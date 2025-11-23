WuKaDka najbardziej punktualna w Polsce. Kto jeszcze znalazł się na podium?

Jak podkreśla, wynik ten został osiągnięty pomimo przedsięwzięć inwestycyjnych, generujących znaczące utrudnienia dla ruchu i charakteryzował się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia.

„Uzyskiwane regularnie w kolejnych okresach rozliczeniowych, w przełożeniu na okresy miesięczne lub kwartalne, wskaźniki punktualności oscylujące w pobliżu progu 99,5% niezmiennie pozycjonują Warszawską Kolej Dojazdową w ścisłej czołówce europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego” – czytamy w komunikacie zarządu.

Punktualność pociągów w Polsce wzrasta

Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2025 r. punktualność pociągów pasażerskich w Polsce wyniosła 91,06%, co oznacza niewielki wzrost (o niecałe 0,6 punktu procentowego) rok do roku (90,5% w III kwartale 2024 r.). W ciągu trzech miesięcy przewoźnicy uruchomili blisko 571,5 tys. pociągów, co oznacza o 42,8 tys. więcej pociągów (wzrost o 8,1%) niż w tym samym okresie rok temu.

W III kwartale 2025 r. spośród 571,5 tys. pociągów blisko 520,4 tys. dojechało do stacji końcowej bez opóźnienia (lub jego wielkość nie przekraczała 5 minut 59 sekund). Pozostałe 51,1 tys. dotarło do stacji końcowej z opóźnieniem, lecz w przypadku 48,8 tys. pociągów (95,5%) opóźnienie to nie przekroczyło 60 minut. Niecałe 1,9 tys. pociągów (3,6%) odnotowało opóźnienie mniejsze niż 120 minut. Z największym opóźnieniem, co najmniej 120 minut, przyjechało na stację końcową 445 pociągów (0,9%). W analogicznym okresie zeszłego roku takich pociągów było aż 630, więc w tym zakresie widać poprawę.

– Pomimo znacznego przyrostu liczby uruchamianych pociągów, wskaźniki punktualności nie ulegają pogorszeniu, a wręcz przeciwnie – obserwujemy wzrost punktualności – komentuje dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Ważnym parametrem z punktu widzenia podróżnych jest też liczba pociągów opóźnionych o 120 minut i więcej, która jest o blisko 30% niższa niż rok temu. Utrzymuje się wysoka punktualność przewozów aglomeracyjnych i regionalnych – to dowód, że kolej potrafi być bardzo przewidywalnym środkiem transportu. Cel jaki stoi przed koleją w perspektywie najbliższych lat to wzrost inwestycji z utrzymaniem wysokich wskaźników punktualności – dodaje.