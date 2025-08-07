Mistrzowska komedia „Bądźmy poważni na serio” w plenerze. Wstęp darmowy

Już w najbliższą niedzielę 10 sierpnia na warszawskiej Białołęce odbędzie się wyjątkowy spektakl pod chmurką. Będzie to mistrzowska komedia Oscara Wilde'a „Bądźmy poważni na serio”. Wstęp jest wolny.



Urząd Dzielnicy Białołęka już w najbliższą niedzielę zaprasza na wydarzenie kulturalne, które będzie niepowtarzalną okazją, by obejrzeć spektakl teatralny w plenerze.

Reklama

„Bądźmy poważni na serio”. O czym jest spektakl?

Sztuka „Bądźmy poważni na serio” to znana komedia Oscara Wilde'a, która od lat bawi widzów na całym świecie. Spektakl jest pełen humoru i błyskotliwych dialogów.

Akcja rozgrywa się w Anglii u schyłku epoki wiktoriańskiej. Przedstawia perypetie dwóch przyjaciół: czarującego Algernona Moncrieffa i sprytnego Johna Worthinga, którzy prowadzą podwójne życie, by zdobyć serca swoich wybranek - Gwendolyn Fairfax i Cecily Cardew. Wraz ze sprytną służącą Lane, bohaterowie wpadają w wir zabawnych komplikacji, mierząc się z zazdrosnymi narzeczonymi, tajemniczymi wielbicielami i surową Lady Bracknell.

Obsada spektaklu „Bądźmy poważni na serio”

W spektaklu "Bądźmy poważni na serio" wystąpią: