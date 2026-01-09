-10.6°C
„Stara–Nowa Pastorałka” – ostatnie wspólne kolędowanie

Publikacja: 09.01.2026 17:40

W przedstawieniu pojawią się dobrze znane motywy: pasterze, Herod, Śmierć czy Bóg stwarzający świat

Foto: mat. pras.

M.B.
Teatr, muzyka i tradycja spotykają się w jednym wydarzeniu. „Stara–Nowa Pastorałka” Teatru Klasyki Polskiej to wyjątkowa okazja, by jeszcze raz poczuć świąteczną atmosferę poprzez słowo, dźwięk i obraz sceniczny.

„Stara–Nowa Pastorałka” to spektakl, który w nowoczesny, a jednocześnie głęboko zakorzeniony w tradycji sposób przywraca ideę wspólnego kolędowania. Reżyser Jerzy Machowski sięga po staropolskie teksty szopek oraz „Pastorałkę” Leona Schillera, tworząc opowieść o wspólnocie, wierze i potrzebie duchowego zakorzenienia, która brzmi zaskakująco aktualnie. Integralną częścią przedstawienia jest muzyka Marii Pomianowskiej, wykonywana na dawnych instrumentach, nadająca spektaklowi wyjątkowy, niemal rytualny charakter.

Foto: mat. pras.

Po premierze w Radziejowicach spektakl wraca jeszcze na scenę dwukrotnie:

  • 19 stycznia o godz. 19 zostanie zaprezentowany w Domu Kultury w Starych Babicach,
  • 27 stycznia o godz. 19 wystawiony ma być w Terminalu Kultury Gocław w Warszawie.
To ostatnia szansa, by doświadczyć teatru, który łączy pokolenia i przypomina o sile żywej tradycji.

Bilety na oba wydarzenia dostępne są na stronie teatrklasykipolskiej.pl.

