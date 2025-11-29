Park Żerański z nominacją do nagrody

Park Żerański, nowy teren rekreacyjny na mapie Warszawy, zaledwie miesiąc po oficjalnym otwarciu, został nominowany do nagrody Property Design Awards 2026. Park rywalizuje w kategorii "Przestrzeń Publiczna", a jego twórcy zachęcają mieszkańców do głosowania.



Otwarty niedawno Park Żerański szybko zyskał uznanie, czego dowodem jest nominacja do Property Design Awards 2026. To jedno z pierwszych wyróżnień dla tego terenu, który od momentu udostępnienia publiczności cieszy się dużą popularnością wśród warszawiaków.

Oceniane w kategorii "Przestrzeń Publiczna" miejsce łączy walory rekreacyjne z historycznym, industrialnym charakterem. Głosowanie w konkursie odbywa się na stronie internetowej Property Design.

Atrakcje, które przyciągnęły mieszkańców

Park Żerański, zrealizowany na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, oferuje szereg atrakcji, które składają się na jego unikalność. Do elementów wyróżniających przestrzeń należą: