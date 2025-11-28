-1.5°C
1021.9 hPa
Życie Warszawy

„Otwarty później, ale jest”. Warszawa Zachodnia po remoncie. Tak wygląda w nowy, największy dworzec w Polsce

Publikacja: 28.11.2025 15:15

Pierwsi pasażerowie skorzystali z nowej hali Dworca Zachodniego w piątek, 28 listopada 2025

Pierwsi pasażerowie skorzystali z nowej hali Dworca Zachodniego w piątek, 28 listopada 2025

Foto: Kacper Komaiszko

Kacper Komaiszko
Po latach utrudnień podróżni mogą korzystać z nowej hali na dworcu Warszawa Zachodnia. Otwarcie największej stacji w kraju symbolizuje renesans kolei, choć budzi pytania o opóźnienia i niedokończony proces integracji z miejską komunikacją.

Otwarcie nowego, głównego przejścia podziemnego oraz hali dworca Warszawa Zachodnia, które nastąpiło uroczyście 28 listopada 2025 roku, to kamień milowy w historii komunikacji stolicy i największy od dekad projekt infrastrukturalny w Polsce. Długo oczekiwana inwestycja, warta około 2,5 miliarda złotych, zmienia oblicze jednego z najważniejszych węzłów przesiadkowych w kraju.

Uroczystości otwarcia towarzyszyły liczne atrakcje – od koncertów, iluminacji, po degustacje regionalnych smakołyków, takich jak sękacze z Podlasia czy rogale z Wielkopolski, co miało podkreślić rolę kolei w łączeniu wszystkich zakątków kraju. Nowa przestrzeń jest przede wszystkim symbolem jakości i wygody, na którą pasażerowie czekali latami.

Pasażerowie zyskali wygodne i nowoczesne poczekalnie

Pasażerowie zyskali wygodne i nowoczesne poczekalnie

Foto: Kacper Komaiszko

Warszawa Zachodnia po remoncie. „Zmieściłby się tu Dreamliner”

Wielkość i funkcjonalność nowego obiektu mają z miejsca rozwiązać problemy, z którymi pasażerowie zmagali się przez dekady. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie kryła dumy, ogłaszając, że Dworzec Zachodni awansował do miana największego dworca w Polsce.

Równie entuzjastycznie przemawiał Minister Infrastruktury, Dariusz Klimczak, który porównał przemianę stacji do cywilizacyjnego skoku. Minister wspominał dawne, prowizoryczne warunki: „Ten widok po prostu zapiera dech w piersiach... Szczególnie tych, którzy kiedyś latami tędy chodzili i widzieli, że to przejście było wąskie, ciemne, duszne. Dzisiaj tutaj zmieściłby się swobodnie Dreamliner. I o to chodziło."

Reklama
Reklama
Na perony można dostać się za pomocą schodów ruchomych oraz wind

Na perony można dostać się za pomocą schodów ruchomych oraz wind

Foto: Kacper Komaiszko

Z perspektywy pasażera, kluczowe jest zapewnienie pełnej dostępności. Nowe przejście podziemne łączy teraz bezpośrednio wszystkie 9 peronów stacji, a jak zapewnia PKP, dostęp do każdego z nich jest możliwy za pomocą wind i schodów ruchomych. Szczególnie ważne jest to dla użytkowników dojeżdżających pociągami WKD, ponieważ Peron 9, dotychczas odizolowany, został w pełni zintegrowany z główną halą. Nowa infrastruktura jest również przykładem nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa. Minister Klimczak zwrócił uwagę, że na dachu dworca, którego powierzchnia liczy 2,5 hektara, zainstalowano fotowoltaikę, która zaspokoi aż ponad jedną trzecią zapotrzebowania na energię całego obiektu.

