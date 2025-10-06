Koniec sagi obietnic? Pociągiem do lotniska w Modlinie w 2029 r. Przełom po 17 latach

Przetarg na realizację robót budowlanych powinien zostać ogłoszony w pierwszej połowie 2026 roku
Podpisanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy linii kolejowej do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin to z pewnością krok naprzód. Jednak ogłaszanie tego faktu jako spektakularnego sukcesu może budzić sceptycyzm, zwłaszcza u tych, którzy pamiętają obietnice z 2008 czy 2011 roku. To, co dziś jest celebrowane jako kamień milowy, jest w rzeczywistości jedynie potwierdzeniem planu zakończenia inwestycji w 2029 roku – czyli z kilkunastoletnim opóźnieniem w stosunku do pierwotnych zapowiedzi. Wyceniona na 256 mln zł inwestycja jest realizowana przez Polskie Linie Kolejowe S.A., a jej finansowanie będzie pochodzić m.in. z Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
W planowanej inwestycji istotny jest kontekst historyczny. Problem bezpośredniego połączenia kolejowego na lotnisko w Modlinie ciągnie się od lat i był wielokrotnie wykorzystywany w obietnicach politycznych, które następnie okazywały się nierealne.
• Euro 2012 bez kolei: Już w 2008 roku podpisywano list intencyjny w sprawie połączenia Modlin-Centralny-Okęcie, a prezes spółki Port Lotniczy Modlin zapowiadał gotowość lotniska na 2010 rok. W 2011 roku Marszałek Adam Struzik obiecywał łącznik kolejowy na Euro 2012 z podziemną stacją tuż przed terminalem. Obiecywano, że pociąg dojedzie najpierw w 2013, a potem w 2014 roku.
• Wzrost kosztów, ten sam dystans: Szacunki dotyczące budowy 5 km łącznicy drastycznie rosły – od kilkudziesięciu milionów złotych w 2008 roku, do 200 mln zł w 2011 roku. Obecnie jest to już 256 mln zł.
• „Plan awaryjny” na lata: Ponieważ budowa przed mistrzostwami Europy nie ruszyła, wprowadzono autobus wahadłowy z terminala do stacji PKP Modlin. Ten „plan awaryjny” funkcjonuje nieprzerwanie od 2012 roku i to właśnie on ma zostać wyeliminowany przez obecnie planowaną inwestycję.
Obecna decyzja ma zatem historyczny ciężar, a władze województwa muszą w końcu udowodnić, że wieloletnie zapowiedzi doczekają się finalizacji.
Wbrew zapowiedziom sprzed lat, peron nie będzie umieszczony w podziemnej stacji
Nowa linia kolejowa połączy stację Modlin bezpośrednio z portem lotniczym na dystansie około 5,5 km. Zapewni to pasażerom szybką i komfortową podróż, gdyż jest projektowana jako linia dwutorowa i w pełni zelektryfikowana. Maksymalna prędkość pociągów będzie wynosić 100 km/h.
Kompleksowy projekt inwestycyjny obejmuje:
Podpisanie decyzji lokalizacyjnej zakończyło proces administracyjny. Zgodnie z zapowiedziami, PKP PLK planuje ogłosić przetarg na roboty budowlane w pierwszej połowie 2026 roku. Prace budowlane mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku. Jeśli tym razem harmonogram zostanie dotrzymany, połączenie zostanie oddane do użytku pasażerów w drugiej połowie 2029 roku. Łączny szacowany koszt budowy całej inwestycji to 256 milionów złotych. Chociaż samorząd województwa mazowieckiego zabezpieczył 21 mln zł (w latach 2016–2026) na prace przedprojektowe, zasadnicza część środków ma pochodzić z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
Pomimo wieloletnich opóźnień, uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego jest uznawane za kluczowe dla rozwoju lotniska. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podkreśla, że nowa linia zlikwiduje konieczność przesiadki na autobus i umożliwi integrację transportu lotniczego z kolejowym, w tym bezpośrednie połączenie m.in. z Lotniskiem Chopina. Ma to wspierać port Warszawa-Modlin w planowanym zwiększeniu przepustowości.
Również Wojewoda Mariusz Frankowski zaznacza, że jest to strategiczna decyzja wzmacniająca rozwój gospodarczy regionu, która przyniesie korzyści przedsiębiorcom, mieszkańcom i turystom. Maciej Kaczorek, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., podkreśla, że projekt jest „czystą synergią” wynikającą ze współpracy samorządu i administracji rządowej, co ma w końcu przełożyć się na nowoczesny i zintegrowany transport.