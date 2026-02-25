0.6°C
Boski duet w Palladium. Sztuka Petera Quiltera warta uwagi

Publikacja: 25.02.2026 14:55

Katarzyna grana przez Joannę Żółkowską jest pełną temperamentu i niespożytej energii królową życia,

Katarzyna grana przez Joannę Żółkowską jest pełną temperamentu i niespożytej energii królową życia, Róża w ujęciu Beaty Rybotyckiej sprawia wrażenie jej całkowitego przeciwieństwa

Foto: Jerzy Cebula

Jan Bończa-Szabłowski
Anton Czechow napisał sztukę o trzech siostrach. Peterowi Quiltera’owi wystarczyły dwie. To one są bohaterkami komedii „Dom weselny”.

Pierwsze zetknięcie dwóch tak wspaniałych aktorek jak Joanna Żółkowska i Beata Rybotycka warte jest z pewnością odnotowania.

Teatralny hit

Autor Peter Quilter to brytyjski dramatopisarz West Endu i Broadwayu, którego utwory zostały przetłumaczone na 30 języków i wystawiane w ponad 40 krajach. W Polsce największą furorę przyniosła mu sztuka „Boska” o najgorszej śpiewaczce świata, która stała się teatralnym hitem za sprawą odtwórczyni roli tytułowej, czyli Krystyny Jandy.

„Dom weselny" jest opowieścią opartą na przeciwieństwie charakterów bohaterek, które spotykają się p

„Dom weselny” jest opowieścią opartą na przeciwieństwie charakterów bohaterek, które spotykają się po latach by urządzić wesele córce jednej z nich.

Foto: mat. pras.

Wrażenie całkowitego przeciwieństwa

„Dom weselny” jest opowieścią znacznie spokojniejszą, ale opartą na przeciwieństwie charakterów bohaterek, które spotykają się po latach by urządzić wesele córce jednej z nich. Katarzyna grana przez Joannę Żółkowską jest pełną temperamentu i niespożytej energii królową życia, Róża w ujęciu Beaty Rybotyckiej sprawia wrażenie jej całkowitego przeciwieństwa, wydaje się być typowym introwertykiem, ale do czasu, bo tak naprawdę jej reakcje są jeszcze bardziej nieprzewidywane. Spektakl reżyseruje ze stoickim spokojem Robert Gliński.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

