Niebezpieczny rajd kierowcy ciężarówki w Warszawie. „Po chodniku i pasach, na pełnej petardzie”. Firma reaguje na nagranie

Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym kierowca ciężarówki budowlanej z premedytacją zignorował przepisy i stworzył zagrożenie na przejściu dla pieszych. Dzięki szybkiej interwencji lokalnego radnego, firma pociągnęła pracownika do odpowiedzialności, lecz kluczowe staje się pytanie o bezpieczeństwo infrastruktury w tym rejonie.



Do zdarzenia doszło przy jednym z placów budowy, w pobliżu ulicy Ogniowej w warszawskim Ursusie. Nagranie, opublikowane w mediach społecznościowych przez radnego dzielnicy, Krzysztofa Daukszewicza, ukazuje rażące naruszenie wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.

Reklama Reklama

Głównym bohaterem incydentu jest kierowca ciężarówki budowlanej, wyraźnie oznaczonej logo firmy ADPOL, zajmującej się wywozem gruzu. Pojazd zamiast skorzystać z bezpiecznej drogi, wybrał skrót wiodący bezpośrednio przez przejście dla pieszych i chodnik, czym stworzył bezpośrednie zagrożenie życia dla każdego, kto mógłby znaleźć się w tym miejscu.

Drastyczne nagranie potwierdza zarzuty

Analiza materiału wideo nie pozostawia wątpliwości co do charakteru popełnionego wykroczenia. Na filmie widać, jak biała ciężarówka zjeżdża z pobocza lub terenu dojazdowego prosto na jezdnię, przecinając przy tym przejście dla pieszych. Manewr został wykonany z dużą dynamiką, na co wskazuje chociażby rozpryskująca się woda spod kół pojazdu. Zdarzenie miało miejsce na obszarze strefy zamieszkania, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, a kierowcy muszą szczególnie uważać na pieszych.