Hala jest przestronna i szeroka. „Zmieściłby się tu Dreamliner" - przekonywał minister infrastruktur

Hala jest przestronna i szeroka. „Zmieściłby się tu Dreamliner" - przekonywał minister infrastruktury Dariusz Klimczak

Foto: Kacper Komaiszko

Opóźnienia i unijne miliony

Choć otwarcie dworca celebrowane było pod znakiem „nowej jakości”, wszyscy pamiętają, że inwestycja naznaczona jest około 3-letnim opóźnieniem. „Ten dworzec jest otwarty później niż przewidywaliśmy w 2013-2014 roku, ale jest.” – przyznał Klimczak.

Główne przyczyny tak dotkliwej zwłoki były typowe dla projektów tego kalibru, prowadzonego w pełnym ruchu: niezwykła złożoność prac, konieczność ścisłej koordynacji z projektami miejskimi (jak budowa tunelu tramwajowego), a także konieczność aneksowania umów ze względu na rosnące koszty i zmiany technologiczne.

Zadaszone perony zyskały nowoczesny i funkcjonalny wygląd

Zadaszone perony zyskały nowoczesny i funkcjonalny wygląd

Foto: Kacper Komaiszko

Reklama
Reklama

Jednocześnie, jak podkreślono na konferencji, bez funduszy europejskich realizacja tej skali byłaby niemożliwa. Minister Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że modernizacja nie udałaby się, gdyby Polska nie wstąpiła do Unii: „Wiem, że są ludzie, którzy mówią, że niesłusznie wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Niech przyjdą tutaj, niech dotkną, niech zobaczą. Ten dworzec został dofinansowany z funduszy europejskich. Półtora miliarda na sam dworzec...”. Dodała, że łącznie z odblokowanymi środkami z Krajowego Planu Odbudowy, na inwestycje kolejowe w całym kraju przeznaczono łącznie 60 miliardów złotych, co świadczy o „renesansie polskiej kolei”.

Prezydent Warszawy zapewnia, że w przyszłym roku do użytku zostanie podziemny przystanek tramwajowy

Prezydent Warszawy zapewnia, że w przyszłym roku do użytku zostanie podziemny przystanek tramwajowy na Dworcu Zachodnim

Foto: Kacper Komaiszko

Czekając na tramwaj. Kolejne etapy inwestycji

Otwarcie hali nie oznacza jednak końca prac. W dalszych planach centralne miejsce zajmuje integracja komunikacyjna, która ma przekształcić Dworzec Zachodni w węzeł przesiadkowy z prawdziwego zdarzenia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że jest to „przykład wzorcowej współpracy” rządu i samorządu, której celem jest połączenie wszystkich środków transportu. „W ten sposób planujemy miasto, żeby łączyć ze sobą komunikację publiczną: tramwaje, autobusy, metro z komunikacją kolejową" – zaznaczył prezydent Warszawy.

Wkrótce w hali dworca uruchomione zostaną sklepy i salony usługowe

Wkrótce w hali dworca uruchomione zostaną sklepy i salony usługowe

Foto: Kacper Komaiszko

Najważniejszym elementem integracji jest budowa pierwszego podziemnego przystanku tramwajowego w stolicy. Niestety, ten kluczowy element ma zostać oddany do użytku dopiero w drugiej połowie 2026 roku. Jest to jeden z największych zarzutów stawianych inwestycji: nowoczesna hala funkcjonuje obecnie w otoczeniu, gdzie dojazd komunikacją miejską, zwłaszcza od strony Woli, jest wciąż niewystarczający.

Opóźnienie uruchomienia tramwaju o ponad rok sprawia, że pasażerowie na razie muszą polegać autobusach oraz niekompletnym systemie przesiadek. Poważnym mankamentem pozostaje również słaba integracja z Dworcem Autobusowym, który sąsiaduje ze stacją, lecz jego stan i brak modernizacji obniżają funkcjonalność całego węzła.

