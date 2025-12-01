Rafał Trzaskowski dał podwyżki swoim pracownikom. Ile można zarobić w urzędzie?

Dyrektor biura może zarobić miesięcznie do 19800 zł, specjalista – do 9250 zł, a sekretarka – do 6200 zł. Do tego dochodzą dodatki i premie. Prezydent Rafał Trzaskowski podwyższył pensje w urzędzie miasta.



Tabela wynagrodzeń kierowniczych stanowisk urzędniczych przewiduje różne widełki płacowe w zależności od stanowiska i kategorii zaszeregowania.

Reklama Reklama

Ile można zarobić w urzędzie miasta?

Na przykład sekretarz miasta zarobi w 2026 roku od 17250 do 22900 zł miesięcznie, natomiast zastępca skarbnika – od 14700 do 20300 zł.

Dyrektor biura może liczyć na pensję w wysokości 11550-19800 zł, co ciekawe – jego zastępca może zarobić tyle samo. Główny księgowy dzielnicy i jego zastępca zarobią od 10150 do 16200 zł, zaś naczelnik i jego zastępcy – od 8900 do 16200 zł. Na taką samą pensję może liczyć kierownik zespołu. Rzecznik prasowy zarabiać będzie do 9450 zł do 16300 zł brutto.

Radca prawny w urzędzie zarobi od 6900 do 12450 zł, główny specjalista – od 6300 zł do 12450 zł, a starszy inspektor – od 5775 zł do 11900 zł. Zwykły inspektor może liczyć na pensję w wysokości 5250-11400 zł, a podinspektor zarobi pd 5040 zł do 10850 zł. Specjalista może otrzymać od 4830 do 9250 zł.