„Otwarty później, ale jest”. Warszawa Zachodnia po remoncie. Tak wygląda w nowy, największy dworzec w Polsce

Na perony można dostać się za pomocą schodów ruchomych oraz wind Foto: Kacper Komaiszko

Z perspektywy pasażera, kluczowe jest zapewnienie pełnej dostępności. Nowe przejście podziemne łączy teraz bezpośrednio wszystkie 9 peronów stacji, a jak zapewnia PKP, dostęp do każdego z nich jest możliwy za pomocą wind i schodów ruchomych. Szczególnie ważne jest to dla użytkowników dojeżdżających pociągami WKD, ponieważ Peron 9, dotychczas odizolowany, został w pełni zintegrowany z główną halą. Nowa infrastruktura jest również przykładem nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa. Minister Klimczak zwrócił uwagę, że na dachu dworca, którego powierzchnia liczy 2,5 hektara, zainstalowano fotowoltaikę, która zaspokoi aż ponad jedną trzecią zapotrzebowania na energię całego obiektu.

Hala jest przestronna i szeroka. „Zmieściłby się tu Dreamliner" - przekonywał minister infrastruktury Dariusz Klimczak Foto: Kacper Komaiszko

Opóźnienia i unijne miliony

Choć otwarcie dworca celebrowane było pod znakiem „nowej jakości”, wszyscy pamiętają, że inwestycja naznaczona jest około 3-letnim opóźnieniem. „Ten dworzec jest otwarty później niż przewidywaliśmy w 2013-2014 roku, ale jest.” – przyznał Klimczak.

Główne przyczyny tak dotkliwej zwłoki były typowe dla projektów tego kalibru, prowadzonego w pełnym ruchu: niezwykła złożoność prac, konieczność ścisłej koordynacji z projektami miejskimi (jak budowa tunelu tramwajowego), a także konieczność aneksowania umów ze względu na rosnące koszty i zmiany technologiczne.

Zadaszone perony zyskały nowoczesny i funkcjonalny wygląd Foto: Kacper Komaiszko

Jednocześnie, jak podkreślono na konferencji, bez funduszy europejskich realizacja tej skali byłaby niemożliwa. Minister Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że modernizacja nie udałaby się, gdyby Polska nie wstąpiła do Unii: „Wiem, że są ludzie, którzy mówią, że niesłusznie wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Niech przyjdą tutaj, niech dotkną, niech zobaczą. Ten dworzec został dofinansowany z funduszy europejskich. Półtora miliarda na sam dworzec...”. Dodała, że łącznie z odblokowanymi środkami z Krajowego Planu Odbudowy, na inwestycje kolejowe w całym kraju przeznaczono łącznie 60 miliardów złotych, co świadczy o „renesansie polskiej kolei”.

Prezydent Warszawy zapewnia, że w przyszłym roku do użytku zostanie podziemny przystanek tramwajowy na Dworcu Zachodnim Foto: Kacper Komaiszko

Czekając na tramwaj. Kolejne etapy inwestycji

Otwarcie hali nie oznacza jednak końca prac. W dalszych planach centralne miejsce zajmuje integracja komunikacyjna, która ma przekształcić Dworzec Zachodni w węzeł przesiadkowy z prawdziwego zdarzenia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że jest to „przykład wzorcowej współpracy” rządu i samorządu, której celem jest połączenie wszystkich środków transportu. „W ten sposób planujemy miasto, żeby łączyć ze sobą komunikację publiczną: tramwaje, autobusy, metro z komunikacją kolejową" – zaznaczył prezydent Warszawy.

Wkrótce w hali dworca uruchomione zostaną sklepy i salony usługowe Foto: Kacper Komaiszko

Najważniejszym elementem integracji jest budowa pierwszego podziemnego przystanku tramwajowego w stolicy. Niestety, ten kluczowy element ma zostać oddany do użytku dopiero w drugiej połowie 2026 roku. Jest to jeden z największych zarzutów stawianych inwestycji: nowoczesna hala funkcjonuje obecnie w otoczeniu, gdzie dojazd komunikacją miejską, zwłaszcza od strony Woli, jest wciąż niewystarczający.

Opóźnienie uruchomienia tramwaju o ponad rok sprawia, że pasażerowie na razie muszą polegać autobusach oraz niekompletnym systemie przesiadek. Poważnym mankamentem pozostaje również słaba integracja z Dworcem Autobusowym, który sąsiaduje ze stacją, lecz jego stan i brak modernizacji obniżają funkcjonalność całego węzła.

Główna hala dworca od strony Woli wymaga wzbogacenia o komunikację miejską Foto: Kacper Komaiszko

Minister Klimczak, podsumowując ambicje rządu, zapowiedział jednak dalsze inwestycje, wskazując na ogłoszenie przetargu na modernizację Dworca Warszawa Wschodnia za 4 miliardy złotych, a także na nowe udogodnienia dla pasażerów, w tym wspólny bilet PKP Intercity i ZTM: „Jeżeli jedziesz do Warszawy albo chcesz wyjechać z Warszawy, kup jeden bilet na Intercity oraz na wspólną komunikację miejską w Warszawie. Zapłacisz połowę taniej..." – przekonuje.

Obiekt jest wyposażony w elektroniczne tablice z rozkładami pociągów dalekobieżnych i podmiejskich Foto: Kacper Komaiszko

Handel i usługi

Nowy tunel pod peronami Dworca Zachodniego to nie tylko ułatwienie komunikacyjne, ale i nowoczesna przestrzeń handlowo-usługowa. W podziemnej hali dworcowej wkrótce zostanie uruchomiona galeria z lokalami komercyjnymi. Pomieszczenia wynajęli popularni najemcy, tacy jak sieć fast-food McDonald's i kawiarnia Starbucks, które z pewnością przyciągną podróżnych oczekujących na pociąg.

Ofertę uzupełnią punkty drogeryjne, reprezentowane przez Hebe, a także usługi bukmacherskie firmy STS. Obecność tych najemców oraz innych kawiarni i punktów usługowych ma sprawić, że hala dworcowa stanie się tętniącym życiem centrum, zapewniającym komfort i możliwość zaspokojenia codziennych potrzeb w oczekiwaniu na odjazd. To odejście od dotychczasowej prowizorki na rzecz funkcjonalnej przestrzeni, która ma zachęcać do wyboru kolei. „Pasażera przyciągamy właśnie tym, że tu jest przyjemnie, estetycznie, nowocześnie.” – przekonuje minister Klimczak.

