Ciężarówka Coca-Coli zaczyna trasę w Warszawie. Magia Świąt na kółkach zaparkuje przed Pałacem Kultury

Nie zabraknie również miejsca dla tradycji. W strefie Kreatywne Warsztaty każdy będzie mógł własnoręcznie ozdobić świąteczne bombki. Najbardziej magicznym punktem wydarzenia jest jednak Urząd Pocztowy Prawdziwej Magii. To tu uczestnicy będą mogli napisać i wysłać prawdziwy list do samego Świętego Mikołaja do Rovaniemi w Laponii, a także stworzyć i zaadresować tradycyjną kartkę świąteczną do bliskiej osoby. Dla fanów nowoczesnych technologii dostępny będzie specjalny Ekran Życzeń, umożliwiający nagranie i przesłanie cyfrowych życzeń.

Emocje zapewni Interaktywna Gra, łącząca świat wirtualny z rzeczywistym, polegająca na zręcznościowym łapaniu wirtualnych puszek. Dostęp do gry będzie możliwy po zeskanowaniu kodu QR i okazaniu vouchera z aplikacji Coca-Cola. Uczestnicy, poszukujący kulinarnych wrażeń, będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanego Foodtrucka, zorganizowanego we współpracy z siecią Biedronka.

Ekologiczny wymiar akcji

Świąteczna trasa ciężarówki ma w tym roku silny wymiar charytatywny i proekologiczny. Goście wydarzenia zostają zachęceni do wzięcia udziału w zbiórce opakowań. Ustawiony na Placu Defilad Recyklomat przyjmie puste butelki i puszki. Wartość kaucji z każdego wrzuconego opakowania zostanie przeznaczona na posiłki dla podopiecznych Federacji Polskich Banków Żywności. Jako podziękowanie, każdy darczyńca otrzyma unikalny kod, który uprawnia do wzięcia udziału w świątecznych loteriach w aplikacji Coca-Cola.

Ponadto, w ramach szerszej akcji, każdy zakup napojów Coca-Cola, Fanta, Sprite lub Cappy dokonany przez aplikację Glovo, aż do dnia inauguracji 30 listopada, przekłada się na ekwiwalent jednego posiłku dla osoby potrzebującej, co stanowi kolejny element odpowiedzialności społecznej marki.

Jak ciężarówka Coca-Coli została symbolem świąt?

Kultowy status ciężarówki ma swoje źródło w historii marketingu. Ikona, którą dziś tak ciepło witamy na ulicach, narodziła się w telewizyjnej reklamie w 1995 roku "Holidays Are Coming" (znanej w Polsce jako "Coraz bliżej święta"). Samochody widziane na ekranie, rozświetlające mroczne miasteczka, były początkowo jedynie wyszukanymi makietami, a za ich spektakularne efekty specjalne odpowiadało słynne studio Industrial Light and Magic.

Kadr reklamy Coca-Coli z 1995 roku. Czerwony truck dla wielu to także nieodłączny element świątecznej atmosfery Foto: mat. pras,

Ogromny sukces reklamy sprawił, że Coca-Cola w 2001 roku zdecydowała się przenieść magię z ekranu do rzeczywistości, wysyłając fizyczne ciężarówki w trasę. Ten ruch uczynił ciężarówkę natychmiastowym i powszechnie akceptowanym nieoficjalnym zwiastunem sezonu świątecznego.

Swięty Mikołaj w ujęciu rysownika Haddona Sundbloma nierozerwanie od ponad 100 lat kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia. Mniej nawet z zamawiającą ten wizerunek Coca-Colą Foto: mat. pras.

Co istotne, ciężarówka kontynuuje historyczne dziedzictwo marki w kreowaniu wizerunku świąt. To właśnie Coca-Cola w latach 30. XX wieku, dzięki ilustracjom Haddona Sundbloma, ugruntowała i spopularyzowała wizerunek Świętego Mikołaja jako wesołego, krągłego mężczyzny ubranego w ikoniczny, czerwono-biały strój. Ciężarówka, utrzymana w tej samej kolorystyce, jest naturalnym przedłużeniem tej wizualnej tożsamości.

Po Warszawie ciężarówka wyruszy w dalszą drogę, odwiedzając kolejno Opole, Kielce, Kraśnik, Radom, Poznań i Ełk.