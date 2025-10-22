LOT otwiera nowy kierunek z Warszawy. Sprzedaż biletów już ruszyła

Polski przewoźnik zapowiada otwarcie nowych tras, w tym ciekawe połączenia sezonowe. Pod koniec maja przyszłego roku zostanie zainaugurowana nowa trasa do dawnej stolicy Kazachstanu. Jakie nowe połączenia otworzą się jeszcze w najbliższym czasie?



W sezonie jesienno-zimowym warto poszukać ciekawych, lotniczych okazji turystycznych. Zmiany w rozkładzie lotów zapowiada m.in. LOT. Jakie trasy otworzy dla pasażerów z Warszawy polski przewoźnik?

Nowy kierunek LOT. Już w przyszłym roku rejsy z Warszawy do Ałmaty

Jak informuje przewoźnik, nowa, bezpośrednia trasa do Kazachstanu zostanie zainaugurowana 31 maja 2026 r. Od przyszłego roku LOT planuje rejsy na trasie Warszawa-Ałmaty cztery razy w tygodniu w sezonie letnim (wtorki, czwartki, soboty, niedziele). Zimą rejsy będą odbywać się trzy razy w tygodniu. W specjalnym komunikacie ogłoszono start sprzedaży biletów z Lotniska Chopina. Podróż z Warszawy do dawnej stolicy Kazachstanu potrwa ok. 6,5 godziny.

Dotychczas polscy turyści, którzy chcieli zwiedzić Kazachstan, mogli korzystać z rejsów polskiego przewoźnika do Astany.

Jak poinformowano w komunikacie, LOT liczy na to, że z nowego połączenia skorzystają nie tylko turyści. „Kazachstan, jako największa gospodarka Azji Centralnej oraz jeden z kluczowych partnerów handlowych Polski w tym regionie, to doskonały kierunek dla naszych pasażerów, myślących o rozwoju swoich firm” – wyjaśnia Robert Ludera, dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT.