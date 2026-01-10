Różowy skandal na Saskiej Kępie. „Rebelia” Lukullusa przyspieszy powstanie Parku Kulturowego?

Uznana cukiernia Lukullus wywołała burzę, nanosząc różowe graffiti na zabytkową elewację na Saskiej Kępie. Czy artystyczny manifest z okazji 80-lecia firmy stanie się impulsem do wprowadzenia surowych zasad Parku Kulturowego?



Saska Kępa od dekad uchodzi za enklawę dobrego smaku, spokoju i modernistycznej architektury. To tutaj każda zmiana w tkance miejskiej jest analizowana przez mieszkańców z niemal chirurgiczną precyzją. Nic więc dziwnego, że gdy na początku stycznia 2026 roku na elewacji chronionej kamienicy u zbiegu ulic Francuskiej i Walecznych pojawił się jaskraworóżowy napis, w dzielnicy zawrzało. Sprawcą zamieszania okazała się cukiernia Lukullus, marka kojarzona dotychczas z najwyższą dbałością o estetykę i design, która tym razem postanowiła świętować swój jubileusz w sposób wyjątkowo kontrowersyjny.

LXXX. Manifest czy promocja wandalizmu?

Wszystko zaczęło się od kampanii z okazji osiemdziesiątych urodzin firmy, której symbolem stała się rzymska liczba LXXX. Właściciele Lukullusa postanowili zerwać z wizerunkiem cukierni jako muzeum tradycji i postawili na barwę magenty, która w ich zamyśle ma symbolizować rebelię, pasję oraz patrzenie w przyszłość. W oficjalnym oświadczeniu tłumaczyli, że chcą opowiadać o swojej marce z perspektywy historii, a przyszłości. To, co dla twórców było artystycznym manifestem i próbą tchnięcia nowej energii w miejski krajobraz, dla wielu odbiorców stało się jednak niezrozumiałym aktem wandalizmu. Umieszczenie agresywnego wizualnie graffiti na modernistycznym budynku wywołało konflikt wartości, którego firma prawdopodobnie nie przewidziała w swoim planie marketingowym.

Saska Kępa. Dzielnica, która nie wybacza błędów

Reakcja lokalnej społeczności była natychmiastowa i nadzwyczaj solidarna. Mieszkańcy Saskiej Kępy, którzy od lat toczą nierówną walkę z nielegalnymi bazgrołami niszczącymi ich domy, odebrali akcję Lukullusa jako policzek. Głos w sprawie zabrała radna dzielnicy Praga-Południe, Dorota Spyrka, która bez ogródek nazwała akcję normalizacją wandalizmu. Radna zwróciła uwagę na paradoks: właściciele cukierni szlify zawodowe zdobywali we Francji, a jednak trudno wyobrazić sobie, by podobna "reklama" mogła pojawić się na zabytkowej fasadzie w sercu Paryża. Argumentacja radnej uderzyła w najczulszy punkt – koszty. Podczas gdy bogata firma traktuje elewację jak darmowy słup ogłoszeniowy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe muszą wydawać ogromne kwoty z własnych kieszeni, by usuwać skutki działalności grafficiarzy, którym Lukullus nieświadomie nadał moralne alibi.