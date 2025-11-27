1.6°C
Życie Warszawy

LOT prosto do serca Laponii na spotkanie ze Świętym Mikołajem

Publikacja: 27.11.2025 17:15

LOT prosto do serca Laponii na spotkanie ze Świętym Mikołajem

Foto: mat. pras.

M.B.
PLL LOT zainaugurował w czwartek 27 listopada 2025 pierwsze regularne połączenie z Warszawy do Rovaniemi – stolicy Laponii i jednego z najbardziej pożądanych kierunków zimowej turystyki w Europie.

Połączenie z Warszawy do Rovaniemi będzie realizowane sezonowo, do 1 lutego 2026 roku, w każdy czwartek i niedzielę.

Harmonogram rejsów przedstawia się następująco:

  • LO477 Warszawa – Rovaniemi: wylot o godz. 11:35
  • LO478 Rovaniemi – Warszawa: wylot o godz. 16:50 w czwartki oraz 16:40 w niedziele

Podróż w obie strony potrwa około 2 godziny i 40 minut. LOT jest tym samym jednym z nielicznych przewoźników w Europie Środkowo-Wschodniej, oferujących regularne i bezpośrednie loty do Laponii.

– To podróż do miejsca, gdzie naprawdę można poczuć magię Świąt. Cieszymy się, że możemy spełniać marzenia naszych pasażerów i zabrać ich w podróż do samego serca Laponii. Jestem przekonany, że ten kierunek będzie jednym z ulubionych w sezonie – podkreśla Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.

Rovaniemi – miejsce, w którym rodzi się świąteczna magia

W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie Rovaniemi zamienia się w centrum świątecznej atmosfery całej Laponii. W wiosce Świętego Mikołaja trwa pełne obłożenie – turyści odwiedzają biuro gospodarza, wysyłają kartki ze stemplem koła podbiegunowego i uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez elfy. Na głównym placu odbywają się wydarzenia świąteczne, a w okolicy dostępne są przejażdżki zaprzęgami reniferów.

Atrakcją samą w sobie jest spacer po zaśnieżonym Lesie Świętego Mikołaja czy przejście przez wyznaczoną linię Koła Podbiegunowego – z możliwością otrzymania certyfikatu potwierdzającego przekroczenie tego miejsca na mapie.

W grudniu miasto organizuje liczne wydarzenia: koncerty kolęd, pokazy świetlne, jarmarki świąteczne, a lokalne kawiarnie wprowadzają specjalne sezonowe menu. Uczestnicy mogą również skorzystać z zimowych atrakcji – od psich zaprzęgów, przez wyprawy skuterami śnieżnymi, aż po obserwację zorzy polarnej.

Kultura, sport i arktyczne doświadczenia przez cały sezon

Rovaniemi zachwyca nie tylko przed Świętami. Zimowe centrum miasta, zaprojektowane przez Alvara Aalto, tętni życiem. W Korundi House of Culture odbywają się koncerty Lapońskiej Orkiestry Kameralnej i wystawy sztuki arktycznej, a lokalne restauracje serwują dania inspirowane fińską tradycją.

Region oferuje również setki kilometrów tras narciarstwa biegowego, ośrodki zjazdowe w Levi i Ylläs, a także unikalne możliwości podziwiania zorzy polarnej. Rovaniemi to idealny kierunek dla osób, które chcą połączyć kulturę, sport oraz autentyczne arktyczne przeżycia.

Świąteczne niespodzianki na pokładach LOT

PLL LOT przygotował również specjalne atrakcje dla najmłodszych pasażerów. Na pokładach w świątecznej odsłonie pojawi się LOTek, maskotka przewoźnika, która pomaga dzieciom oswoić emocje związane z podróżą.

Najmłodszych przekonać do podróży i ją oswoić pomoże LOTek

Najmłodszych przekonać do podróży i ją oswoić pomoże LOTek

Foto: mat. pras.

Maskotka będzie towarzyszyć pasażerom:

  • na wszystkich rejsach dalekodystansowych,
  • 6 i 24 grudnia – również na lotach krótkodystansowych.

Dodatkowo najmłodsi mogą liczyć na kolorowe lunchboxy oraz lotnicze gadżety z kolekcji Shop & More.

– Jako firma wielopokoleniowa dużą wagę przykładamy do rodzinnej atmosfery na pokładach. Nasze załogi dbają o komfort podróżnych, zwłaszcza najmłodszych, dla których lot często jest wyjątkową przygodą – dodaje Krzysztof Moczulski.

Bilety w sprzedaży

Bilety na rejsy z Warszawy do Rovaniemi są dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży LOT-u:

  • na stronie lot.com,
  • poprzez LOT Contact Center,
  • w biurach LOT Travel.
