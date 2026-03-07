-1.1°C
Reni Jusis i weekend pełen atrakcji. Dzień Kobiet w Ogrodach Ulricha

Publikacja: 07.03.2026 07:59

Głównym punktem programu będzie występ Reni Jusis o godz. 19. Artystka przypomni swoje największe przeboje

Foto: mat. pras.

M.B.
W pierwszy weekend marca Ogrody Ulricha zapraszają na wyjątkowe świętowanie Dnia Kobiet. W programie zaplanowano koncerty z udziałem Reni Jusis, warsztaty kreatywne dla dorosłych oraz liczne animacje dla najmłodszych gości.

Sobotni wieczór upłynie pod znakiem muzyki na żywo, organizowanej we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17, a na uczestniczki czekać będzie słodki poczęstunek oraz powitalny kieliszek prosecco. Głównym punktem programu będzie występ Reni Jusis o godz. 19. Artystka przypomni swoje największe przeboje, takie jak „Zakręcona” czy „Kiedyś Cię znajdę”, zaprezentuje także nowsze, taneczne utwory. Po koncercie zabawę do późnych godzin zapewni duet DJ Sashas i wokalistka Ania Daszkiewicz.

Kreatywna niedziela i warsztaty dla każdego

Niedziela 8 marca będzie dniem dedykowanym twórczości i relaksowi. Od godz. 12 dzieci będą mogły brać udział w animacjach, takich jak malowanie buziek czy tworzenie zwierzątek z balonów. Zaplanowano również warsztaty kulinarne z Asian Soul, podczas których najmłodsi nauczą się dekorować bagietki Banh Mi.

Wydarzenia odbędą się w zrewitalizowanej przestrzeni Ogrodów Ulricha, które stanowią część kompleksu Wola Park.

Foto: mat. pras.

Dla kobiet przygotowano specjalne warsztaty tworzenia domowych soli do kąpieli z naturalnych składników, ziół i olejków. Spotkanie odbędzie się w godz. 14-16 we współpracy z Wolskim Centrum Kultury i wymaga wcześniejszych zapisów online. Muzycznym dopełnieniem dnia będzie koncert uczniów Szkoły Muzycznej im. K. Komedy, którzy wykonają utwory znanych artystek.

Miejsce z historią w nowoczesnym wydaniu

Wydarzenia odbędą się w zrewitalizowanej przestrzeni Ogrodów Ulricha, które stanowią część kompleksu Wola Park. Dawne gospodarstwo ogrodnicze po odnowieniu łączy zabytkowe szklarnie i park z nowoczesną funkcją gastronomiczną i społeczną. To ogólnodostępne miejsce spotkań, które regularnie angażuje się w życie lokalnej społeczności poprzez współpracę z instytucjami kulturalnymi dzielnicy Wola.

