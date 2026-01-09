Karolina Bober nową wiceprezydent Warszawy

Prezydent Rafał Trzaskowski mianował Karolinę Bober na stanowisko swojej zastępczyni. Dotychczasowa dyrektorka koordynatorka do spraw gospodarowania nieruchomościami przejmie rozszerzony zakres obowiązków w ramach zarządu miasta.



Nominacja ta jest formą awansu wewnętrznego, co oznacza, że ogólna liczba członków ścisłego kierownictwa ratusza pozostaje bez zmian – zaznaczają w ratuszu.

Zakres kompetencji nowej wiceprezydent

Karolina Bober w nowej roli utrzyma nadzór nad obszarami, którymi zarządzała do tej pory. W jej kompetencjach pozostają Biuro Geodezji i Katastru, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biuro Informatyki oraz Biuro Spraw Dekretowych. Istotną zmianą w strukturze obowiązków jest przejęcie przez nową wiceprezydent nadzoru nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, co pozwoli na skonsolidowanie procesów związanych z polityką przestrzenną i majątkową stolicy.

Zmiany strukturalne w zarządzie miasta

Decyzja prezydenta o powołaniu zastępcy z dotychczasowego składu dyrektorskiego wpływa na organizację pracy urzędu. Miasto poinformowało, że nie planuje powołania nowej osoby na zwolnione przez Karolinę Bober stanowisko dyrektora koordynatora. Takie rozwiązanie sprawia, że skład osobowy zarządu miasta nie ulega powiększeniu, a obowiązki zostają przesunięte w ramach istniejącej struktury administracyjnej.