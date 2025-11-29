0.4°C
Życie Warszawy

Park Żerański z nominacją do nagrody

Publikacja: 29.11.2025 17:55

Miesiąc po otwarciu Parku Żerańskiego został on nominowany do swojej pierwszej nagrody

Foto: mat. pras.

M.B.
Park Żerański, nowy teren rekreacyjny na mapie Warszawy, zaledwie miesiąc po oficjalnym otwarciu, został nominowany do nagrody Property Design Awards 2026. Park rywalizuje w kategorii "Przestrzeń Publiczna", a jego twórcy zachęcają mieszkańców do głosowania.

Otwarty niedawno Park Żerański szybko zyskał uznanie, czego dowodem jest nominacja do Property Design Awards 2026. To jedno z pierwszych wyróżnień dla tego terenu, który od momentu udostępnienia publiczności cieszy się dużą popularnością wśród warszawiaków.

Oceniane w kategorii "Przestrzeń Publiczna" miejsce łączy walory rekreacyjne z historycznym, industrialnym charakterem. Głosowanie w konkursie odbywa się na stronie internetowej Property Design.

Atrakcje, które przyciągnęły mieszkańców

Park Żerański, zrealizowany na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, oferuje szereg atrakcji, które składają się na jego unikalność. Do elementów wyróżniających przestrzeń należą:

  • Pomosty widokowe wychodzące na Kanał Żerański.
  • Zabytkowe dalby i nabrzeże z polerami.
  • Rozbudowane ścieżki rowerowe.
  • Park linowy oraz plac zabaw dla dzieci.
  • Obszary zieleni stanowiące ostoję bioróżnorodności.
Połączenie naturalnych elementów z industrialnym klimatem oraz żywą historią Warszawy czyni ten park miejscem wyjątkowym na tle innych stołecznych inwestycji.

Mimo kontrowersji związanych z niktórymi rozwiązaniami i opóźnień dotyczących termnów oddania Park Ż

Mimo kontrowersji związanych z niktórymi rozwiązaniami i opóźnień dotyczących termnów oddania Park Żerański został dobrze przyjęty przez okolicznych mieszkańców

Foto: mat. pras.

Autorzy projektu i wykonawcy

Za koncepcję architektoniczną i projekt Parku Żerańskiego odpowiadają pracownie TopoScape i Archigrest. Wykonawcą inwestycji była firma INMEL Poznań, działająca na zlecenie Zarządu Zieleni.