Reklama
Reklama
Główna hala dworca od strony Woli wymaga wzbogacenia o komunikację miejską

Główna hala dworca od strony Woli wymaga wzbogacenia o komunikację miejską

Foto: Kacper Komaiszko

Minister Klimczak, podsumowując ambicje rządu, zapowiedział jednak dalsze inwestycje, wskazując na ogłoszenie przetargu na modernizację Dworca Warszawa Wschodnia za 4 miliardy złotych, a także na nowe udogodnienia dla pasażerów, w tym wspólny bilet PKP Intercity i ZTM: „Jeżeli jedziesz do Warszawy albo chcesz wyjechać z Warszawy, kup jeden bilet na Intercity oraz na wspólną komunikację miejską w Warszawie. Zapłacisz połowę taniej..." – przekonuje.

Obiekt jest wyposażony w elektroniczne tablice z rozkładami pociągów dalekobieżnych i podmiejskich

Obiekt jest wyposażony w elektroniczne tablice z rozkładami pociągów dalekobieżnych i podmiejskich

Foto: Kacper Komaiszko

Handel i usługi

Nowy tunel pod peronami Dworca Zachodniego to nie tylko ułatwienie komunikacyjne, ale i nowoczesna przestrzeń handlowo-usługowa. W podziemnej hali dworcowej wkrótce zostanie uruchomiona galeria z lokalami komercyjnymi. Pomieszczenia wynajęli popularni najemcy, tacy jak sieć fast-food McDonald's i kawiarnia Starbucks, które z pewnością przyciągną podróżnych oczekujących na pociąg.

Ofertę uzupełnią punkty drogeryjne, reprezentowane przez Hebe, a także usługi bukmacherskie firmy STS. Obecność tych najemców oraz innych kawiarni i punktów usługowych ma sprawić, że hala dworcowa stanie się tętniącym życiem centrum, zapewniającym komfort i możliwość zaspokojenia codziennych potrzeb w oczekiwaniu na odjazd. To odejście od dotychczasowej prowizorki na rzecz funkcjonalnej przestrzeni, która ma zachęcać do wyboru kolei. „Pasażera przyciągamy właśnie tym, że tu jest przyjemnie, estetycznie, nowocześnie.” – przekonuje minister Klimczak.

Reklama
Reklama
W hali pojawi się także popularna restauracja sieci fast-food

W hali pojawi się także popularna restauracja sieci fast-food

Foto: Kacper Komaiszko

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na działce po Tesco na Kabatach powstanie od 380 do 410 mieszkań. Zdjęcie ilustracyjne
inwestycje

Było Tesco, będą bloki. Co deweloper chce wybudować na Kabatach?

Jeśli wiemy, że mamy problem z nadmiernymi zakupami, przydatne jest ustalenie i zapisanie sobie limi
handel

Black Friday na każdym kroku. Jak nie dać się oszukać „okazjom”?

Diabelski Młyn Sky 55 to największa atrakcja jarmarku świątecznego w centrum Warszawy. Także swoiste
przestrzeń miejska

Diabelski młyn na stałe w centrum? Nowy symbol stolicy z epoki Cricolandu

Nowy projekt tworzą Muzeum Fabryki Norblina, Stacji Muzeum oraz Muzeum Gazowni Warszawskiej (na zdję
inicjatywa współpracy

Ruszy Szlak Fabryczny Warszawskiej Woli. Trzy muzea łączą siły

Krzesła radnych Lewicy i Koalicji Obywatelskiej były puste
polityka

Wiceburmistrz Pragi-Północ nie stracił stanowiska. Jak obroniła go koalicja?

Pogoda w weekend będzie zmienna. W stolicy pojawią sie rozpogodzenia
prognoza

Pogoda na weekend szykuje niespodzianki. W niedzielę mała zmiana

Jeśli zdecydujemy się rozpocząć dokarmianie, powinniśmy robić to regularnie aż do odwilży. Ptaki szy
zwierzę warszawskie

Jak dokarmiać ptaki zimą? Poradnik dla miłośników przyrody

Od 27 listopada Brama Straceń znajdująca się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będz
miejsca pamięci

Tymczasowe zamknięcie Bramy Straceń. Remont historycznego obiektu

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama