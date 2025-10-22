Apel do warszawskich wędkarzy. „Śmiertelne zagrożenie dla ptaków"

Zarząd Zieleni Warszawy opublikował apel do wędkarzy. Porzucone przez nich fragmenty sprzętu są zagrożeniem dla ptaków.



„Apelujemy do wędkarzy, by nie zostawiać nad wodą i na terenach zieleni fragmentów zestawów wędkarskich (żyłek, plecionek, haczyków, woblerów itp.), ponieważ są one poważnym, często śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków” – informuje Zarząd Zieleni.

Jak sprzęt wędkarski zagraża ptakom?

Ptaki zarówno podczas żerowania, jak i lotu mogą zaplątać się w pozostawione przez wędkarzy żyłki. Nie są w stanie ich przerwać, a tym samym uwolnić się, co sprawia, że dochodzi do urazów nóg. Zaplątana żyłka może być powodem martwicy i utraty nogi ptaka. Z kolei dłuższe żyłki mogą skrępować całego ptaka, który umrze z wycieńczenia, gdy nie będzie mógł się ruszać.

Łabędzie i kaczki mogą połknąć wraz z pokarmem ostre elementy – to powoduje urazy wewnętrzne. Sztuczne przynęty, które imitują pokarm ryb lub haczyki nie zostaną usunięte samoistnie – musi to zrobić chirurg.