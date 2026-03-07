Bunkier „Krysia”. Świadectwo dla potomnych

Na jej tyłach znajdowała się wspomniana szklarnia, która miała stać się zaczątkiem kryjówki; dokładny projekt powstał w getcie, wykonała go Żydowska Samopomoc Społeczna. Za mur wydostało się też kilku zaufanych robotników, którzy mieli wziąć udział w przygotowaniu kryjówki, zwanej „Krysią”. Ziemna jama powstała pod szklarnią – wejście zamaskowano klapą z drewna. Wykopana izba była bardzo mała – liczyła 28 metrów kwadratowych, i 183 cm wysokości.

Trudno w to uwierzyć, ale pomieszczenie miało pomieścić dwa rzędy prymitywnych łóżek do spania, dodatkowo łóżka polowe; na środku stół. Prycze naszykowano dla 34 osób, ostatecznie pomieściła około 40 – oprócz łóżek znalazło się miejsce na kuchenkę i toaletę, doprowodzono wodę i światło. Warunki bytowe były jednak bardzo trudne. Jedna z ukrywających się osób – trzynastoletnia dziewczynka o imieniu Basia, popełniła samobójstwo. Jej zwłoki pochowano w ogrodzie Wolskich.

Świadectwo Emanuela Ringelbluma

Wśród osób przebywających w Krysi znaleźli się Emanuel Ringelblum, jego żona Judyta i syn Uri. Ringelblum, z wykształcenia historyk, przed wybuchem wojny zajmował się historią społeczności żydowskiej w Polsce i Europie Wschodniej; fascynował go język jidysz, folklor, dziedzictwo niematerialne – jako człowiek o wyraźnie lewicowych poglądach, upatrywał w nich szansę dla świeckiej kultury żydowskiej. Jako historyk, starał się kontynuować swą pracę również po wybuchu wojny – już w październiku 1939 zaczął tworzyć notatki i dokumenty opisujące wojenną rzeczywistość.

Emmanuel Ringelblum, twórca podziemnego archiwum getta warszawskiego Foto: mat. arch.

22 listopada 1940 w mieszkaniu Ringelbluma przy ul. Leszno 18 odbyło się spotkanie, na którym powołano dożycia organizację „Oneg Szabat” – „Radość soboty”. Dzięki współpracownikom – działaczom społecznym, literatom, naukowcom – zaczęto gromadzić świadectwa losu Żydów pod okupacją niemiecką; bardzo różne – fotografie, plakaty, prasę i biuletyny, rozmaite dokumenty w tym kartki żywnościowe – wszystko, co mogło stanowić świadectwo dla potomnych. Z czasem także dowody popełnianego na narodzie żydowskim ludobójstwa; organizacja mimo trudności i utraty wielu członków działała właściwie do wybuchu powstania w getcie – zgromadzone dokumenty ukryto w trzech skrytkach.

Reklama Reklama

Jeszcze przed powstaniem, z końcem lutego 1943 Ringelblum z rodziną opuścił getto, by znaleźć schronienie w gospodarstwie Państwa Wolskich. Mimo niebezpieczeństwa, bywał w getcie – starał się wyciągnąć na aryjską stronę jak najwięcej osób. W końcu został schwytany przez Niemców, trafił do obozu w Trawnikach; tam udało się jednak przekupić jednego ze strażników – staraniem polskiego i żydowskiego ruchu oporu Ringelblum trafił do bezpiecznego mieszkania Stanisławy Jaszczyk („panny Stachy”) w kamienicy przy Radzymińskiej 2 na Szmulowiźnie.

Ostatecznie wrócił do swojej rodziny w „Krysi” na Grójeckiej; tam, mimo bardzo trudnych warunków, próbował kontynuować pracę naukową – w ten sposób powstał esej „Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej”. W nim zamieścił wnioski z szeregu doświadczeń i obserwacji, ale również zobrazował rodzinę Wolskich, swych dobrodziejów. W jego oczach byli ludźmi szlachetnymi i uczciwymi. W ich dwupiętrowej kamienicy przed wojną część lokatorów stanowili Żydzi.

Sam Mieczysław Wolski koordynował całą operację ukrywania uciekinierów; był też łącznikiem pomiędzy Ringelblumem a Adolfem Bermanem i Żydowskim Komitetem Narodowym. Na różne sposoby pomagały również siostry Mieczysława Wolskiego; Wanda kupowała żywność, Halina dostarczała ją do bunkra, kolejna siostra – Maria Czekajewska, z zawodu pielęgniarka, udzielała pomocy lekarskiej, Eugenia Warnocka dostarczała konspiracyjną korespondencję. Kolejna siostra – Leokadia Borowiakowa, otworzyła w kamienicy sklep, uzasadniający duże dostawy żywności. Syn kolejnej siostry – Stefanii, Janusz Wysocki, odpowiadał za bezpieczeństwo Krysi; w razie potrzeby miał ostrzec przebywających w środku o kłopotach. Choć posesję kilka razy nachodzili Niemcy, rodzina Wolskich zawsze zachowywała zimną krew.

Tablica przy ul. Grójeckiej 77 upamiętniająca lokatorów i opiekunów bunkra „Krysia”, Foto: Adrian Grycuk

Zdrada i śmierć

7 marca 1944 przed południem na posesji zjawili się Niemcy oraz granatowi policjanci. Poinformowani donosem, rozkazali zaprowadzić się do Krysi – wszyscy ukrywający się w bunkrze oraz Janusz Wysocki, zostali wywiezieni na Pawiak. Potem dołączono do nich Mieczysława Wolskiego – wszyscy zostali rozstrzelani w ruinach getta.

Reklama Reklama

Kto poinformował o skrytce – wiele lat nie było jasne; sugerowano zemstę byłej narzeczonej Mieczysława Wolskiego lub szmalcowników. W roku 2023 badacz historii II wojny światowej Adrian Sandak pracując nad książką natrafił na nieznany wcześniej dokument kontrwywiadu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – z jego treści wynika, że o istnieniu bunkra doniósł przedstawiciel budowlany Marian Nowicki, zamieszkały w Warszawie przy ul. Ogrodowej 65. Za donos dostał 38 tys. złotych oraz został stałym konfidentem gestapo.

Upamiętnienie

4 czerwca 1989 r. Instytut Yad Vashem uhonorował rodzinę Wolskich – Mieczysława, Małgorzatę, Halinę Michalecką, Wandę Szandurską oraz Janusza Wysockiego tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. 27 kwietnia 1990 na ścianie bloku przy Grójeckiej 77 odsłonięto tablicę upamiętniającą lokatorów i opiekunów „Krysi”.