkań, budowa ronda przy al. KEN

Z wniosku złożonego do urzędu miasta przez Projekt Echo-143 Sp. z o.o. wynika, że inwestycja na działce po Tesco Kabaty obejmie budowę ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z czego w parterach sześciu z nich zlokalizowana będzie funkcja usługowa lub handlowa. „Dodatkowo, na kondygnacji -1 koncepcja zakłada możliwość realizacji trzech lokali handlowych, w których mogą być lokalizowane sklepy służące okolicznym mieszkańcom Kabat” – informuje Urząd m. st. Warszawy.

Polecane
W niedalekiej przyszłości teren zajmowany przez ruiny zapełni się nowymi blokami mieszkalnymi
przetarg
Za działki przy ul. Kłobuckiej miliony na ursynowskie inwestycje
Reklama
Reklama

„Średnia wysokość projektowanej zabudowy wynosi od I do VII kondygnacji nadziemnych, z jedną dominantą (najwyższym blokiem – red.) o wysokości XI kondygnacji i maks. 40 m zlokalizowaną w rejonie ul. Wąwozowej i Komisji Edukacji Narodowej” – czytamy dalej.

We wniosku złożonym do urzędu deweloper wskazuje, że planowana minimalna liczba mieszkań w nowych blokach ma wynieść 380, planowana maksymalna liczba to 410. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) wyniesie minimum 24,5 tys. mkw., a maksimum – 25 750 mkw.

Jeśli chodzi o część handlowo-usługową, jej planowana powierzchnia wyniesie minimum 3 tys. mkw., maksimum 5 tys. mkw. Z wniosku wynika, że nie przewiduje się działalności handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.

Oprócz części mieszkalnej deweloper wykona również korektę układu komunikacyjnego w sąsiedztwie nowych bloków. W ramach tzw. części niemieszkaniowej inwestycji wykona przebudowę al. KEN od ul. Wąwozowej do ul. Na Przyzbie. W tym miejscu powstanie rondo oraz stanowiska parkingowe w zatokach. Planowana jest też m.in.: budowa chodników i ścieżek rowerowych, zjazdu na teren nowego osiedla z al. KEN, elementów małej architektury.

Polecane
Brakujący odcinek ulicy ma przebiegać między innym pod oknami Osiedla Słowików (na zdjęciu po lewej)
drogi
Ulica Ciszewskiego-bis znów w martwym punkcie

Nowe osiedle będzie otwarte

Wniosek dewelopera przewiduje, że nowe osiedle nie będzie ogrodzone – stanowić ma przestrzeń otwartą dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Dopuszczone ma być jedynie wydzielenie przydomowych ogródków lokatorskich oraz placów zabaw i grodzenie zieleni.

Reklama
Reklama

Na miejscu powstać ma również ogólnodostępny, nieogrodzony, urządzony teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu. Projekt przewiduje też powstanie placu miejskiego ze strefami zieleni oraz wypoczynku, ogólnodostępnych placów zabaw, ciągów pieszych i rowerowych oraz zadaszonych i niezadaszonych miejsc postojowych dla rowerów. We wniosku wymienione są również „zróżnicowane formy małej architektury” (ławki, elementy oświetlenia itp.), zieleń na stropodachach garaży podziemnych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, pnącza na elewacjach budynków.

Polecane
Jak kształtują się ceny mieszkań w Warszawie? Gdzie jest najdrożej?
ranking
Co tak naprawdę dzieje się na rynku mieszkań w Warszawie? Oto najdroższe i najtańsze dzielnice

Co w ramach lex deweloper dostanie miasto?

W zamian za zgodę na wybudowanie osiedla na podstawie lex deweloper inwestor zobowiązał się do:

  • przekazania miastu lokalu niemieszkalnego o powierzchni 96 mkw. oraz 145 miejsc postojowych w garażu podziemnym,
  • przekazania lokalu niemieszkalnego o powierzchni 355 mkw. oraz 5 miejsc postojowych.

Jak podaje portal Halo Ursynów, jeden ze wspomnianych lokali będzie przeznaczony dla ZOZ Ursynów, w drugim ma powstać Miejsce Aktywności Lokalnej.

Reklama
Reklama

Deweloper wykonać ma również „przebudowę i budowę” odcinka ulicy Jerzego Iwanowa-Szajnowicza na wysokości SP nr 399 i Przedszkola Integracyjnego nr 394. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza uczniów.

Polecane
Na Arenie Ursynów dobudowana zostanie nowa stała trybuna po wschodniej stronie hali.
infrastruktura sportowa
Nie tylko Skra i Polonia. Arena Ursynów będzie rozbudowana

Na inwestycję musi się zgodzić Rada Miasta

Wniosek złożony przez Projekt Echo-143 Sp. z o.o. będzie teraz analizowany przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Ursynów. Przed wydaniem decyzji muszą odbyć się konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi i wnioski.

Wnioski można składać już dziś na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie, można wysyłać je również elektronicznie na [email protected]. Ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej podejmie Rada Warszawy.

Na kolejnym etapie deweloper będzie mógł wystąpić o pozwolenie na budowę.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

Wpisana do rejestru zbytków kamienica przy Stalowej 54 odzyska swoją urodę i zostanie dostosowana do
zabytki

Rusza remont kamienicy przy Stalowej. Będą nowe mieszkania komunalne

Diabelski Młyn Sky 55 to największa atrakcja jarmarku świątecznego w centrum Warszawy. Także swoiste
przestrzeń miejska

Diabelski młyn na stałe w centrum? Nowy symbol stolicy z epoki Cricolandu

Syriusz i Orion - oba 12-kondygnacyjne budynki z końca lat 90. ubiegłego wieku były niegdyś częścią
inwestycje

Koniec ery Mordoru. Archicom wyburza kolejne biurowce

Pierwsi pasażerowie skorzystali z nowej hali Dworca Zachodniego w piątek, 28 listopada 2025
kolej

„Otwarty później, ale jest”. Tak wygląda dworzec Warszawa Zachodnia po remoncie

Jeśli wiemy, że mamy problem z nadmiernymi zakupami, przydatne jest ustalenie i zapisanie sobie limi
handel

Black Friday na każdym kroku. Jak nie dać się oszukać „okazjom”?

Nowy projekt tworzą Muzeum Fabryki Norblina, Stacji Muzeum oraz Muzeum Gazowni Warszawskiej (na zdję
inicjatywa współpracy

Ruszy Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli. Trzy muzea łączą siły

Krzesła radnych Lewicy i Koalicji Obywatelskiej były puste
polityka

Wiceburmistrz Pragi-Północ nie stracił stanowiska. Jak obroniła go koalicja?

Pogoda w weekend będzie zmienna. W stolicy pojawią sie rozpogodzenia
prognoza

Pogoda na weekend szykuje niespodzianki. W niedzielę mała zmiana

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama