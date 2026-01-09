Karolina Bober nową wiceprezydent Warszawy

Karolina Bober zostałą zastępczynią prezydenta Warszawy
Nominacja ta jest formą awansu wewnętrznego, co oznacza, że ogólna liczba członków ścisłego kierownictwa ratusza pozostaje bez zmian – zaznaczają w ratuszu.
Karolina Bober w nowej roli utrzyma nadzór nad obszarami, którymi zarządzała do tej pory. W jej kompetencjach pozostają Biuro Geodezji i Katastru, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biuro Informatyki oraz Biuro Spraw Dekretowych. Istotną zmianą w strukturze obowiązków jest przejęcie przez nową wiceprezydent nadzoru nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, co pozwoli na skonsolidowanie procesów związanych z polityką przestrzenną i majątkową stolicy.
Decyzja prezydenta o powołaniu zastępcy z dotychczasowego składu dyrektorskiego wpływa na organizację pracy urzędu. Miasto poinformowało, że nie planuje powołania nowej osoby na zwolnione przez Karolinę Bober stanowisko dyrektora koordynatora. Takie rozwiązanie sprawia, że skład osobowy zarządu miasta nie ulega powiększeniu, a obowiązki zostają przesunięte w ramach istniejącej struktury administracyjnej.
Karolina Bober posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz finansach, zdobyte zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra zarządzania biznesem. Karierę w ścisłym kierownictwie warszawskiego samorządu zintensyfikowała w styczniu 2025 roku, obejmując funkcję dyrektorki koordynatorki do spraw gospodarowania nieruchomościami. Jej dotychczasowa praktyka zawodowa koncentruje się na efektywnym administrowaniu zasobami miejskimi.