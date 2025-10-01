Mokotowski Trójdzionek Teatralny – trzy dni pełne sztuki i emocji

Od 3 do 5 października Mokotów zamieni się w scenę teatralną. Podczas czwartej edycji święta sztuki widzowie odkryją bogactwo scen teatrów zawodowych, amatorskich oraz młodzieżowych.



Na mapie Mokotowa znajduje się kilkanaście scen – od teatrów zawodowych, przez fundacje, stowarzyszenia i grupy nieformalne, aż po teatry amatorskie. Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny charakter i tworzy mniejsze i większe społeczności wokół wspólnych doświadczeń artystycznych.

Reklama Reklama

- W profesjonalnych teatrach mieszkańcy mogą zanurzyć się w świecie sztuki, odpocząć od codzienności lub przeciwnie – stanąć twarzą w twarz z ważnymi pytaniami współczesności. Z kolei teatry młodzieżowe i dziecięce nie tylko uczą pracy na scenie, ale też kształtują kompetencje społeczne, rozwijają wrażliwość i uczą współdziałania – umiejętności niezwykle potrzebnych w dorosłym życiu - mówi Anna Michalak Pawłowska, dyrektorka Domu Kultury Dorożkarnia.

Wspólne święto mokotowskich scen

Tę różnorodność i bogactwo sceny mieszkańcy będą mogli odkrywać podczas Mokotowskiego Trójdzionka Teatralnego, który odbędzie się już po raz czwarty w dniach 3–5 października 2025 r.

- To wyjątkowe święto sztuki scenicznej, w ramach którego teatry działające na Mokotowie zapraszają do swoich przestrzeni na spektakle, pokazy i spotkania z twórcami - dodaje Anna Michalak Pawłowska.