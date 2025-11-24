Kolejny etap prac w Alei Waszyngtona. Korki w porannym szczycie

Frezowanie jedni w Alei Waszyngtona rozpoczęte w poniedziałowy poranek potrwa do wczesnego ranka w czwartek
Wprowadzone utrudnienia zbiegły się z trudnymi warunkami drogowymi, spowodowanymi opadami śniegu. Ta koincydencja spowodowała nieuniknione korki i wymagała od kierowców (i będzie wymagać) szczególnej ostrożności i wolniejszej jazdy.
W związku z frezowaniem jezdni, zamknięte zostały dwa pasy ruchu w kierunku od ronda Waszyngtona do Kinowej. Ruch w obu kierunkach – w stronę Kinowej i w stronę ronda Waszyngtona – odbywa się teraz drugą stroną jezdni, po jednym pasie w każdą stronę.
Na samym rondzie Waszyngtona wprowadzono korekty. Kierowcy jadący od mostu Poniatowskiego mogą skręcać w lewo z dwóch pasów, natomiast dla jadących z alei Zielenieckiej w lewo przeznaczono jeden pas zamiast dotychczasowych dwóch.
Istotną zmianą jest utrata bezpośredniego połączenia ulicy Saskiej z główną jezdnią alei Waszyngtona. Z Saskiej możliwy jest jedynie skręt na jezdnię lokalną w kierunku ulicy Międzynarodowej. Skrzyżowania z ulicami Międzynarodową i Kinową pozostają otwarte, a na skrzyżowaniu z Kinową ruch wraca na właściwą stronę jezdni.
Objazd dla zamkniętego wyjazdu z ulicy Saskiej prowadzi przez ulicę Zwycięzców do Francuskiej lub Międzynarodowej. Alternatywną drogą dla ominięcia frezowanego odcinka alei Waszyngtona jest przejazd aleją Zieleniecką i ulicą Grochowską.
Należy pamiętać, że warunki zimowe i opady śniegu mogą spowolnić ruch i wydłużyć czas przejazdu objazdami. Przejścia dla pieszych (zebry) przy Saskiej, Niekłańskiej i Międzynarodowej będą otwierane na czas przerw w prowadzonych pracach.
Remont wpływa również na trasy niektórych linii autobusowych. Linie 158, 521 i nocna N24 kursują otwartą połową jezdni alei Waszyngtona wraz z pozostałymi samochodami.
Jednak linie: 111, 123, 507, 509 oraz nocne N02, N22 i N72, jadące w kierunku Esperanto, Dworca Wschodniego /Kijowska/, Dworca Centralnego, Winnicy i Metra Młociny, zostały skierowane na objazd. Pojadą one z ulicy Saskiej w Zwycięzców, a następnie Francuską do ronda Waszyngtona. Pasażerowie powinni liczyć się z możliwymi opóźnieniami, szczególnie przy obecnej, trudnej pogodzie.