Jak bezpiecznie dokarmiać ptaki zimą? Poradnik dla miłośników przyrody

Zima to czas dużych wyzwań dla ptaków żyjących w naszej strefie klimatycznej, także tych mieszkających w mieście. Mróz, śnieg i ograniczony dostęp do naturalnego pożywienia sprawiają, że wiele gatunków chętnie korzysta z karmników.



Warto jednak pamiętać, że dokarmianie ptaków to nie tylko przyjemność, ale także odpowiedzialność. Niewłaściwy pokarm lub brak higieny mogą poważnie zaszkodzić ptakom. Jak więc dokarmiać je mądrze?

Reklama Reklama

Kiedy warto dokarmiać ptaki zimą?

Dokarmianie ma sens tylko w określonych warunkach. Ptaki naprawdę potrzebują naszej pomocy wtedy, gdy:

pojawiają się silne mrozy,

ziemię pokrywa gruba warstwa śniegu,

dostęp do naturalnego pokarmu jest mocno ograniczony.

Jeśli zdecydujemy się rozpocząć dokarmianie, powinniśmy robić to regularnie aż do odwilży. Ptaki szybko przyzwyczajają się do źródła pożywienia, dlatego nieregularne podawanie jedzenia może prowadzić do strat energii podczas jego poszukiwania.