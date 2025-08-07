22.8°C
1021.5 hPa
Życie Warszawy

Mistrzowska komedia „Bądźmy poważni na serio” w plenerze. Wstęp darmowy

Publikacja: 07.08.2025 16:45

Spektakl plenerowy / zdjęcie ilustracyjne

Spektakl plenerowy / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Już w najbliższą niedzielę 10 sierpnia na warszawskiej Białołęce odbędzie się wyjątkowy spektakl pod chmurką. Będzie to mistrzowska komedia Oscara Wilde'a „Bądźmy poważni na serio”. Wstęp jest wolny.

Urząd Dzielnicy Białołęka już w najbliższą niedzielę zaprasza na wydarzenie kulturalne, które będzie niepowtarzalną okazją, by obejrzeć spektakl teatralny w plenerze. 

„Bądźmy poważni na serio”. O czym jest spektakl?

Sztuka „Bądźmy poważni na serio” to znana komedia Oscara Wilde'a, która od lat bawi widzów na całym świecie. Spektakl jest pełen humoru i błyskotliwych dialogów.

Akcja rozgrywa się w Anglii u schyłku epoki wiktoriańskiej. Przedstawia perypetie dwóch przyjaciół: czarującego Algernona Moncrieffa i sprytnego Johna Worthinga, którzy prowadzą podwójne życie, by zdobyć serca swoich wybranek - Gwendolyn Fairfax i Cecily Cardew. Wraz ze sprytną służącą Lane, bohaterowie wpadają w wir zabawnych komplikacji, mierząc się z zazdrosnymi narzeczonymi, tajemniczymi wielbicielami i surową Lady Bracknell.

Polecane
Już w najbliższą sobotę na Starym Mieście w Warszawie spacer z przewodnikiem
sobota
Tajemnice odbudowy Starego Miasta w Warszawie. Kolejna odsłona cyklu „historii nieznanych"

Obsada spektaklu „Bądźmy poważni na serio”

W spektaklu "Bądźmy poważni na serio" wystąpią:

  • Lane - Urszula Andrian
  • Algernon Moncrieff - Marcin Sosnowski
  • John Worthing - Ireneusz Wojaczek
  • Lady Bracknell - Ania Łada
  • Gwendolina Fairfax - Anna Korzeniak-Nadowska
  • Cecylia Cardew - Paulina Radzimirska 
  • Miss Prism - Kasia Morawska
  • Kanonik Chaluble - Andrzej Stelmasiak

Gdzie i kiedy odbędzie się spektakl?

Komedię „Bądźmy poważni na serio” będzie można obejrzeć w niedzielę 10 sierpnia w Parku Picassa na Białołęce, przy ul. Pabla Pisassa w Warszawie. Spektakl rozpocznie się o godz. 18, potrwa około 110 minut. Zakończy się około godz. 20. 

Spektakl "Bądźmy poważni na serio"

Spektakl "Bądźmy poważni na serio"

Foto: bialoleka.um.warszawa.pl

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Aktorzy i aktorki sprowokują do działania i razem z dziećmi zbudują kolorowe światy pełne przygód
sobota-niedziela

Ruchomy Plac Zabaw na placu Centralnym

W sezonie 2024/2025 w teatrze Komedia wystawiono 296 przedstawień
po sezonie

W Komedii: 100 tysięcy widzów, pięć premier i festiwalowa trasa

W ramach akcji Szekspir w Parku będzie można zobaczyć m.in. Sen nocy letniej
w lipcu

Szekspir w Parku powraca do Wilanowa

„Przerwa w podróży” to ostatnia w tym sezonie premiera w Teatrze Ochoty.
od piątku

„Przerwa w podróży” w Teatrze Ochoty. Znane piosenki na jazzowo

W wielu stołecznych teatrach w wakacje miejsca na widowni będą świeciły pustkami
repertuar

Warszawskie teatry kończą sezon. Ale czy wszystkie?

Plakat „Kobiety samotnej” w reż. Anny Smolar
sobota

Premiera „Kobiety samotnej”. Spektakl na kanwie filmu Agnieszki Holland

Premiera spektaklu „Nagle, ostatniego lata” w Nowym Teatrze odbędzie się 6 czerwca
piątek

„Nagle, ostatniego lata”. Premiera w Nowym Teatrze

W najnowszej premierze Teatru Polonia Krystyna Janda wciela się w tytułową rolę „Matki” - bohaterki
piątek

Premiera „Matki” w Teatrze Polonia. W roli tytułowej Krystyna Janda

© Copyright by GREMI MEDIA SA