„Stara–Nowa Pastorałka” – ostatnie wspólne kolędowanie

W przedstawieniu pojawią się dobrze znane motywy: pasterze, Herod, Śmierć czy Bóg stwarzający świat
„Stara–Nowa Pastorałka” to spektakl, który w nowoczesny, a jednocześnie głęboko zakorzeniony w tradycji sposób przywraca ideę wspólnego kolędowania. Reżyser Jerzy Machowski sięga po staropolskie teksty szopek oraz „Pastorałkę” Leona Schillera, tworząc opowieść o wspólnocie, wierze i potrzebie duchowego zakorzenienia, która brzmi zaskakująco aktualnie. Integralną częścią przedstawienia jest muzyka Marii Pomianowskiej, wykonywana na dawnych instrumentach, nadająca spektaklowi wyjątkowy, niemal rytualny charakter.
„Stara–Nowa Pastorałka” to spektakl, który przywraca sens wspólnego kolędowania, łącząc słowo, muzykę i obraz sceniczny w spójną opowieść
Po premierze w Radziejowicach spektakl wraca jeszcze na scenę dwukrotnie:
To ostatnia szansa, by doświadczyć teatru, który łączy pokolenia i przypomina o sile żywej tradycji.
Bilety na oba wydarzenia dostępne są na stronie teatrklasykipolskiej.pl.