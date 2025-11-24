Kolejny etap prac w Alei Waszyngtona. Korki w porannym szczycie

W poniedziałek, 24 listopada, drogowcy rozpoczęli kolejny etap remontu Alei Waszyngtona, koncentrując się na odcinku od ronda Waszyngtona do ulicy Kinowej. Prace, które potrwają do czwartku, 27 listopada, do godziny 4 rano, wymusiły zamknięcie dwóch pasów ruchu i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na drugiej części jezdni.



Wprowadzone utrudnienia zbiegły się z trudnymi warunkami drogowymi, spowodowanymi opadami śniegu. Ta koincydencja spowodowała nieuniknione korki i wymagała od kierowców (i będzie wymagać) szczególnej ostrożności i wolniejszej jazdy.

Foto: mat. pras.

Zmiana organizacji ruchu i węższa jezdnia

W związku z frezowaniem jezdni, zamknięte zostały dwa pasy ruchu w kierunku od ronda Waszyngtona do Kinowej. Ruch w obu kierunkach – w stronę Kinowej i w stronę ronda Waszyngtona – odbywa się teraz drugą stroną jezdni, po jednym pasie w każdą stronę.

Na samym rondzie Waszyngtona wprowadzono korekty. Kierowcy jadący od mostu Poniatowskiego mogą skręcać w lewo z dwóch pasów, natomiast dla jadących z alei Zielenieckiej w lewo przeznaczono jeden pas zamiast dotychczasowych dwóch.

Ograniczenia dla ulicy Saskiej i alternatywne drogi

Istotną zmianą jest utrata bezpośredniego połączenia ulicy Saskiej z główną jezdnią alei Waszyngtona. Z Saskiej możliwy jest jedynie skręt na jezdnię lokalną w kierunku ulicy Międzynarodowej. Skrzyżowania z ulicami Międzynarodową i Kinową pozostają otwarte, a na skrzyżowaniu z Kinową ruch wraca na właściwą stronę jezdni.