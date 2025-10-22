LOT otwiera nowy kierunek z Warszawy. Sprzedaż biletów już ruszyła

W maju 2026 r. LOT otworzy bezpośrednie rejsy lotniczne do miasta Ałmaty w Kazachstanie
W sezonie jesienno-zimowym warto poszukać ciekawych, lotniczych okazji turystycznych. Zmiany w rozkładzie lotów zapowiada m.in. LOT. Jakie trasy otworzy dla pasażerów z Warszawy polski przewoźnik?
Jak informuje przewoźnik, nowa, bezpośrednia trasa do Kazachstanu zostanie zainaugurowana 31 maja 2026 r. Od przyszłego roku LOT planuje rejsy na trasie Warszawa-Ałmaty cztery razy w tygodniu w sezonie letnim (wtorki, czwartki, soboty, niedziele). Zimą rejsy będą odbywać się trzy razy w tygodniu. W specjalnym komunikacie ogłoszono start sprzedaży biletów z Lotniska Chopina. Podróż z Warszawy do dawnej stolicy Kazachstanu potrwa ok. 6,5 godziny.
Dotychczas polscy turyści, którzy chcieli zwiedzić Kazachstan, mogli korzystać z rejsów polskiego przewoźnika do Astany.
Jak poinformowano w komunikacie, LOT liczy na to, że z nowego połączenia skorzystają nie tylko turyści. „Kazachstan, jako największa gospodarka Azji Centralnej oraz jeden z kluczowych partnerów handlowych Polski w tym regionie, to doskonały kierunek dla naszych pasażerów, myślących o rozwoju swoich firm” – wyjaśnia Robert Ludera, dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT.
W okresie jesienno-zimowym poszerza się także oferta lotów sezonowych. Polscy pasażerowie, w tym również osoby wylatujące ze stołecznego Lotniska Chopina, mogą już planować m.in. podróże do:
Loty bezpośrednie do Ałmaty w Kazachstanie zostaną otwarte w przyszłorocznym sezonie letnim – pierwsze kursy zaplanowano na 31 maja 2026 r. Do byłej stolicy Kazachstanu będzie można polecieć z Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska, Zielonej Góry, Krakowa, Katowic, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia.