„Stara–Nowa Pastorałka” – ostatnie wspólne kolędowanie

Teatr, muzyka i tradycja spotykają się w jednym wydarzeniu. „Stara–Nowa Pastorałka” Teatru Klasyki Polskiej to wyjątkowa okazja, by jeszcze raz poczuć świąteczną atmosferę poprzez słowo, dźwięk i obraz sceniczny.



„Stara–Nowa Pastorałka” to spektakl, który w nowoczesny, a jednocześnie głęboko zakorzeniony w tradycji sposób przywraca ideę wspólnego kolędowania. Reżyser Jerzy Machowski sięga po staropolskie teksty szopek oraz „Pastorałkę” Leona Schillera, tworząc opowieść o wspólnocie, wierze i potrzebie duchowego zakorzenienia, która brzmi zaskakująco aktualnie. Integralną częścią przedstawienia jest muzyka Marii Pomianowskiej, wykonywana na dawnych instrumentach, nadająca spektaklowi wyjątkowy, niemal rytualny charakter.

„Stara–Nowa Pastorałka” to spektakl, który przywraca sens wspólnego kolędowania, łącząc słowo, muzykę i obraz sceniczny w spójną opowieść Foto: mat. pras.

Po premierze w Radziejowicach spektakl wraca jeszcze na scenę dwukrotnie:

19 stycznia o godz. 19 zostanie zaprezentowany w Domu Kultury w Starych Babicach,