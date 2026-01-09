-9.2°C
1003.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Karolina Bober nową wiceprezydent Warszawy

Publikacja: 09.01.2026 11:35

Karolina Bober zostałą zastępczynią prezydenta Warszawy

Karolina Bober zostałą zastępczynią prezydenta Warszawy

Foto: mat. pras.

M.B.
Prezydent Rafał Trzaskowski mianował Karolinę Bober na stanowisko swojej zastępczyni. Dotychczasowa dyrektorka koordynatorka do spraw gospodarowania nieruchomościami przejmie rozszerzony zakres obowiązków w ramach zarządu miasta.

Nominacja ta jest formą awansu wewnętrznego, co oznacza, że ogólna liczba członków ścisłego kierownictwa ratusza pozostaje bez zmian – zaznaczają w ratuszu.

Zakres kompetencji nowej wiceprezydent

Karolina Bober w nowej roli utrzyma nadzór nad obszarami, którymi zarządzała do tej pory. W jej kompetencjach pozostają Biuro Geodezji i Katastru, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biuro Informatyki oraz Biuro Spraw Dekretowych. Istotną zmianą w strukturze obowiązków jest przejęcie przez nową wiceprezydent nadzoru nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, co pozwoli na skonsolidowanie procesów związanych z polityką przestrzenną i majątkową stolicy.

Polecane
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekreta
kadry
Bizancjum w ratuszu. Rafał Trzaskowski zatrudnił trzecią dyrektorkę-koordynatorkę

Zmiany strukturalne w zarządzie miasta

Decyzja prezydenta o powołaniu zastępcy z dotychczasowego składu dyrektorskiego wpływa na organizację pracy urzędu. Miasto poinformowało, że nie planuje powołania nowej osoby na zwolnione przez Karolinę Bober stanowisko dyrektora koordynatora. Takie rozwiązanie sprawia, że skład osobowy zarządu miasta nie ulega powiększeniu, a obowiązki zostają przesunięte w ramach istniejącej struktury administracyjnej.

Polecane
Warto pamiętać, że do pensji urząd proponuje premie liczne dodatki, np. stażowy. Urzędnicy mogą licz
administracja
Rafał Trzaskowski dał podwyżki. Ile można zarobić w urzędzie?
Reklama
Reklama

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Karolina Bober posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz finansach, zdobyte zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra zarządzania biznesem. Karierę w ścisłym kierownictwie warszawskiego samorządu zintensyfikowała w styczniu 2025 roku, obejmując funkcję dyrektorki koordynatorki do spraw gospodarowania nieruchomościami. Jej dotychczasowa praktyka zawodowa koncentruje się na efektywnym administrowaniu zasobami miejskimi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Od 19 stycznia parking przy Urzędzie Dzielnicy Bielany będzie płatny
parkowanie

Kolejny urząd z płatnym parkingiem. Zmiany już w tym miesiącu

Policjantka z Wilanowa uratowała zestresowanego psa, biegnącego trasą S7 w sylwestrową noc
zwierze warszawskie

Jeden błąd od tragedii na S7. Uratowała go czujność policjantki

Park Akcji „Burza” z Kopcem Powstania Warszawskiego trafił na krótką listę EUmies Awards
przestrzeń miejska

Sukces parku ze stolicy. Jedyny nominowany do prestiżowej nagrody

Najbliższy weekend w Warszawie upłynie m.in. pod znakiem koncertów kolęd i pastorałek
propozycje na weekend

Co robić w Warszawie w sobotę i niedzielę? Najlepsze darmowe atrakcje: koncerty, lodowiska i wystawy

Pierwsze zgłoszenie o wypadku na S7 wpłynęło do służb o godzinie 1:20
bezpieczeństwo

Paraliż na trasie S7 do Warszawy po nocnym zderzeniu ciężarówek

Teren stadionu dawnego Robotniczego Klubu Sportowego "Sarmata" od dawna popada w ruinę
infrastruktura sportowa

Co się dzieje na stadionie Sarmaty? Spór o teren na Woli

Podejrzany, działający w warunkach recydywy, trafił do aresztu na trzy miesiące
bezpieczeństwo

44-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców
plebiscyt

Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama