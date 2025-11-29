Park Żerański z nominacją do nagrody

Miesiąc po otwarciu Parku Żerańskiego został on nominowany do swojej pierwszej nagrody
Otwarty niedawno Park Żerański szybko zyskał uznanie, czego dowodem jest nominacja do Property Design Awards 2026. To jedno z pierwszych wyróżnień dla tego terenu, który od momentu udostępnienia publiczności cieszy się dużą popularnością wśród warszawiaków.
Oceniane w kategorii "Przestrzeń Publiczna" miejsce łączy walory rekreacyjne z historycznym, industrialnym charakterem. Głosowanie w konkursie odbywa się na stronie internetowej Property Design.
Park Żerański, zrealizowany na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, oferuje szereg atrakcji, które składają się na jego unikalność. Do elementów wyróżniających przestrzeń należą:
Połączenie naturalnych elementów z industrialnym klimatem oraz żywą historią Warszawy czyni ten park miejscem wyjątkowym na tle innych stołecznych inwestycji.
Mimo kontrowersji związanych z niktórymi rozwiązaniami i opóźnień dotyczących termnów oddania Park Żerański został dobrze przyjęty przez okolicznych mieszkańców
Za koncepcję architektoniczną i projekt Parku Żerańskiego odpowiadają pracownie TopoScape i Archigrest. Wykonawcą inwestycji była firma INMEL Poznań, działająca na zlecenie Zarządu Zieleni.
Ostateczny wynik plebiscytu zależy od głosów publiczności. Organizatorzy zachęcają do wsparcia Parku Żerańskiego, wierząc w jego potencjał i fakt, że szybko zdobył serca licznych odwiedzających.