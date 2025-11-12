W czwartek, 20 listopada 2025 roku o godz. 19, w Domu Sztuki przy ulicy Wiolinowej 14 odbędzie się spektakl „Kamień na kamieniu” według powieści Wiesława Myśliwskiego. Na wydarzenie zaprasza Teatr Za Daleki.



Za adaptację i reżyserię odpowiada Andrzej Róg, aktor Teatru STU, który wciela się także w główną rolę – Szymka Pietruszki. Bohater ten symbolizuje „słowiańską duszę” – człowieka z małej miejscowości, niosącego w sobie doświadczenie przemijania, miłości, straty i poszukiwania sensu życia. Partneruje mu akordeonista Jacek Hołubowski, którego muzyka stanowi integralną część spektaklu, wprowadzając publiczność w nastrój pełen emocji i refleksji.

Reklama Reklama

Spotkanie z literaturą, która porusza i inspiruje

– Zapraszam Państwa do Teatru Za Dalekiego na spotkanie z literaturą, która porusza serca i prowokuje do myślenia. Niech ten wieczór będzie świętem kultury w naszej dzielnicy – mówi Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Ursynowa.

Powieść Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu” uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiej prozy XX wieku. Jej fragmenty, publikowane jeszcze przed premierą książkową w 1983 roku na łamach miesięcznika „Twórczość”, spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem czytelników i krytyków literackich. Henryk Bereza określił ją mianem jednego z najwybitniejszych osiągnięć literatury polskiej.