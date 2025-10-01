12.5°C
Życie Warszawy

Mokotowski Trójdzionek Teatralny – trzy dni pełne sztuki i emocji

Publikacja: 01.10.2025 11:51

Mokotów na trzy dni stanie się sceną, na której spotkają się profesjonaliści, amatorzy, dzieci i młodzież, a także wszyscy, którzy kochają teatr

Foto: UD Mokotów

Robert Biskupski
Od 3 do 5 października Mokotów zamieni się w scenę teatralną. Podczas czwartej edycji święta sztuki widzowie odkryją bogactwo scen teatrów zawodowych, amatorskich oraz młodzieżowych.

Na mapie Mokotowa znajduje się kilkanaście scen – od teatrów zawodowych, przez fundacje, stowarzyszenia i grupy nieformalne, aż po teatry amatorskie. Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny charakter i tworzy mniejsze i większe społeczności wokół wspólnych doświadczeń artystycznych.

Spektakl „Między nami dobrze jest” od 9 października na deskach Teatru Współczesnego
9 października
Premiera „Między nami dobrze jest” Masłowskiej we Współczesnym

- W profesjonalnych teatrach mieszkańcy mogą zanurzyć się w świecie sztuki, odpocząć od codzienności lub przeciwnie – stanąć twarzą w twarz z ważnymi pytaniami współczesności. Z kolei teatry młodzieżowe i dziecięce nie tylko uczą pracy na scenie, ale też kształtują kompetencje społeczne, rozwijają wrażliwość i uczą współdziałania – umiejętności niezwykle potrzebnych w dorosłym życiu - mówi Anna Michalak Pawłowska, dyrektorka Domu Kultury Dorożkarnia.

Wspólne święto mokotowskich scen

Tę różnorodność i bogactwo sceny mieszkańcy będą mogli odkrywać podczas Mokotowskiego Trójdzionka Teatralnego, który odbędzie się już po raz czwarty w dniach 3–5 października 2025 r.

- To wyjątkowe święto sztuki scenicznej, w ramach którego teatry działające na Mokotowie zapraszają do swoich przestrzeni na spektakle, pokazy i spotkania z twórcami - dodaje Anna Michalak Pawłowska.

Drogowcy wstrzymają prace wokół filharmonii na czas Konkursu Chopinowskiego
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Drogowcy wstrzymują prace dla pianistów. Priorytetem muzyka

- Podobno kiedyś pewien mały chłopiec, zapytany co chciałby robić w życiu, odpowiedział: „Chcę mieć codziennie inne życie!”. Jego mama roześmiała się i powiedziała: „To chyba tylko na scenie jest możliwe”. I to jest właśnie magia teatru, której będziemy mogli doświadczyć już w najbliższy weekend na Mokotowie – mówi Katarzyna Potapowicz, wiceburmistrz Mokotowa. – Teatr daje nam możliwość przeżywania wielu historii, poznawania różnych perspektyw i doświadczania emocji, których być może w codziennym życiu byśmy nie spotkali – dodaje.

Kto tworzy Mokotowski Trójdzionek Teatralny

Mokotowski Trójdzionek Teatralny przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów przygotowali: Nowy Teatr, Teatr Baza, Teatr Lalek Guliwer, Teatr Dramatyczny – Scena Przodownik, Biblioteka Publiczna Mopkotów, Art_committed, Centrum Łowicka, Dom Kultury Kadr, Służewski Dom Kultury, Dorożkarnia, Teatr nad Dolinką, Teatr Tańca Jazz, Teatr Tańca Afera, Studio Teatralne Kadr.

Harmonogram:

3 października

godz. 9.30 – Ale Kino – Teatr Lalek Guliwer

godz. 11.00 – Człowiek jaki jest, każdy widzi – Nowy Teatr

godz. 17.00 – Teatr w Bibliotece: Królewna Pętelka – Biblioteka Publiczna Mokotów

godz. 18.00 – Człowiek jaki jest, każdy widzi – Nowy Teatr

godz. 18.30 – Bajka o włosie Patryku – Teatr nad Dolinką – Służewski Dom Kultury

godz. 19.00 – Opowieści Lasku Wiedeńskiego – Teatr nad Dolinką – Służewski Dom Kultury

godz. 19.00 – Almost, Maine – Studio Teatralne Kadr – Dom Kultury Kadr

4 października

godz. 11.00 – warsztaty teatralne dla dorosłych – Centrum Łowicka

godz. 11.00 – Człowiek jaki jest, każdy widzi – Nowy Teatr

godz. 11.00 i 13.00 – Kulawa kaczka i ślepa kura – Teatr Lalek Guliwer

godz. 12.00 – warsztaty cyrkowe – Dom Kultury Dorożkarnia

godz. 15.00 – Teatr tańca – warsztaty ruchu i wyobraźni – Dom Kultury Kadr

godz. 16.30 – Oto Ja – warsztaty pantomimy z elementami dramy – Dom Kultury Kadr

godz. 17.00 – Trzy piórka – Teatr Lalek Guliwer

godz. 17.00 – 7 – Teatr Tańca Afera – Służewski Dom Kultury

godz. 19.00 – Tramwaj zwany pożądaniem – Teatr Baza

godz. 19.00 – Uszedłem tylko ja sam – Teatr Dramatyczny, Scena Przodownik

godz. 19.00 – 2 384 800 – Teatr Tańca Afera – Służewski Dom Kultury

5 października

godz. 11.00 i 13.00 – Trzy piórka – Teatr Lalek Guliwer

godz. 16.00 – Kulawa kaczka i ślepa kura – Teatr Lalek Guliwer

godz. 18.00 – Tramwaj zwany pożądaniem – Teatr Baza

godz. 18.00 – Babel – Teatr Tańca JAZZ – Dom Kultury Dorożkarnia

godz. 19.00 – Uszedłem tylko ja sam – Teatr Dramatyczny, Scena Przodownik

Źródło: zyciewarszawy.pl

