Jak bezpiecznie dokarmiać ptaki zimą? Poradnik dla miłośników przyrody

Warto jednak pamiętać, że dokarmianie ptaków to nie tylko przyjemność, ale także odpowiedzialność. Niewłaściwy pokarm lub brak higieny mogą poważnie zaszkodzić ptakom. Jak więc dokarmiać je mądrze?
Dokarmianie ma sens tylko w określonych warunkach. Ptaki naprawdę potrzebują naszej pomocy wtedy, gdy:
Jeśli zdecydujemy się rozpocząć dokarmianie, powinniśmy robić to regularnie aż do odwilży. Ptaki szybko przyzwyczajają się do źródła pożywienia, dlatego nieregularne podawanie jedzenia może prowadzić do strat energii podczas jego poszukiwania.
Czystość to podstawa bezpiecznego dokarmiania ptaków. Zaniedbany karmnik może stać się siedliskiem bakterii i pasożytów groźnych dla zdrowia skrzydlatych gości.
Najważniejsze zasady:
Można także zostawić ptakom wodę, choć zimą często korzystają one ze śniegu lub naturalnych zastoisk.
Różne gatunki ptaków mają różne potrzeby żywieniowe. Odpowiednio dobrany pokarm pomaga im przetrwać trudny okres zimowy.
Pokarm dla ziarnojadów, takich jak dzwońce, szczygły, wróble, trznadle, mazurki
Wróbel
Najlepsze są:
Pokarm dla ptaków owadożernych, takich jak sikory, kowaliki, dzięcioły
Kowalik
W mroźne dni idealne będą:
Pokarm dla ptaków miękkojadów, takich jak kosy, kwiczoły
Kos
Podajemy:
Pokarm dla gołębi, krukowatych i mew
Gołąb
Można bezpiecznie podawać:
Pokarm dla łabędzi i kaczek
Łabędź
Najlepsze dla ptaków wodnych są:
Nigdy nie wrzucamy jedzenia do wody! Zanieczyszcza to zbiorniki i prowadzi do chorób.
Niewłaściwy pokarm może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Unikaj:
Zły pokarm prowadzi do chorób trawiennych, odwodnienia, a nawet deformacji skrzydeł u młodych ptaków.
Dobrze prowadzone dokarmianie:
Warto dodać, że Zarząd Zieleni m.st. Warszawy aktywnie edukuje mieszkańców, instalując zielone tablice informacyjne w parkach i na skwerach. Informują one o zasadach ochrony miejskiej fauny i flory oraz o tym, dlaczego niewłaściwy pokarm szkodzi ptakom.