Życie Warszawy

„Kamień na kamieniu” – teatr słowa, emocji i prawdy o człowieku. Spektakl Teatru Za Dalekiego w Domu Sztuki na Ursynowie

Publikacja: 12.11.2025 08:30

Foto: mat. pras.

M.B.
W czwartek, 20 listopada 2025 roku o godz. 19, w Domu Sztuki przy ulicy Wiolinowej 14 odbędzie się spektakl „Kamień na kamieniu” według powieści Wiesława Myśliwskiego. Na wydarzenie zaprasza Teatr Za Daleki.

Za adaptację i reżyserię odpowiada Andrzej Róg, aktor Teatru STU, który wciela się także w główną rolę – Szymka Pietruszki. Bohater ten symbolizuje „słowiańską duszę” – człowieka z małej miejscowości, niosącego w sobie doświadczenie przemijania, miłości, straty i poszukiwania sensu życia. Partneruje mu akordeonista Jacek Hołubowski, którego muzyka stanowi integralną część spektaklu, wprowadzając publiczność w nastrój pełen emocji i refleksji.

Spotkanie z literaturą, która porusza i inspiruje

– Zapraszam Państwa do Teatru Za Dalekiego na spotkanie z literaturą, która porusza serca i prowokuje do myślenia. Niech ten wieczór będzie świętem kultury w naszej dzielnicy – mówi Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Ursynowa.

Powieść Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu” uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiej prozy XX wieku. Jej fragmenty, publikowane jeszcze przed premierą książkową w 1983 roku na łamach miesięcznika „Twórczość”, spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem czytelników i krytyków literackich. Henryk Bereza określił ją mianem jednego z najwybitniejszych osiągnięć literatury polskiej.

Spektakl nagradzany i pełen emocji

Przedstawienie w wykonaniu Andrzeja Róga łączy humor z filozoficzną refleksją. Dzięki interaktywnej formie widz staje się uczestnikiem opowieści, w której codzienność przenika się z duchowością, a proste gesty nabierają uniwersalnego znaczenia. To teatr prawdy o człowieku – jego słabościach, marzeniach i potrzebie bliskości.

Spektakl „Kamień na kamieniu” został uhonorowany Grand Prix na festiwalu MONODRAM RTF w marcu 2023 roku, co potwierdza jego wyjątkową wartość artystyczną i emocjonalną siłę przekazu.

Darmowe wejściówki w Domu Sztuki

Wstęp na spektakl jest bezpłatny. Wejściówki będą wydawane od piątku, 14 listopada 2025 roku, od godziny 16:30 w kasie Domu Sztuki przy ulicy Wiolinowej 14. Liczba miejsc jest ograniczona.

Źródło: zyciewarszawy.pl

