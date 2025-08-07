Mistrzowska komedia „Bądźmy poważni na serio” w plenerze. Wstęp darmowy

Spektakl plenerowy / zdjęcie ilustracyjne
Urząd Dzielnicy Białołęka już w najbliższą niedzielę zaprasza na wydarzenie kulturalne, które będzie niepowtarzalną okazją, by obejrzeć spektakl teatralny w plenerze.
Sztuka „Bądźmy poważni na serio” to znana komedia Oscara Wilde'a, która od lat bawi widzów na całym świecie. Spektakl jest pełen humoru i błyskotliwych dialogów.
Akcja rozgrywa się w Anglii u schyłku epoki wiktoriańskiej. Przedstawia perypetie dwóch przyjaciół: czarującego Algernona Moncrieffa i sprytnego Johna Worthinga, którzy prowadzą podwójne życie, by zdobyć serca swoich wybranek - Gwendolyn Fairfax i Cecily Cardew. Wraz ze sprytną służącą Lane, bohaterowie wpadają w wir zabawnych komplikacji, mierząc się z zazdrosnymi narzeczonymi, tajemniczymi wielbicielami i surową Lady Bracknell.
W spektaklu "Bądźmy poważni na serio" wystąpią:
Komedię „Bądźmy poważni na serio” będzie można obejrzeć w niedzielę 10 sierpnia w Parku Picassa na Białołęce, przy ul. Pabla Pisassa w Warszawie. Spektakl rozpocznie się o godz. 18, potrwa około 110 minut. Zakończy się około godz. 20.
