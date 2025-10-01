Mokotowski Trójdzionek Teatralny – trzy dni pełne sztuki i emocji

Mokotów na trzy dni stanie się sceną, na której spotkają się profesjonaliści, amatorzy, dzieci i młodzież, a także wszyscy, którzy kochają teatr
Na mapie Mokotowa znajduje się kilkanaście scen – od teatrów zawodowych, przez fundacje, stowarzyszenia i grupy nieformalne, aż po teatry amatorskie. Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny charakter i tworzy mniejsze i większe społeczności wokół wspólnych doświadczeń artystycznych.
- W profesjonalnych teatrach mieszkańcy mogą zanurzyć się w świecie sztuki, odpocząć od codzienności lub przeciwnie – stanąć twarzą w twarz z ważnymi pytaniami współczesności. Z kolei teatry młodzieżowe i dziecięce nie tylko uczą pracy na scenie, ale też kształtują kompetencje społeczne, rozwijają wrażliwość i uczą współdziałania – umiejętności niezwykle potrzebnych w dorosłym życiu - mówi Anna Michalak Pawłowska, dyrektorka Domu Kultury Dorożkarnia.
Tę różnorodność i bogactwo sceny mieszkańcy będą mogli odkrywać podczas Mokotowskiego Trójdzionka Teatralnego, który odbędzie się już po raz czwarty w dniach 3–5 października 2025 r.
- To wyjątkowe święto sztuki scenicznej, w ramach którego teatry działające na Mokotowie zapraszają do swoich przestrzeni na spektakle, pokazy i spotkania z twórcami - dodaje Anna Michalak Pawłowska.
- Podobno kiedyś pewien mały chłopiec, zapytany co chciałby robić w życiu, odpowiedział: „Chcę mieć codziennie inne życie!”. Jego mama roześmiała się i powiedziała: „To chyba tylko na scenie jest możliwe”. I to jest właśnie magia teatru, której będziemy mogli doświadczyć już w najbliższy weekend na Mokotowie – mówi Katarzyna Potapowicz, wiceburmistrz Mokotowa. – Teatr daje nam możliwość przeżywania wielu historii, poznawania różnych perspektyw i doświadczania emocji, których być może w codziennym życiu byśmy nie spotkali – dodaje.
Mokotowski Trójdzionek Teatralny przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów przygotowali: Nowy Teatr, Teatr Baza, Teatr Lalek Guliwer, Teatr Dramatyczny – Scena Przodownik, Biblioteka Publiczna Mopkotów, Art_committed, Centrum Łowicka, Dom Kultury Kadr, Służewski Dom Kultury, Dorożkarnia, Teatr nad Dolinką, Teatr Tańca Jazz, Teatr Tańca Afera, Studio Teatralne Kadr.
3 października
godz. 9.30 – Ale Kino – Teatr Lalek Guliwer
godz. 11.00 – Człowiek jaki jest, każdy widzi – Nowy Teatr
godz. 17.00 – Teatr w Bibliotece: Królewna Pętelka – Biblioteka Publiczna Mokotów
godz. 18.00 – Człowiek jaki jest, każdy widzi – Nowy Teatr
godz. 18.30 – Bajka o włosie Patryku – Teatr nad Dolinką – Służewski Dom Kultury
godz. 19.00 – Opowieści Lasku Wiedeńskiego – Teatr nad Dolinką – Służewski Dom Kultury
godz. 19.00 – Almost, Maine – Studio Teatralne Kadr – Dom Kultury Kadr
4 października
godz. 11.00 – warsztaty teatralne dla dorosłych – Centrum Łowicka
godz. 11.00 – Człowiek jaki jest, każdy widzi – Nowy Teatr
godz. 11.00 i 13.00 – Kulawa kaczka i ślepa kura – Teatr Lalek Guliwer
godz. 12.00 – warsztaty cyrkowe – Dom Kultury Dorożkarnia
godz. 15.00 – Teatr tańca – warsztaty ruchu i wyobraźni – Dom Kultury Kadr
godz. 16.30 – Oto Ja – warsztaty pantomimy z elementami dramy – Dom Kultury Kadr
godz. 17.00 – Trzy piórka – Teatr Lalek Guliwer
godz. 17.00 – 7 – Teatr Tańca Afera – Służewski Dom Kultury
godz. 19.00 – Tramwaj zwany pożądaniem – Teatr Baza
godz. 19.00 – Uszedłem tylko ja sam – Teatr Dramatyczny, Scena Przodownik
godz. 19.00 – 2 384 800 – Teatr Tańca Afera – Służewski Dom Kultury
5 października
godz. 11.00 i 13.00 – Trzy piórka – Teatr Lalek Guliwer
godz. 16.00 – Kulawa kaczka i ślepa kura – Teatr Lalek Guliwer
godz. 18.00 – Tramwaj zwany pożądaniem – Teatr Baza
godz. 18.00 – Babel – Teatr Tańca JAZZ – Dom Kultury Dorożkarnia
godz. 19.00 – Uszedłem tylko ja sam – Teatr Dramatyczny, Scena Przodownik