Życie Warszawy

Apel do warszawskich wędkarzy. „Śmiertelne zagrożenie dla ptaków"

Publikacja: 22.10.2025 12:30

Wędkarze mogą być zagrożeniem dla ptaków

Foto: Zarząd Zieleni Warszawy

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Zarząd Zieleni Warszawy opublikował apel do wędkarzy. Porzucone przez nich fragmenty sprzętu są zagrożeniem dla ptaków.

„Apelujemy do wędkarzy, by nie zostawiać nad wodą i na terenach zieleni fragmentów zestawów wędkarskich (żyłek, plecionek, haczyków, woblerów itp.), ponieważ są one poważnym, często śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków” – informuje Zarząd Zieleni.

Jak sprzęt wędkarski zagraża ptakom?

Ptaki zarówno podczas żerowania, jak i lotu mogą zaplątać się w pozostawione przez wędkarzy żyłki. Nie są w stanie ich przerwać, a tym samym uwolnić się, co sprawia, że dochodzi do urazów nóg. Zaplątana żyłka może być powodem martwicy i utraty nogi ptaka. Z kolei dłuższe żyłki mogą skrępować całego ptaka, który umrze z wycieńczenia, gdy nie będzie mógł się ruszać.

Łabędzie i kaczki mogą połknąć wraz z pokarmem ostre elementy – to powoduje urazy wewnętrzne. Sztuczne przynęty, które imitują pokarm ryb lub haczyki nie zostaną usunięte samoistnie – musi to zrobić chirurg.

Gdzie zgłaszać ranne ptaki?

Chore lub ranne ptaki należy po odnalezieniu zgłosić do:

  • Eko Patrolu Straży Miejskiej w Warszawie – numer kontaktowy: 986;
  • Ptasiego Azylu przy Warszawskim ZOO – numer kontaktowy: 22 670 22 07, adres e-mail: [email protected], adres: ul. Ratuszowa 1/3 (wejście od strony Mostu Gdańskiego), Warszawa.
Źródło: zyciewarszawy.pl

