Rafał Trzaskowski dał podwyżki swoim pracownikom. Ile można zarobić w urzędzie?

Warto pamiętać, że do pensji urząd proponuje premie liczne dodatki, np. stażowy. Urzędnicy mogą liczyć też na co roku na 13. pensję.
Tabela wynagrodzeń kierowniczych stanowisk urzędniczych przewiduje różne widełki płacowe w zależności od stanowiska i kategorii zaszeregowania.
Na przykład sekretarz miasta zarobi w 2026 roku od 17250 do 22900 zł miesięcznie, natomiast zastępca skarbnika – od 14700 do 20300 zł.
Dyrektor biura może liczyć na pensję w wysokości 11550-19800 zł, co ciekawe – jego zastępca może zarobić tyle samo. Główny księgowy dzielnicy i jego zastępca zarobią od 10150 do 16200 zł, zaś naczelnik i jego zastępcy – od 8900 do 16200 zł. Na taką samą pensję może liczyć kierownik zespołu. Rzecznik prasowy zarabiać będzie do 9450 zł do 16300 zł brutto.
Radca prawny w urzędzie zarobi od 6900 do 12450 zł, główny specjalista – od 6300 zł do 12450 zł, a starszy inspektor – od 5775 zł do 11900 zł. Zwykły inspektor może liczyć na pensję w wysokości 5250-11400 zł, a podinspektor zarobi pd 5040 zł do 10850 zł. Specjalista może otrzymać od 4830 do 9250 zł.
Zatrudniony w urzędzie psycholog zarobi od 5250 do 10850 zł, kierowca samochodu osobowego i telefonista – od 4600 do 6300 zł, pomoc administracyjna i sekretarka – od 4500 zł do 6200 zł, a goniec, robotnik i sprzątaczka – od 4500 do 6200 zł.
Pracownik wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych może zarobić od 4500 do 6200 zł brutto.
Prezydent zmienił też zasady przyznawania premii. Według nowych przepisów pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych może zostać przyznany dodatek projektowy w wysokości do 50 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w związku z wykonywaniem zadań związanych z realizacją programów, projektów lub umów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym projektów unijnych, lub ze źródeł własnych pod warunkiem, że projekt dotyczy zakresu działania całego urzędu.
Z kolei pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, oraz pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi może zostać przyznany jednorazowo do końca roku, dodatek inflacyjny „w celu zrekompensowania pracownikom zmniejszenia siły nabywczej pieniądza”.