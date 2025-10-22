11.9°C
Życie Warszawy

LOT otwiera nowy kierunek z Warszawy. Sprzedaż biletów już ruszyła

Publikacja: 22.10.2025 14:50

W maju 2026 r. LOT otworzy bezpośrednie rejsy lotniczne do miasta Ałmaty w Kazachstanie

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Polski przewoźnik zapowiada otwarcie nowych tras, w tym ciekawe połączenia sezonowe. Pod koniec maja przyszłego roku zostanie zainaugurowana nowa trasa do dawnej stolicy Kazachstanu. Jakie nowe połączenia otworzą się jeszcze w najbliższym czasie?

W sezonie jesienno-zimowym warto poszukać ciekawych, lotniczych okazji turystycznych. Zmiany w rozkładzie lotów zapowiada m.in. LOT. Jakie trasy otworzy dla pasażerów z Warszawy polski przewoźnik?

Nowy kierunek LOT. Już w przyszłym roku rejsy z Warszawy do Ałmaty

Jak informuje przewoźnik, nowa, bezpośrednia trasa do Kazachstanu zostanie zainaugurowana 31 maja 2026 r. Od przyszłego roku LOT planuje rejsy na trasie Warszawa-Ałmaty cztery razy w tygodniu w sezonie letnim (wtorki, czwartki, soboty, niedziele). Zimą rejsy będą odbywać się trzy razy w tygodniu. W specjalnym komunikacie ogłoszono start sprzedaży biletów z Lotniska Chopina. Podróż z Warszawy do dawnej stolicy Kazachstanu potrwa ok. 6,5 godziny.

Dotychczas polscy turyści, którzy chcieli zwiedzić Kazachstan, mogli korzystać z rejsów polskiego przewoźnika do Astany.

Jak poinformowano w komunikacie, LOT liczy na to, że z nowego połączenia skorzystają nie tylko turyści. „Kazachstan, jako największa gospodarka Azji Centralnej oraz jeden z kluczowych partnerów handlowych Polski w tym regionie, to doskonały kierunek dla naszych pasażerów, myślących o rozwoju swoich firm” – wyjaśnia Robert Ludera, dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT.

Startują połączenia sezonowe LOT. W ofercie m.in. Skandynawia

W okresie jesienno-zimowym poszerza się także oferta lotów sezonowych. Polscy pasażerowie, w tym również osoby wylatujące ze stołecznego Lotniska Chopina, mogą już planować m.in. podróże do:

  • Marrakeszu (Maroko) – LOT planuje nowe rejsy od 29 października do 28 marca 2026 r.,
  • Stavanger (Norwegia) – nowe rejsy wystartują 24 listopada; ten kierunek będzie dostępny m.in. dla pasażerów z Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania i Wrocławia,
  • od 27 listopada 2025 r. planowane jest otwarcie rejsów do Rovaniemi w Finlandii,
  • od 15 stycznia 2026 r. LOT uruchomi trasy do hiszpańskiej Malagi.

Loty bezpośrednie do Ałmaty w Kazachstanie zostaną otwarte w przyszłorocznym sezonie letnim – pierwsze kursy zaplanowano na 31 maja 2026 r. Do byłej stolicy Kazachstanu będzie można polecieć z Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska, Zielonej Góry, Krakowa, Katowic, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia.

